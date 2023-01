Protestas masivas en las calles, huelgas y paralizaciones del transporte público y sindicatos unidos en pie de lucha. El mismo escenario que se vivió el jueves 19 -hace 12 días nomás- se está repitiendo hoy en París y varias ciudades francesas: una compleja situación de descontento social que pone mucha presión al gobierno de Emmanuel Macron, quien hace menos de un año inició su segundo mandato presidencial.

1. ¿Cuál es el motivo de la indignación actual contra el Ejecutivo francés?

Todo gira en torno al proyecto de reforma del sistema de pensiones anunciado por el Gobierno. Este prevé retrasar la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años para el año 2030 y adelantar al 2027 -hasta ahora estaba previsto para el 2035- el alargamiento a 43 años (42 actualmente) el período de cotización necesario para cobrar una pensión completa.

2. ¿El polémico proyecto ya está por aprobarse?

Aún no. Si bien ya ha sido aprobado por el Ejecutivo galo, recién este lunes 30 empezó su tramitación en una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) y está previsto que el 6 de febrero empiece a ser debatido en el plenario del Legislativo Los opositores al proyecto han presentado unas 7 mil enmiendas, lo cual complicará todavía más la discusión.

Un manifestante sostiene un cartel que dice "jubilación antes que artritis" durante una protesta en Lyon, sureste de Francia, el 19 de enero de 2023. (Foto: AFP)

3. ¿Por qué está proponiendo el gobierno esta reforma?

Además de porque fue una de las propuestas de las que Macron habló desde su primer mandato, que empezó en el 2017, la insistencia es “porque es necesario para asegurar el equilibrio del sistema”, ya que la esperanza de vida ha aumentado y las tasas de natalidad han disminuido. En diálogo con El Comercio, Rodrigo Murillo, historiador y politólogo peruano afincado en París, afirma que “hay un consenso entre los círculos cercanos al gobierno, pero también en la alta dirección de varios partidos, sobre la necesidad de esta reforma en un país severamente endeudado que, de seguir así las cosas, en un momento tendrá muchos pensionistas y no los suficientes aportantes”.

4. ¿Cuál es el sentir de la opinión pública sobre la reforma?

La opinión pública está mayoritariamente en contra de la reforma, lo cual se refleja en las encuestas. Un nuevo sondeo publicado en las últimas horas por el instituto demoscópico Elabe muestra que el 72% de los consultados se opone al proyecto, 6 puntos más que hace una semana.

El gobierno del presidente francés, Emmanuel Macron, enfrenta inéditas protestas. (Foto: AFP) / LUDOVIC MARIN

5. ¿Hay opciones de encontrar un punto medio entre los reclamos y la postura oficial?

Es complicado. La primera ministra Elisabeth Borne dijo el domingo último, en una entrevista a la emisora France Info, que el retraso de la edad mínima de jubilación es un punto “no negociable” dentro de todo el paquete. El presidente Macron tampoco parece muy dado a la negociación. Hace unas semanas hubo una gran movilización de los trabajadores de las refinerías de petróleo y gasolina que dejaron prácticamente sin combustible a muchas ciudades francesas por hasta 12 o 14 días, pero el mandatario no cedió y la huelga se tuvo que levantar.

6. ¿Podrán las movilizaciones y huelgas traerse abajo el proyecto de reforma?

Murillo no lo ve como un escenario cercano. “Todavía no veo una conexión importante entre las movilizaciones sociales y los eventuales votos que serían necesarios para no aprobar y/o tumbar esta reforma”, señala. Ello más allá de que los partidos de izquierda, la extrema derecha y algunos diputados de Los Republicanos (partido en el que espera apoyarse Macron para la aprobación final) hayan manifestado su disconformidad con el proyecto.

En esta foto de archivo tomada el último 19 de enero, manifestantes se reúnen en la Place de la Republique durante una manifestación en París. (Foto: AFP) / ALAIN JOCARD

7. ¿La reforma se aplicará entonces de modo inexorable?

Tampoco se atreve Murillo a afirmarlo de modo tajante: “Siento que se está creando, de a poquitos, una suerte de tormenta perfecta: sube el costo de vida, la gasolina ya está muy cara y la energía, como fruto de la guerra en Ucrania, también ha aumentado de precio. Todo esto podría terminar por cansar a más franceses, que también salgan a las calles y que la gente entre en paro indefinido, y quizá en ese contexto Macron podría dar marcha atrás en uno que otro planteamiento”.

8. ¿Cuánta gente se espera hoy protestando en las calles de Francia?

Difícil dar un pronóstico, pero sí hacer una comparación. En la movilización del jueves 19 salieron a la calle 1,2 millones de personas, según la policía, y más de 2 millones, según los estimados de la Confederación General del Trabajo (CGT). De acuerdo con las filtraciones a los medios, las autoridades anticipan que entre 1,2 y 1,5 millones de manifestantes participarán en las cerca de 240 marchas organizadas por todo el país. El ministro del Interior, Gérald Darmanin, anunció que 11 mil policías y gendarmes se han desplegado este martes 31, es decir, mil más que hace 12 días frente al riesgo de que la movilización degenere debido a la presencia de entre 300 y 500 radicales infiltrados.