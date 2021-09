La cruda imagen de un agente fronterizo a caballo prácticamente arreando a migrantes haitianos ha desnudado, nuevamente, la crítica situación de las personas que pugnan por entrar a Estados Unidos.

“Esto es contrario a todos los valores que tratamos de inculcar en nuestro pueblo”, ha dicho el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, expresando que esas fotos “lo horrorizaron”.

Pese a ello, el Gobierno Estadounidense no ha dudado en expulsar a 6 mil haitianos, de los 13 mil apostados desde hace varios días en un campamento improvisado bajo el puente internacional que cruza el río Grande, y que une la ciudad Del Río, en Texas, y Ciudad Acuña, en México.

Los migrantes han desbordado desde el martes de la semana pasada la frontera, por lo que el Departamento de Seguridad Nacional ha decidido aplicar la ley conocida como Título 42, que se volvió a implementar desde la administración Trump, para devolver a los haitianos a su país o trasladarlos a México.

El Título 42 de la Ley de Servicios de Salud Pública le da poder a los funcionarios federales de salud tomar medidas extraordinarias con el fin de limitar la transmisión de una enfermedad infecciosa.

La mayoría de haitianos que llegaron a la frontera estadounidense han viajado desde Brasil, México o incluso desde Chile. GETTY IMAGES

A pesar de que el presidente Joe Biden ha revertido muchas de las políticas de Trump relativas a la inmigración -como poner fin al retorno de niños migrantes que viajan solos o permitir que las personas que viajan con sus hijos se queden en EE.UU. mientras tramitan su estancia-, sí se ha mantenido vigente el Título 42 debido al COVID-19, señalando que es una medida de salud pública.

Desde el inicio de su mandato, Biden fue criticado por los republicanos por suavizar el discurso con respecto a los inmigrantes indocumentados, lo que motivó que muchos se agolparan en la frontera mexicana intentando ingresar. El gobierno intentó revertir el discurso señalando que las fronteras no estaban abiertas para los indocumentados e incluso instó a los potenciales migrantes a no emprender el camino hacia Estados Unidos.

Pero las caravanas de migrantes centroamericanos no han cesado , y la situación se volvió más crítica aún con estos ciudadanos haitianos en Del Río, Texas, que ya empezaron a ser deportados.

“Siempre que hay un crisis en la frontera, en ese momento se voltean todos los reflectores. Pero lo que hace falta es un trabajo mucho más profundo que solucione el problema de fondo, es decir, no basta con militarizar fronteras, con poner a la patrulla fronteriza en caballos para detener a los migrantes”, comenta desde México la analista internacional Brenda Estefan.

¿Diferente a Trump?

“El gobierno de Biden dice que quiere distanciarse de las políticas de asilo inhumanas del gobierno de Trump”, ha señalado a la AP el abogado Lee Gelernt de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). “Sin embargo, ha mantenido la más extrema de todas las políticas, la política del Título 42 que literalmente está enviando a las familias a las manos de los perseguidores y los cárteles”, agrega.

Para Estefan, esta nueva crisis no es exclusividad del gobierno de un presidente específico.

“Desgraciadamente hay una visión de atender lo inmediato por encima de lo importante. Hay esta idea de que si hay una crisis, entonces se necesita solucionarlo en el momento, pero se pierde dar una atención de más largo aliento. Y eso no es privativo de una administración estadounidense, sino de varias. Por otro lado, desde la administración Trump se está tratando de trasladar el problema hacia terceros países, como México. Las debilidades institucionales de estos terceros países son importantes”, apunta.

La analista no deja de sorprenderse que, de pronto, recién se dieran cuenta que había 13 mil haitianos en la frontera entre México y Estados Unidos. “Es como si, de repente, todas estas personas hubieran aparecido. Pero vienen de algún lado, y es imposible que ningún gobierno no haya visto pasar a 13 mil personas. Entonces, me parece que falta compartir inteligencia entre los diferentes países, que haya mayor coordinación regional para saber quiénes son estos grupos de migrantes, cómo vienen, de dónde vienen y a dónde van”.

Este es el campamento improvisado montado debajo del puente internacional que une Del Río, en Texas, con Cuidad Acuña, en México. Acá han estado desde hace una semana unos 13 mil haitianos. REUTERS

Stefan señala que es un error pensar que solo se trata de “una ola de migrantes”. “Con medidas coercitivas y policiacas, es muy difícil que se pueda encontrar a esta crisis una solución a largo plazo”.

La diáspora haitiana

Haití es el país más pobre del continente americano y actualmente unos 1,8 millones viven fuera de su país. La mayor comunidad de haitianos en el exterior está en Estados Unidos con 705.000 personas.

Tras el terremoto que asoló el país en el 2010, muchos haitianos emigraron teniendo como destino final Estados Unidos, pero muchos terminaron quedándose en Brasil, Chile o México.

De hecho, en Chile vive una comunidad importante que llega a los 69 mil haitianos, según el Migration Policy Institute.

Los haitianos huyen de la pobreza de su país, que hace poco fue testigo del magnicidio de su presidente. Muchos de los que intentaron ingresar a Estados Unidos en los últimos días ya están siendo deportados. (Eric Thayer/Bloomberg)

La ruta que sigue la mayoría de ellos es muy larga, pues generalmente atraviesan toda Sudamérica: viajan vía aérea a Brasil o Chile y, cuando desaparecen las oportunidades de empleo allí, emprenden la peligrosa y lenta travesía por Centroamérica y México, en autobús, carro o incluso a pie. Es una ruta sumamente lenta que puede tardar años, y que eventualmente los deja en ciudades norteñas de México como Tijuana, donde esperan por sus trámites de asilo para finalmente cruzar a Estados Unidos.

“Históricamente, lo que veíamos eran migrantes que querían cruzar la frontera estadounidense de manera ilegal, sin que los vieran, pero ahora se trata de grandes grupos de personas intentando ingresar, literalmente haciendo fila. Es como si tuviéramos a una presa de agua empujando las compuertas, presionados por la desesperación de gente que está dispuesta a dejar todo para buscar un mejor futuro”, finaliza Estefan.

