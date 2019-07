"Lo más sensato en este momento sería remover a Carrie Lam del gobierno de Hong Kong"

Por: Daniela Orbegoso



El Parlamento de Hong Kong fue tomado por asalto durante tres horas por manifestantes que vienen protestando desde hace varias semanas contra un polémico proyecto de ley impulsado por el gobierno local, dirigido por Carrie Lam, que autorizaría las extradiciones a China continental.

Conversamos al respecto con el profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y experto en economía y política asiática, Carlos Aquino, al respecto.

► Policía de Hong Kong recupera el control del Parlamento tras invasión de manifestantes



► Manifestantes irrumpen en el Parlamento durante protesta en Hong Kong



► Miles marchan en Hong Kong para respaldar a la policía

- ¿Ve usted riesgo de que el régimen de Beijing reaccione ante los sucesos en Hong Kong?

Los hongkoneses creen que el gobierno de China está intentando interferir con la política y el gobierno de Hong Kong. Se supone que cuando fue transferido a China se le dio un periodo de 50 años donde iba a conservar sus sistemas políticos y económicos y lo único que China iba a tomar era el control de la defensa exterior. Sin embargo, este nuevo proyecto de ley es considerado por muchos como un intento por parte de China de romper con este acuerdo.

No creo que Beijing intervenga militarmente, sí puede reaccionar con una medida que calme a los manifestantes. Ellos quieren que el proyecto de ley se elimine del todo y que la gobernadora Carrie Lam renuncie, ya le perdieron la confianza. Lo que podría hacer Beijing, a manera de intervención, es sacarla del poder. En realidad, los ciudadanos de Hong Kong no están buscando un cambio de gobierno, lo que ellos están buscando es que se les permita vivir estos 50 años respetando lo que se estableció en el acuerdo con Inglaterra.

Carlos

Aquino Aquino es profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y experto en economía y política asiática.

- ¿Crees que exista cierta frustración entre los ciudadanos hongkoneses?

En realidad, sí. Muchos se preguntan cómo se llegó a una protesta con estos niveles de violencia. En los últimos años muchos chinos del continente han migrado a Hong Kong y han empezado a comprar propiedades, lo cual ha ocasionado que se alcen los precios. Antes de todo esto el precio de los terrenos en Hong Kong ya era altísimo, pero el aumento en la demanda ha ocasionado que suba incluso más. Hay cierta critica por parte de los hongkoneses a los chinos que vienen del continente.

Otro tema asociado con esto es que lamentablemente la economía de Hong Kong no es lo que solía ser. Antes, era un centro financiero, pero hoy en día Shanghái le está haciendo competencia. Debido a que no hay un nuevo motor de crecimiento el resentimiento ha explosionado con este tema de la ley.

- Los manifestantes consideran a Carrie Lam como una marioneta del régimen de Beijing y que el acuerdo de “un país, dos sistemas” está quedando solo en el papel...

Existe cierta preocupación por parte de los hongkoneses porque ha habido ciertos actos por parte del gobierno chino que validan esta reacción. Si bien es cierto que este proyecto de ley decía que solo van a ser expatriados al continente chino aquellos que hayan cometido delitos graves que ameriten una pena mayor a 7 años, este no ha sido el caso. Hace dos o tres años se dio a conocer el caso de ciertos libreros, señores que tenían su imprenta hongkonesa, quienes imprimieron libros críticos de Xi Jinping y del partido comunista chino. Se fueron de viaje a Tailandia y resultaron prisioneros en China. La única explicación es que fueron secuestrados. Ese es el temor.

La otra crítica que se está haciendo es que no hay una elección directa, los ciudadanos de Hong Kong votan por un sistema mediante el cual solo eligen una parte de sus representantes y el gobierno chino decide el resto. Ellos quieren un país con dos, sistemas entonces reclaman una elección directa.

Carrie Lam, jefa de gobierno de Hong Kong. (AFP)

- Pero al final del día Hong Kong es extremadamente valioso para China, ¿o cree que existe la posibilidad de que China deje a Hong Kong irse? Sea por su cuenta o como sucedió con Inglaterra.

Es imposible que Hong Kong se independice, incluso está penado. Se dio el caso de algunos legisladores que no juraron la carta de Hong Kong, la cual reconoce a China como la madre patria, y terminaron presos por eso, otros por no cantar el himno chino en el congreso. Sin embargo, reconociendo que Hong Kong es parte de China, los hongkoneses quieren que se reconozca este acuerdo de “un país dos sistemas” y hay muestras de que esto no se está dando así.

Hace 22 años se decía que Hong Kong iba a conservar el sistema capitalista y político que tenía por 50 años sin intervención de China.

Por lo menos en el sistema económico, de aquí a 28 años más se predice que China será igual de capitalista que Hong Kong, así que por ese lado no creo que haya ningún problema. El tema político si es más complicado.

Muchos pensaron que mientras China se volvía un país más rico, con una clase media más creciente, el capitalismo se desarrollaría más y con él también las libertades democráticas. Pero parece que no se va a dar de esa manera, China está creciendo, pero el sistema político autoritario que tienen no solo no se ha relajado, si no que se está reforzando. En ese caso si hay un temor de que en 30 años más ese sistema político se aplique a Hong Kong.

- ¿La dimisión de Carrie Lam puede ser la solución para el entrampamiento?

La acción más sensata en este momento sería remover a Carrie Lam, porque el único que puede hacer eso es el Gobierno Chino.

- Si como usted dice, la independencia de Hong Kong es algo totalmente inconcebible, ¿qué es lo que podrían conseguir de estas protestas además de que se respeten los 50 años? ¿Una vez cumplidos no sucedería lo mismo que está pasando ahora?

50 años es bastante tiempo, yo creo que los jóvenes al final apuntan a eso. En Hong Kong ellos tienen la libertad de criticar a cualquiera, a cualquier político, lo más importante para ellos en este momento es que ese sistema se mantenga. Por eso yo creo que si el gobierno chino remueve a la lideresa y trata de asegurar a los hongkoneses de que efectivamente va a respetar su independencia, eso puede cambiar los ánimos.

Quizás a futuro China pueda trabajar para que el líder sea elegido en forma más democrática, entonces podría dar más espacio a los ciudadanos de Hong Kong para gobernarse a sí mismos. Claramente al final China siempre va a tener un poder de veto, no va a permitir que se elija a alguien que pida la independencia, eso está totalmente fuera de la discusión.

Manifestantes opositores al gobierno de Hong Kong tomaron por asalto el Parlamento y realizaron pintas antes de desalojar ante la llegada de la policía. (AFP)

- ¿Qué los hongkoneses puedan elegir a un Ejecutivo local por sufragio universal suena todavía a utopía?

Se supone que debería ser así, pero hay un tema que hay que considerar. Hong Kong le pide democracia a China, sin embargo, cuando estaban bajo el control de Inglaterra no pidieron elecciones libres. China ha dicho que ese sistema de elección indirecta es temporal, que no siempre va a ser así.

Para entender a China hay que entender algo, es un país gradualista. Los chinos nunca se abren totalmente, primero prueban algo para ver si funciona y si no dan un paso para atrás y de ahí dan dos adelante una vez que llevan a cabo las modificaciones necesarias. Ese gradualismo es muy valorado por los chinos y quizás alguna dirigencia en China dice bueno estos jóvenes quieren libertad de la noche a la mañana cuando nunca se la pidieron a los ingleses.

Ahora lo interesante es que las protestas anteriores no tuvieron tanta convocatoria, eran considerados problema de los jóvenes, pero ahora toca temas que preocupan a toda la población independientemente de su edad. La posibilidad de que le puedan restringir la libertad a los hongkoneses cuando es algo tan preciado ha cambiado el panorama.

Además, ahora existe también la preocupación de que si estos problemas siguen se podría perder el estatus que tiene Hong Kong de ser una ciudad caracterizada por el respeto a la ley, por lo cual se establecían tantos negocios ahí.

China también va a considerar eso cuando decida como intervenir, si bien es cierto que Shanghái es un lugar que se está volviendo un centro financiero, todavía no rivaliza a Hong Kong.

Hong Kong recibe al año como 150 mil millones de dólares de inversiones extranjeras, además hizo inversiones extranjeras al exterior de casi 180 mil millones de dólares. Todo ese dinero no se queda ahí, le pertenece a muchas empresas chinas que utilizan a Hong Kong como un paraíso financiero. Entonces si en Hong Kong siguen las protestas y pierde la confianza de la comunidad internacional, le afectaría mucho a China.

- ¿Cuánto puede afectar al movimiento opositor que no se vea un liderazgo claro entre los manifestantes ni una unificación de demandas contra el gobierno local?

Ese es el otro tema importante, por eso el gobierno chino está preocupado, pero no tanto, porque no se ve un liderazgo. En las manifestaciones pasadas el gobierno chino prácticamente ganó por cansancio de los jóvenes, la gente mayor también se cansó de que cierren las calles y todo lo demás que conllevan las manifestaciones.

El gobierno chino podría actuar de esa manera en respuesta a las manifestaciones de hoy. Muchas personas mayores, hoy en día, si bien apoyan los ideales de los jóvenes que salen a protestar, en el fondo saben que la cuestión económica es importante y que tienen que verlo con cabeza fría.