“La vida en Venecia se ha vuelto asquerosa. Ya no se puede vivir, hay demasiada gente, demasiado turismo que no aporta nada, que ensucia y se va”, dice con lamento Giovanni, un residente de 87 años.

Y no deja de tener razón. En Venecia ya no hay lugar para los venecianos, por eso muchos han optado por irse porque se ha vuelto una ciudad invivible e intransitable. Ante esta situación, las autoridades vienen estudiando estrategias desde hace años para evitar que La Serenísima se convierta en un museo a cielo abierto tomado por el turismo masivo que la viene deteriorando.

A mediados de mes, y después de varias idas y venidas, el concejo municipal aprobó el pago de 5 euros para los visitantes que lleguen a la ciudad durante el día y no pernocten. Se trata de la primera ciudad en el mundo que implementa este tipo de ‘peaje turístico’ (o contribución de acceso) con el fin de bajar el número de turistas conocidos como ‘hit and run’: esos que llegan, recorren la ciudad, se van dejando mucha basura a su paso, y casi no dejan euros en las arcas públicas.

En el caso de Venecia, este tipo de visitantes es casi la mayoría pues para ellos se trata de un lugar que se puede conocer caminando, paseando en góndolas o incluso en los ‘vaporettos’, las embarcaciones usadas por la mayoría de los locales para trasladarse por los islotes y cuyo costo es mínimo.

Visitantes y turistas se reúnen junto al Gran Canal durante el carnaval de Venecia el 11 de febrero del 2023. (Foto: AFP) / MIGUEL MEDINA

Aunque aún no se han dado detalles de cuándo empezará el cobro de este peaje, se calcula que se hará en la primavera o el verano del 2024 (entre fines de marzo o inicios de junio) y durará, en principio, 30 días aún por designar. Estarán exentos los visitantes que pasen una o más noches, los menores de 14 años, los que llegan a la ciudad por estudio o trabajo, los residentes de la región del Véneto y las fuerzas del orden.

EN CIFRAS 150 mil turistas recibe la ciudad en horas pico en un solo día.

turistas recibe la ciudad en horas pico en un solo día. 7% se ha reducido la población de la ciudad desde el 2017, la misma proporción en la que han crecido los turistas.

El objetivo “es desalentar el turismo diario en ciertas épocas, en línea con la delicadeza y singularidad de la ciudad”, resaltó el Consistorio, o concejo de Venecia, en un comunicado.

Cabe señalar que aquellos que pernoctan ya pagan una especie de impuesto, como ocurre en otras ciudades del mundo también afectadas por la sobrecarga turística, monto que está incluido en los hoteles, albergues o alquileres. El detalle es que, justamente, los que se quedan a dormir en Venecia son los menos frente a la masa de turistas que solo pasan el día y, por tanto, no pagan ese impuesto.

Inundada de visitantes

La gran pregunta es si el cobro de una cifra simbólica, como 5 euros, efectivamente va a desalentar el turismo masivo y salvar la ciudad.

“La Organización Mundial del Turismo ha invitado para su próxima cumbre al grupo Setnet (Ciudades del sur de Europa frente a la turistización) que está integrada por 14 ciudades para tratar el tema del turismo masivo y discutir soluciones, pues ya existe una problemática para aquellas personas que viven en estos destinos”, explica a El Comercio Tito Alegría, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur).

Para Emanuele Dal Carlo, director de Fairbnb, una plataforma de alojamiento vinculada a proyectos sociales en Venecia, se necesitan planes a largo plazo y no solo de emergencia. “Necesitamos un cambio radical y que la municipalidad tome medidas significativas, como ofrecer incentivos financieros a propietarios que, por ejemplo, solo alquilen a venecianos”, expresa con preocupación Matteo Secchi, quien dirige Venessia.com, un grupo que lucha por preservar el legado de la ciudad y que mantiene un registro de la población, que sigue descendiendo.

"Venecia es una ciudad abierta y libre, y así se mantendrá siempre. Pero hemos decidido actuar para salvaguardarla después de años de inmovilismo". Luigi Brugnaro, alcalde de Venecia

“El turismo es un arma de doble filo porque, por un lado, se recibe dinero de los viajeros, pero por el otro se fuerza la expulsión de los residentes. El peligro es que nos extingamos y Venecia se convierta en un parque temático”, le cuenta a “The Guardian”.

El excesivo turismo ha hecho que el costo de vida se haya elevado muchísimo en la ciudad, con precios desmedidos no solo en la alimentación, sino sobre todo en la vivienda, pues la mayoría de dueños prefiere rentar sus casas a los visitantes, mientras que muchas tiendas que vendían productos básicos ya desde hace varios años prefieren vender souvenirs, que ni siquiera son hechos en Venecia sino en China o India.

La Unesco ha afirmado que se han tomado medidas "insuficientes" para luchar contra el deterioro de Venecia debido, en particular, al turismo de masas y al cambio climático. (Foto: AFP) / ANDREA PATTARO

Patrimonio en peligro

Días después de que el concejo municipal de Venecia decidiera el cobro del ‘peaje turístico’, el comité de la Unesco (la agencia de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura) decidió darle más tiempo a la ciudad para no incluirla en la lista de patrimonio mundial en peligro, pero volvió a alertar de las consecuencias sino se siguen tomando acciones. La ciudad de los canales es patrimonio de la humanidad desde 1987.

Según la Unesco, tres factores amenazan con “causar cambios irreversibles en el valor universal y excepcional” de Venecia: el impacto del cambio climático (por la elevación del mar), el turismo masivo y los proyectos de reforma de la ciudad.

“Cuando Venecia no es definida por sus propios problemas de hundimiento, inundaciones, saturaciones y altos costos, es presentada como una ‘ciudad-postal’, ideal para selfies y fotos en Instagram. Irónicamente, nunca es considerada como una ciudad cultural”, señala Dal Carlo al diario británico “The Telegraph”.

Y es que Venecia no solo es la Plaza de San Marcos, sus canales y sus góndolas. Su patrimonio histórico y cultural es enorme, no solo por su extraordinaria arquitectura con sus palacios bizantinos, góticos, renacentistas y barrocos, sino porque en sus museos guarda obras de incalculable valor. Esto además de ser única por su ingeniería ya que está construida sobre un terreno pantanoso y se sostiene gracias a más de 20 millones de postes de madera.

Si en 16 siglos, Venecia se ha mantenido en pie ese a las inclemencias del tiempo y del clima, sería imposible creer que colapse solo por el paso exagerado de un turismo irresponsable.