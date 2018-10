Las mexicanas Fabiola Velásquez e Isabel Marín compraban en un supermercado de la localidad de Rifle, en Colorado, cuando de pronto se les acercó una mujer, quien les preguntó si les gustaba vivir en Estados Unidos. Las amigas respondieron que sí y de inmediato fueron recriminadas por hablar en español.

"Están en América. Están en mi país. No pueden hablar en español aquí. Necesitan hablar en inglés si están en América", les dijo la mujer, quien fue identificada como Linda Dwire.

Entonces, una cuarta compradora intervino, llamándole la atención a Dwire. "Llamaré a la policía. Deja a estas mujeres solas", le gritó Kamira Trent a la acosadora.

"Vienes de una generación que está destruyendo a este país", le respondió de vuelta Dwire. "No, yo tengo respeto. No debes acosar a las personas (...) No debes acosar a las mujeres latinas", agregó Trent.

Velásquez grabó el diálogo entre las dos mujeres y publicó el video en su página de Facebook.

"Yo nunca pensé que esto me fuera pasar a mí", escribió la mexicana, y añadió: "Siempre vi los videos en las redes y me daba coraje y hoy, que fue mi caso, puedo decir que sentí una gran impotencia".

En tanto, Linda Dwire fue arrestada y acusada de dos cargos de acoso motivado por prejuicios. Consultada por medios locales, la mujer aseguró que no es racista y negó haber acosado a las mujeres.



"No tiene nada que ver con la raza. Es algo patriótico (...) Cuando las personas vienen a mi país, necesitan amarlo lo suficiente como para hablar inglés", sostuvo la mujer.



Fuente: Emol, GDA