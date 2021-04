Con Derek Chauvin condenado por asesinato por la muerte de George Floyd, los activistas y la familia están centrando su atención en el juicio de este verano para los otros tres oficiales involucrados en su arresto en mayo de 2020.

Los tres ya han tratado de desviar la responsabilidad a Chauvin, con mucho el oficial de mayor rango en la escena.

Thomas Lane, J. Kueng y Tou Thao enfrentan un juicio en agosto por cargos de complicidad tanto en asesinato en segundo grado como en homicidio en segundo grado.

El juez del condado de Hennepin, Peter Cahill, ordenó que fueran juzgados juntos, pero por separado de Chauvin, para reducir la cantidad de personas en la sala del tribunal en medio de la pandemia de COVID-19.

Mientras los tres sopesan sus estrategias, los expertos legales dicen que seguramente estarán observando qué tipo de tiempo en prisión recibe Chauvin en su sentencia del 16 de junio: hasta 30 años, aunque probablemente menos.

La ley de Minnesota establece las mismas penas por ayudar e incitar al asesinato o el homicidio involuntario que por el acto en sí.

También tendrán en cuenta que los jurados tardaron menos de 24 horas en encontrar a Chauvin culpable de todos los cargos. Eso podría aumentar la presión para considerar un acuerdo con la fiscalía.

“Las diferencias fácticas entre Chauvin y los otros tres son lo que debería impulsar esto”, dijo Tom Heffelfinger, ex fiscal federal de Minnesota.

Los expertos dijeron que lo mejor que Lane, Kueng y Thao pueden esperar es un jurado de 12 personas que piensen que Chauvin es culpable, pero que no estén tan seguros de qué roles jugaron los otros tres agentes.

Y dijeron que la evidencia contra los tres es más débil que la evidencia contra Chauvin, lo que brinda oportunidades a sus abogados.

“Yo esperaría que el tema de los tres fuera, ‘Eso es algo realmente malo que hizo Chauvin. No me gustó. No soy responsable de lo que pasó ‘”, dijo la ex fiscal del condado de Ramsey, Susan Gaertner.

Los fiscales se negaron a discutir su caso. Los abogados de Lane y Kueng también se negaron, y el abogado de Thao no respondió un mensaje en busca de comentarios. Pero sus presentaciones anteriores y la evidencia ofrecen pistas para estrategias probables.

Lane y Kueng pueden argumentar que eran novatos, en solo su primera semana como policías en toda regla, y sintieron la necesidad de ceder ante Chauvin, su oficial de entrenamiento, cuando inmovilizó el cuello de Floyd contra el suelo con su rodilla durante casi 9 1/2 minutos mientras este gritaba repetidamente que no podía respirar antes de quedarse en silencio, luego flácido.

“Esos dos novatos tienen una defensa facial diferente y una defensa fáctica muy real, en comparación con Chauvin”, dijo Heffelfinger.

Lane podría tener la mejor defensa. El video de la cámara corporal muestra que preguntó a los otros oficiales si deberían poner a Floyd de su lado, y Chauvin dijo que no.

El abogado defensor local Joe Friedberg dijo que la evidencia en el juicio de Chauvin mostró que Lane estaba “tratando de usar la menor fuerza posible” antes de que Chauvin llegara y se hiciera cargo.

Se puede escuchar a Kueng informándole a Chauvin en un momento que no pudo encontrar el pulso de Floyd.

“Están planteando preguntas sobre lo que estaba sucediendo y si deberían estar haciendo algo diferente”, dijo otro abogado defensor local, Brock Hunter. “No es tan claro como creo que lo fue la evidencia contra Chauvin”, agregó.

Pero tanto Chauvin como Kueng mantuvieron la moderación, y el video de la cámara corporal muestra a este último sosteniendo una de las manos esposadas de Floyd, una acción que los expertos médicos de la fiscalía testificaron que dificultó aún más la respiración del afroamericano.

Thao puede argumentar que fue el control de multitudes, manteniendo a un grupo agitado de unos 15 espectadores a una distancia segura, y que en gran medida estaba de espaldas a los otros oficiales y Floyd.

“Su defensa podría ser, ‘Solo estuve presente y se necesita más que presencia para cometer un crimen’”, dijo Heffelfinger.

Pero uno de los espectadores a los que Thao específicamente ordenó que retrocediera fue Genevieve Hansen, una bombero de Minneapolis a quien se puede escuchar en video suplicando repetidamente a los oficiales que revisen el pulso de Floyd.

Hansen lloró en el estrado de los testigos en el juicio de Chauvin mientras describía su frustración por no poder acudir en ayuda de Floyd.

La rápida condena de Chauvin estimuló las especulaciones sobre acuerdos con la fiscalía.

Heffelfinger dijo que los fiscales pueden estar abiertos a eso porque son conscientes de las posibles debilidades en los casos contra los tres.

“Los fiscales saben todo esto, así que este es un buen momento para que todas las partes consideren llegar a un acuerdo durante los próximos dos o tres meses”, dijo.

Gaertner dijo que los fiscales se sentirán presionados para no llegar a un acuerdo de culpabilidad que los activistas podrían considerar como una forma de dejar a los agentes a la ligera.

Pero dijo que espera que consideren acuerdos que eviten un juicio, particularmente debido al estrés y el costo del juicio recién terminado que transformó partes de Minneapolis en una zona militarizada.

“Claramente, estos tres acusados son significativamente menos culpables que Chauvin”, dijo. “Y eso hay que tenerlo en cuenta. Otro ensayo será muy perturbador, costoso y no estoy seguro de que sea lo mejor para el público“, precisó.

Pero Friedberg dijo que no espera ningún acuerdo.

“Ninguno de ellos se declarará culpable jamás”, predijo Friedberg. “Tienen tres abogados realmente buenos que son abogados extremadamente agresivos. No tengo ninguna duda de que irán a juicio y afirmarán que desconocían por completo las profundidades de lo que estaba haciendo Derek Chauvin“, aseguró.

