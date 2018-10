Las autoridades encontraron artefactos explosivos en los buzones de correos de las residencias de Bill y Hillary Clinton tienen en la localidad de Chappaqua, al Norte de Nueva York, Estados Unidos, según informan medios locales, así como de Barack Obama.

Mira acá la cobertura EN VIVO

De acuerdo a The New York Times, el objeto dirigido a los Clinton fue descubierto por un técnico que revisa el correo del ex presidente y la ex candidata presidencial y, aunque no precisa dónde, el canal NY1 afirma que se trata de su residencia en la localidad de Chapaqqua.



#ULTIMAHORA Funcionario: Encuentran bomba en casa de Hillary y Bill Clinton en un suburbio de la ciudad de Nueva York. — AP Noticias (@AP_Noticias) 24 de octubre de 2018

Los investigadores creen que el artefacto está vinculado con otro hallado el lunes en la finca del multimillonario George Soros, dijo el funcionario, que habló bajo la condición de anonimato por tratarse de una investigación en desarrollo.

"Los paquetes se identificaron inmediatamente durante los procedimientos de revisión de correo de rutina como posibles dispositivos explosivos y se manejaron de manera apropiada como tales", dijo el Servicio Secreto en un comunicado.

La pareja Clinton frente a su residencia. (AFP)

La policía de New Castle, que tiene jurisdicción sobre Chappaqua, dijo que asistió al FBI, el Servicio Secreto y las autoridades del condado de Westchester en “la investigación de un paquete sospechoso”.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Fuente: Agencias