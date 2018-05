El presidente Donald Trump anunció el martes el retiro de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán que Washington negoció en 2015 junto a Gran Bretaña, China, Francia, Alemania y Rusia. Estas son las citas clave de Trump durante su discurso desde la Casa Blanca:

- Acuerdo "desastroso" -



"El acuerdo con Irán es defectuoso en su esencia. Si no hacemos nada, sabemos exactamente lo que sucederá. En muy poco tiempo, el principal estado patrocinador del terrorismo estará a punto de adquirir las armas más peligrosas del mundo".



"Por lo tanto, estoy anunciando hoy que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán".

- No trajo paz -



"El hecho es que este fue un trato horrible y unilateral que nunca debió haberse hecho nunca. No trajo calma, no trajo paz, y nunca lo hará".

- "Mentira" -



"En el corazón del acuerdo con Irán había una ficción gigante de que un régimen asesino solo deseaba un programa pacífico de energía nuclear. Hoy tenemos pruebas definitivas de que esta promesa iraní fue una mentira".

- Exportación del terror -



"El régimen iraní es el principal patrocinador estatal del terror: exporta misiles peligrosos, alimenta conflictos en todo Medio Oriente y apoya a los terroristas y milicias como Hizbolá, Hamás, los talibanes y Al-Qaeda".

- Sanciones -



"En unos momentos, firmaré un memorando presidencial para comenzar a restablecer las sanciones nucleares de Estados Unidos contra el régimen iraní. Estableceremos el nivel más alto de sanciones económicas. Cualquier nación que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares también podría ser fuertemente sancionada por los Estados Unidos".

Altos asesores de Trump luego especificaron que las empresas dispondrían de 90 a 180 días para "liquidar" el negocio en Irán o enfrentar medidas punitiva.

- Solución "real, integral y duradera" -



"A medida que salgamos del acuerdo con Irán, trabajaremos con nuestros aliados para encontrar una solución real, integral y duradera a la amenaza nuclear iraní. Esto incluirá esfuerzos para eliminar la amenaza del programa de misiles balísticos de Irán, para detener sus actividades terroristas en todo el mundo y para bloquear su amenazadora actividad en todo el Medio Oriente".

- Chantaje -



"Estados Unidos no será rehén del chantaje nuclear. No permitiremos que las ciudades estadounidenses se vean amenazadas por la destrucción. Y no permitiremos que un régimen que canta 'Muerte a Estados Unidos' acceda a las armas más mortíferas de la Tierra".

- El futuro de Irán -



"Han pasado casi 40 años desde que esta dictadura tomó el poder y tomó como rehén a una orgullosa nación. Pero el futuro de Irán le pertenece a su gente. Son los herederos legítimos de una cultura rica y una tierra antigua. Y merecen una nación que haga justicia a sus sueños, honor a su historia y gloria a Dios".

- Listos para negociar -



"Van a querer hacer un trato nuevo y duradero, que beneficie a todo Irán y al pueblo iraní. Cuando lo hagan, estaré listo y disponible".

Fuente: AFP