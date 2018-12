Londres. El líder de la oposición laborista británica, Jeremy Corbyn, se convirtió el miércoles en el último político complicado por unas palabras musitadas, ya que se pudo leer en sus labios cómo pareció decir "mujer estúpida" tras un acalorado debate en el Parlamento con la primera ministra, Theresa May.

Las palabras de Corbyn fueron capturadas por las cámaras de televisión tras la sesión de preguntas y respuestas a la que se someten los líderes británicos cada miércoles.

Corbyn acribilló a May con preguntas hostiles sobre la decisión que adoptó la semana pasada de aplazar una crucial votación parlamentaria sobre su acuerdo de salida con la Unión Europea.

En su respuesta, May sugirió que Corbyn podría no gozar del apoyo de sus propios legisladores respecto a la UE y, usando una conocida frase de una comedia musical navideña, afirmó: "Tengo un consejo para el Honorable Caballero: ¡mire detrás de usted! ¡Ni ellos ni el país están impresionados!".

Corbyn movió entonces su cabeza y pareció musitar entre labios "mujer estúpida".

Jeremy Corbyn haciendo que Theresa May nos parezca un gran líder político a su lado. 👇



pic.twitter.com/SoNQCRUZKc — Rodrigo Mesa (@rodmesag) 19 de diciembre de 2018

Alertada sobre el incidente, May dijo más tarde a los legisladores que "creo que todos en esta cámara -sobre todo en el centésimo aniversario del voto femenino- deberíamos intentar animar a que las mujeres participen (...) por tanto, deberían usar un lenguaje apropiado".

Un portavoz laborista aseguró más tarde que Corbyn "no la llamó mujer estúpida, así que creo que no es necesaria una disculpa. Según entiendo, dijo 'gente estúpida', en referencia a las declaraciones y los debates sobre las comedias navideñas". Asimismo, agregó que Corbyn "no tiene tiempo" para dedicarse a los insultos misóginos.

No fue la primera vez que se vive un escándalo en el Parlamento por el uso del término "mujer estúpida", ya que en junio se acusó a John Bercow, presidente de la Cámara de los Comunes, de haberse referido de esta forma a la ministra Andrea Leadsom.

Fuente: Reuters