No se sabe exactamente dónde murió el fotoperiodista ucraniano Maks Levin. Tras haber estado desaparecido desde el 13 de marzo, su cuerpo fue encontrado el 1 de abril cerca de la aldea de Huta-Mezhyhirska en el distrito de Vyshhorod en la región de Kiev, según el sitio web de noticias independiente LB.ua, donde trabajó durante más de una década. Levin, un fotoperiodista independiente y realizador de documentales de 40 años, había cubierto las invasiones rusas de Ucrania desde el 2014 y trabajaba para varios medios de comunicación, incluidos Reuters, la BBC, TRT World y The Associated Press. (Foto: Zaborona Media Twitter)