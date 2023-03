Aunque esta vez sin manifestantes a favor o en contra del expresidente Donald Trump, los alrededores del Tribunal Penal de Manhattan lucieron este miércoles una vez más rodeados de un nutrido cordón policial ante la expectativa que ha generado la investigación que se viene desarrollando en su interior en contra del otrora mandatario.

Dentro del edificio, ubicado al sur de Nueva York, entre las calles Centre, Hogan, Baxter y White, la oficina del fiscal de Manhattan Alvin Bragg investiga desde hace casi cinco años los pagos que Trump realizó a la exestrella pornográfica Stormy Daniels a cambio de que guarde silencio sobre una posible relación sexual entre ambos ocurrida en el 2006, que podría haber dañado su imagen durante la campaña presidencial del 2016.

Según los medios estadounidenses, la oficina del fiscal quiere establecer si hubo falsificación de los registros comerciales de la Organización Trump y si el expresidente violó la ley de financiación de campañas electorales.

La calma con la que se había manejado la investigación durante este tiempo, sin embargo, se vio interrumpida súbitamente el sábado, cuando el expresidente anunció a través de su red social Truth Social que sería arrestado el martes para ser llevado ante el tribunal.

Dentro del Tribunal Penal de Manhattan, la oficina del fiscal Alvin Bragg investiga desde hace casi cinco años los pagos que Trump realizó a la exestrella pornográfica Stormy Daniels. / Agencia Reuters

Según Trump, la información le llegó a través de “filtraciones ilegales de una oficina de la fiscalía de Manhattan corrupta y altamente politizada que ha permitido que se establezcan nuevos récords en delitos violentos y cuyo líder está financiado por George Soros”.

De acuerdo a ABC News, esto llevó a que jefes del Servicio Secreto y de la Policía de Nueva York conversaran el lunes por teléfono para “discutir la logística, incluida la seguridad de la corte y cómo Trump potencialmente se rendiría para seguir con el proceso”.

El caso ha despertado el enorme interés de medios estadounidenses e internacionales. / Agencia Reuters

El llamado del polémico líder republicano llevó a que el martes los exteriores del tribunal se vieran llenos de manifestantes que le defendían, al igual que otros tantos que buscaban verlo tras las rejas.

Tanto el martes como ayer, sin embargo, el gran jurado a cargo del caso no se reunió para decidir si se debe iniciar un proceso en contra del exmandatario.

AMBIENTE AGITADO

Los que sí se hicieron presentes fueron un nutrido grupo de policías neoyorquinos que forman parte del cordón de seguridad para evitar disturbios en los alrededores de la sala de justicia. Además de medios de todo el país e internacionales que esperan ansiosos el veredicto contra Trump.

De iniciarse el juicio, Trump sería el primer expresidente de la historia estadounidense en enfrentar cargos penales.

Se desconoce la razón por la que los 23 miembros del gran jurado no sesionaron el miércoles; sin embargo, fuentes anónimas cercanas al caso le dijeron a The New York Times que estarían a la espera de escuchar a un testigo más antes de tomar una decisión en torno a Trump.

Como el gran jurado se reúne los lunes, miércoles y jueves, existe la posibilidad de que hoy se pueda tener conocimiento sobre una decisión.

Se sabe que, además del despliegue de agentes adicionales en las inmediaciones de la corte, la Policía de Nueva York ordenó la instalación de nuevas cámaras de seguridad y rejas de seguridad ante eventuales disturbios.

Otro cordón fue desplegado fuera de la Torre Trump, ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la corte.

Además de un elevado número de agentes, la Policía de Nueva York dispuso la instalación de cámaras de seguridad y vallas de seguridad en las inmediaciones de la corte. / Agencia Reuters

Además, se desplegó a un grupo de policías frente a la Torre Trump, ubicada pocos kilómetros al norte de la corte. / Agencia Reuters

OTROS CASOS SONADOS

Construido entre 1938 y 1941, el edificio de la Corte Penal de Manhattan alberga también oficinas del Fiscal Distrital, de la Corte Suprema de Nueva York, de la Policía y del Departamento de Correccionales. Los procesos e investigaciones que se desarrollan en su interior suelen llevarse adelante bajo un férreo hermetismo que en este caso se ha visto ligeramente vulnerado debido al alto perfil público del investigado.

Sin embargo, el caso de Trump no es el único mediático que ha llegado a manos de esta corte o a las del fiscal Bragg.

El año pasado llegó el caso de Martial Simon, un indigente que empujó a una mujer a las vías del subterráneo en la estación de Times Square, provocando su muerte. Simon fue finalmente declarado no apto para juicio debido a los problemas mentales que posee, pero fue enviado a un psiquiátrico.

También fue llevado ante la corte el famoso actor y ganador de un premio Oscar, Cuba Gooding Jr., acusado de seis cargos por diferentes tipos de abusos sexuales contra mujeres que conoció en clubes nocturnos de Manhattan.

El actor terminó evitando la cárcel tras un acuerdo de culpabilidad y un millonario pago a las demandantes.