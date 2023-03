PUNTO DE VISTA

"La legitimidad se ha desplazado a la calle"

Rodrigo Murillo

Historiador y analista político peruano radicado en Francia

Es un consenso que es una necesidad posponer la edad de jubilación porque sencillamente no hay dinero para pagar las pensiones, en Francia cada vez tienes una población mayor, que vive más tiempo y que requiere una pensión y menos jóvenes que pueden cotizar.

El problema de le legitimidad de la propuesta viene que Macron dice que no tenemos dinero para hacer frente a estas pensiones, pero luego propone darle billones a Ucrania y a otros países. Esto porque Francia juega a tener un rol prioritario en el mundo, pero que económicamente no pareciera tener las espaldas para asumir este rol, entonces la gente se pregunta cuáles son las prioridades para el gobierno.

Cada vez más en Francia las instituciones más importantes del sistema político ya no tienen la legitimidad que antes tenían porque ahora la legitimidad se ha desplazado a la calle. Ahora se prefiere movilizar a la calle, hacer protestas masivas, que los sindicatos bloqueen las carreteras y que no haya gasolina para que eso sea una estrategia de presión directamente contra el gobierno, saltándose el Parlamente. Por ejemplo, quienes recogen la basura en ciudades tan importantes como París ya no lo están haciendo. Es un escenario casi de pesadilla. El corazón del debate está recayendo en la calle, ya no en el Parlamento.