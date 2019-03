Washington. Robert Mueller, el fiscal especial en Estados Unidos a cargo de la investigación sobre la posible colusión entre el equipo de campaña del presidente Donald Trump y Moscú, entregó su esperado informe al fiscal general de la nación, dijeron el viernes medios estadounidenses.

El informe confidencial, que cierra una pesquisa de casi dos años sobre la interferencia rusa en los últimos comicios presidenciales, será revisado por el fiscal general Bill Barr, quien no tiene que hacerlo público, pero debe resumirlo al Congreso.

El extenso reporte representa el fin de la pesquisa de Mueller, pero establece las bases para futuras disputas públicas de gran magnitud. Los siguientes pasos dependen del secretario de Justicia designado por Trump, el Congreso y, con toda certeza, de las cortes federales.



El Departamento de Justicia informó que Mueller entregó su reporte final al secretario William Barr y oficialmente concluyó su pesquisa sobre la interferencia electoral rusa y una posible coordinación con allegados de Trump. El informe será revisado por Barr, quien ha dicho que escribirá su propia versión para comunicar los hallazgos de Mueller al Congreso y al pueblo estadounidense.



Barr indicó que podría no tomarle mucho tiempo antes de enviar su recuento al Congreso.



“Estoy revisando el reporte y preveo que podría estar en posición de hacerles recomendaciones sobre las principales conclusiones del fiscal especial incluso este mismo fin de semana”, dijo Barr en una carta dirigida a los principales republicanos y demócratas en las comisiones de Asuntos Jurídicos tanto del Senado como de la Cámara de Representantes.



Sin que se hayan dado a conocer detalles hasta el momento, se desconoce si el reporte de Mueller responde las preguntas clave de su investigación: ¿La campaña de Trump se coludió con el Kremlin para influenciar las elecciones presidenciales a favor del famoso empresario? Y ¿Trump tomó medidas posteriores, incluyendo el despido del director del FBI, para obstruir la pesquisa?



Sin embargo, la entrega del informe sí significa que la investigación concluyó sin que se presentaran cargos públicos de una conspiración criminal entre la campaña y Rusia, ni se acusara al presidente de obstrucción.



Se desconocen los pasos que Mueller tomará si descubriera lo que cree que serían actos criminales por parte de Trump, considerando las opiniones legales del Departamento de Justicia de que no se puede imputar a un presidente en funciones.



La sola entrega del reporte confidencial desencadenará exigencias inmediatas, incluyendo una de la Cámara de Representantes bajo control demócrata, de que se den a conocer los hallazgos de Mueller. Barr ha dicho que quiere hacer público tanto como le sea posible, y cualquier intento de retener detalles provocará una disputa entre el Departamento de Justicia y los legisladores que podrían llamar a testificar ante el Congreso a Mueller y sus investigadores, lo que enfrentaría una fuerte oposición del gobierno del presidente Donald Trump.



La Casa Blanca aseguró que "no ha recibido el informe del fiscal especial ni ha sido informada" sobre su contenido, en un tuit de la portavoz de Trump, Sarah Sanders.



"Los próximos pasos dependen del fiscal general Barr, y esperaremos a que el proceso siga su curso", escribió Sanders.



La semana pasada, la Cámara de Representantes de EE.UU. votó de manera unánime a favor de que se haga público el informe de Mueller, y el propio Trump afirmó este miércoles que no le importa que el documento se desclasifique.



"Que salga a la luz. Que la gente lo vea", aseguró Trump, pero añadió que es Barr quien tomará la decisión final sobre el resultado de una investigación que el mandatario ha calificado repetidamente de "caza de brujas" e "ilegal".

- Los implicados -



La pesquisa ha resultado en cargos contra el ex jefe de campaña de Trump, Paul Manafort, y la mano derecha de este, Rick Gates; y contra un ex asesor del entonces candidato republicano, George Papadopoulos.



También han sido imputados el ex abogado de Trump, Michael Cohen; su primer asesor de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, Michael Flynn; y el ex colaborador del presidente, Roger Stone.



De los 34 individuos imputados, 26 son de nacionalidad rusa, y Mueller también ha golpeado a tres compañías de Rusia, entre las que figura Internet Research Agency, acusada de lanzar "una guerra informativa" en las redes sociales para dividir a la sociedad estadounidense.

Fuente: AFP / AP / EFE