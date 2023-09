El actor y presentador británico Russell Brand se encuentra inmerso en una enorme polémica en Reino Unido después de que fuera acusado por varias mujeres de violación, agresiones sexuales y abuso emocional que supuestamente ocurrieron durante un período de siete años.

También se lo acusa de comportamiento inapropiado en el lugar del trabajo cuando estaba en la cima de su fama, desvistiéndose frente a sus compañeros, haciendo comentarios sexuales y actuando de manera agresiva.

Brand negó rotundamente estas acusaciones, que fueron reveladas en una investigación conjunta de los diarios británicos Sunday Times, The Times, y el canal de televisión Channel 4.

El humorista asegura que todas sus relaciones siempre fueron consensuales.

De qué lo acusan

Cuatro mujeres acusan a Brand de haber abusado de ellas. (PA).

Cuatro mujeres dijeron haber sido abusadas por Brand entre 2006 y 2013.

Una mujer asegura que el actor la violó sin condón contra una pared en su hogar de Los Ángeles, en California.

Una segunda mujer, en Reino Unido, relató a medios británicos que Brand la asaltó cuando él era un treintañero y ella todavía tenía 16 años y estaba aún en el colegio. Explicó que Brand se refería a ella como “la niña” durante la relación abusiva que mantuvieron.

Una tercera mujer asegura que Brand la asaltó sexualmente mientras ambos trabajaban juntos también en Los Ángeles.

La cuarta mujer dijo que fue abusada sexualmente por el actor en Reino Unido, y que este había sido física y emocionalmente abusivo.

¿Cómo ha respondido el comediante?

Brand, quien se ha vuelto una celebridad de YouTube, reaccionó a las acusaciones a través de su canal. (PA).

El viernes, el día antes de que se publicara la investigación en su contra, Brand compartió un video en redes sociales negando las acusaciones.

En el video, Brand dice que se hicieron “alegaciones criminales serios” en su contra y dijo que sus relaciones “siempre habían sido consensuadas”.

El actor y comediante dijo que había recibido cartas de un canal de televisión y un diario con una “sarta” de “ataques agresivos”.

Aseguró creer estar siendo el objetivo de un “ataque coordinado” y que iba a analizar la situación porque era “muy, muy seria”.

¿En qué consisten las otras acusaciones?

Brand cultivó su imagen de chico malo desde que trabajaba en la BBC, de donde fue despedido.

Otras de las acusaciones hechas en la investigación se relacionan con la supuesta actitud controladora, abusiva y predatoria de Brand en el lugar de trabajo.

Durante los años incluidos en las acusaciones, Brand tuvo varios trabajos de gran notoriedad, incluyendo en BBC Radio 2 y el canal británico Channel 4, además de participar en películas de Hollywood.

Su actitud hacia las mujeres era un “secreto a voces” en la radio y la televisión, según le contaron fuentes al Sunday Times.

Se lo acusa de desvestirse en el estudio mientras estaba trabajando como presentador en BBC Radio 6 Music. También hubo reportes de que Brand había hecho comentarios sexuales al aire sobre presentadoras de noticias, a lo que él luego respondería diciendo que la BBC le había pedido que se disculpara.

El Sunday Times citó fuentes que aseguraron que se había presentado una queja ante la gerencia de la BBC por una “demostración alarmante de agresión y falta de respeto” por parte de Brand. Esto hace referencia a un incidente en el que Brand lanzó objetos en un estudio de Radio 2 y orinó en una botella frente a empleados e invitados, entre ellos un menor.

El diario también dijo que personal de Channel 4 aseguró que Brand hacía que empleados le presentaran mujeres jóvenes de la audiencia para que pudiera conocerlas después de grabar sus programas. Muchas de ellas dijeron sentirse maltratadas por Brand.

En la estela de alegatos en contra de Brand, la Policía Metropolitana de Londres dijo este lunes que había recibido un reporte de asalto sexual en su contra, que habría ocurrido en el barrio de Soho, en el centro de Londres, en 2003.

La controvertida carrera de Brand

Brand es uno de los íconos de la cultura pop británica de los 2000, igual que la fallecida cantante Amy Winehouse. (PA).

Rusell Brand es un comediante y presentador que ayudó a definir la cultura pop de finales de los 90 y principios de los 2000 en Reino Unido.

De 48 años, alcanzó la fama como presentador del reality Gran Hermano en Reino Unido.

De ahí pasó a protagonizar películas de Hollywood, casarse y divorciarse de una de las estrellas más famosas del pop -la cantante Katy Perry- y causar uno de los escándalos más grandes en la historia de la BBC.

A través de los años, logró adquirir legión de seguidores por sus posiciones políticas. Más recientemente, se ha acercado al mundo de las teorías conspirativas en videos que publica en YouTube y Rumble.

Brand siempre ha sido abierto al hablar sobre su uso de drogas ilícitas y su adicción al sexo. Llegaría a escribir de ambas en su autobiografía “My Booky Wook”, y sus experiencias ayudarían a forjar su activismo político.

Una de sus primeras controversias llegó en 2001, cuando lo despidieron del canal MTV después de que llegara al trabajo disfrazado de Osama Bin Laden el 12 de septiembre, el día después de los ataques a las torres gemelas de Nueva York.

Brand después admitió que ese incidente había ocurrido después de haber consumido crack y heroína. Pero aunque andanzas así le daban publicidad, Brand aún no había alcanzado la fama que lograría.

Su estética - jeans apretados, ropa oscura y cabello largo - reflejaba la cultura popular de la época. Su apariencia gótica en varias ocasiones se comparó con la de Amy Winehouse, la cantante que fallecería en 2011.

Russell Brand y Katy Perry serían una de las parejas de los 2000. (GETTY IMAGES).

También trabajó para la BBC conduciendo un programa de radio los sábados en la tarde, pero una serie de llamadas telefónicas que le hizo al actor de televisión Andrew Sachs -de la serie Fawlty Towers- en 2008, dieron pie a un gran escándalo que se conoció como “Sachsgate”.

Después de que Brand y el presentador Jonathan Ross le dejaran mensajes de voz obscenos a Sachs, burlándose de la relación sexual del primero con la nieta de Sachs, el comediante fue obligado a renunciar.

A pesar de perder su trabajo en la BBC, la fama de Brand creció. Estaba desarrollando su carrera como actor y apareció en diferentes películas como St. Trinian’s, Forgetting Sarah Marshall, Rock of Ages y el remake de Arthur.

En el verano de 2009, Brand conoció a Katy Perry, una de las estrellas del pop más exitosas, después de que ella hiciera una corta aparición en la película Get him to the Greek.

La pareja se comprometió y se casó al año siguiente en una ceremonia hindú en India. Se divorciaron dos años después.

En ese tiempo, el reconocimiento de Brand también empezó a llegar por sus posturas políticas.

En los últimos años, se le ha visto tomar una nueva dirección, particularmente desde el inicio de la pandemia de covid en 2020. Brand comenzó a ganar seguidores en YouTube discutiendo teorías conspirativas sobre la enfermedad.

Los videos de Brand por lo general lo muestran hablando directamente a la cámara en una sola toma, usando su habilidad verbal para los monólogos, en los que cuestiona a la prensa en una variedad de temas. También se ha presentado a sí mismo como un gurú del bienestar.

En la actualidad tiene cuatro millones de seguidores en Instagram, 2,2 millones en TikTok y 6,59 en YouTube.