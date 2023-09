La visita del líder ucraniano a la capital estadounidense se produce dos días después de que se presentara por primera vez en persona ante la Asamblea General de la ONU y ante el Consejo de Seguridad un día más tarde. En ambas citas celebradas en Nueva York, Zelensky instó a los miembros a tomar “medidas específicas” en contra de Rusia y se sumó a las voces que piden reformar al Consejo de Seguridad.

Zelensky fue el presidente más aplaudido durante su intervención en la ONU. Una escena que hizo recordar a diciembre del 2022, cuando el líder ucraniano llegó de sorpresa a Washington en lo que representó su primera salida oficial de su país desde el inicio de la guerra.

En aquella oportunidad, Zelensky se presentó ante un Congreso que lo ovacionó de pie y que mantenía un respaldo bipartidista al apoyo que se enviaba de Washington a Kiev. Hoy en día, el escenario luce bastante diferente.

Las primeras voces en contra

La noche del miércoles, horas antes de que Zelensky parta hacia Washington, se registró un ataque “masivo” ruso sobre varias ciudades ucranianas que dejaron al menos 3 muertos en Kherson y otros 7 en Kiev. Por primera vez en seis meses, además, las instalaciones energéticas en el oeste y el centro del país fueron dañadas durante los ataques causando cortes de electricidad en varias regiones.

La situación ha revivido en los ucranianos el temor a enfrentar un duro invierno si es que Rusia reanuda una campaña de ataques contra centrales de energía, lo que hundiría a la población civil en la oscuridad y el frío, como ocurrió durante el invierno de 2022.

El mismo jueves por la mañana, mientras tanto, 23 miembros de la Cámara baja y seis senadores, todos ellos republicanos, enviaron una carta a la Oficina de Gestión de la Casa Blanca cuestionando la aprobación de 24 mil millones de dólares adicionales en ayuda militar y humanitaria para Ucrania.

“Una parte de los republicanos viene marcando distancia (del tema ucraniano) desde hace un tiempo. Dicen que la ayuda no puede ser ilimitada y que en algún momento se debe acabar. Con el tiempo, ese sentimiento ha ido creciendo. Se podría decir que está habiendo cierto cansancio y no solo en Estados Unidos sino también en otros países. La guerra se está alargando mucho y no se ve un final cercano”, dice a El Comercio el internacionalista y director del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Piura (Udep), Enrique Banús.

En la misiva, los legisladores recuerdan que desde el inicio de la guerra Estados Unidos ha asignado 114.000 millones de dólares en fondos suplementarios a Kiev y “los países afectados por la situación”, aunque esta cantidad “no refleja el panorama completo, que incluye fondos transferidos y reprogramados”.

El pedido coincide no solo con la visita de Zelensky a la capital, sino también con un debate que se viene llevando a cabo en el Congreso para aprobar la asignación de dichos fondos.

El envío de un nuevo paquete, algo que hasta el año pasado habría sido tramitado sin problemas, ahora se encuentra con una nueva sensación entre los políticos. La duración de la guerra y los pocos resultados obtenidos por Ucrania durante su contraofensiva lanzada hace unos meses, sumados a que ahora la Cámara Baja es controlada por los republicanos y el ala conservadora ha ganado poder dentro de dicho partido, complican el terreno para los ucranianos.

El jefe de los republicanos en la Cámara Baja, Kevin McCarthy, había anticipado el martes que cuestionaría a Zelensky sobre cómo se han utilizado los fondos que les han enviado desde el inicio de la guerra y “¿cuál es su estrategia para la victoria?”.

De todos modos tendrá que haber una respuesta antes del 1 de octubre pues el tema es decisivo para aprobar el nuevo presupuesto en el Congreso. En caso de no conseguir al menos una ley de finanzas provisional para dicha fecha el gobierno estadounidense se volvería a encontrar ante una nueva parálisis presupuestaria.

“No hay que olvidar que se acercan las elecciones y todo el mundo declara con una estrategia electoral. En Estados Unidos Trump está regresando con fuerza y su escepticismo respecto al apoyo a Ucrania es claro. Algunos posicionamientos van en la línea de acercarse a esa postura, para ver si consiguen sumar algunos votos. Lo mismo está pasando en Polonia donde celebrarán elecciones en octubre”, analiza Banús.

Roces con Polonia ¿Hartazgo o malinterpretación? Zelensky no solo ha encontrado resistencia a más apoyo en Estados Unidos. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, uno de sus principales aliados europeos hasta el momento, dijo el miércoles que su país no suministraría de más armamento a los ucranianos debido a que modernizarán su propio arsenal. La declaración llegó en medio de tensiones entre Varsovia y Kiev por un embargo a las importaciones de cereales ucranianos en defensa de los agricultores polacos. A ello se suman las declaraciones de Zelensky ante la ONU, en la que acusó a algunos países de "fingir solidaridad con Ucrania" pero "apoyar indirectamente a Rusia". Dichas palabras conllevaron a la convocatorio "de urgencia" del embajador ucraniano en Varsovia por parte del gobierno polaco. El jueves, sin embargo, el impase pareció solucionarse con declaraciones del presidente Andrzej Duda asegurando que las declaraciones de Morawiecki "fueron interpretadas en el peor sentido posible". "Es el nuevo clásico, cada vez que se dice algo que luego es criticado se argumenta que fue malinterpretado. Pero normalmente algo de cierto hay, quizás no se quería decir tan claro o tan fuerte, pero algo hay. Considero que Polonia no puede dejar de apoyar a Ucrania porque están muy cerca y porque saben lo que significa que Rusia se fortalezca", considera Banús.

Un trato -aunque incompleto- que sirve

A pesar de la temida resistencia a sus solicitudes, la visita de Zelensky concluyó con un balance positivo. Durante su encuentro a puertas cerradas en el Congreso el mandatario recibió al menos dos ovaciones, según el senador demócrata Chris Murphy.

El republicano Michael McCaul, jefe del comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, mientras tanto, aseguró confiar en que se aprobará la ayuda de 24 mil millones de dólares pese a la presión del ala conservadora.

Tras su reunión con Biden, además, la Casa Blanca anunció que suministrará a Ucrania más armas de defensa aérea, aunque descartaron de momento enviar los ansiados misiles de largo alcance ATACMS que Zelensky lleva meses pidiéndole a Washington.

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistió este jueves al Capitolio para reunirse con parlamentarios tanto demócratas como republicanos.

La resistencia estadounidense a enviar los ATACMS se debe al alcance que poseen dichas armas, estimado en 300 kilómetros, pues consideran que podrían ser usados por los ucranianos para atacar localidades rusas y provocar represalias de Moscú contra Washington.

A cambio, tanto EE.UU. como Francia o Inglaterra han preferido enviar misiles HIMARS, SCALP y Storm Shadow respectivamente, los cuales poseen un alcance en torno a los 80 kilómetros y que serían suficientes para defenderse de los bombardeos.

Sin embargo, consciente de que la urgencia por apoyar a Ucrania podría estar enfriándose en Occidente, Biden prometió que “se asegurará de que el mundo apoye” a Kiev.

Banús explica que en estos momentos el apoyo de Occidente resulta vital para Ucrania, pues “el lado ruso está jugando otros partidos”.

“(Rusia) está intentando conseguir aliados como en su reencuentro con Corea del Norte o en África. En África juega una partida clarísima, el continente se ha desestabilizado de manera dramática en los últimos meses llevando a la casi desaparición de Francia del tablero siendo sustituida por Rusia y por China. Es una situación preocupante”, asegura el experto.