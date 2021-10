El momento cumbre de las entrevistas de trabajo es cuando se define si el postulante obtiene la plaza y cuando la respuesta es negativa las razones que dan los reclutadores son variadas, pero nunca tan insólita como la narrada por una joven profesional argentina. La analista de Recursos Humanos María Manuela Fernández contó la increíble razón que le dieron para no contratarla: sonreír demasiado.

A través de su cuenta de LinkedIn, la joven profesional contó que fue rechazada de un empleo hace un mes, que postuló por segunda vez -sin saber que era en el mismo lugar- y que en dicha ocasión le explicaron porque no quedó seleccionada en su primera selección.

“Me postulé hace 1 mes para ser selectora en una consultora, tuve la entrevista pero me dijeron ‘preferimos seguir con otra persona’. Súper entendible, no es la primera vez que me lo dicen. Ayer me postulé a otra vacante, pero resulta que era la misma, esta vez realizada por otra persona. Y hoy me llegó este mail: ‘Sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática’ y por esto no me eligieron para el puesto”, explicó María Manuela.

Si bien se molestó al principio, dijo que luego trató de tomar esta experiencia con humor: “al principio me enojé, pero ahora me río... creo que la risa es más fuerte que yo. Me gusta ser positiva, ver el vaso lleno, ver lo bueno de las situaciones y las personas”.

María Manuela Fernández compartió la captura de pantalla del correo que le enviaron explicándole por qué no fue aceptada en un trabajo. (Foto: LinkedIn)

La historia de la profesional se hizo viral en la red social con más de 7 mil reacciones y supera también los 2 mil comentarios. En la publicación también subió una captura del correo del reclutador con el reprochable mensaje.

“Te recuerdo el feedback: nos pareció interesante tu CV y lo que tienes para aportar a una empresa. Pero sonreíste demasiado, te reíste, fuiste muy simpática y no nos parece muy profesional una persona que se sonríe toda la entrevista. No es nada personal, solo creemos que eso puede afectar al desempeño de tu carrera en un futuro. Es solo un consejo, a veces ser extrovertido denota falta de compromiso y seriedad”, fue el mensaje que ganó críticas en las redes.

Pese a la respuesta negativa, la joven postulante recordó que quien la entrevistó fue bastante cordial y hasta se animó a lanzarle una broma.

“Marcelo, con quien tuve la entrevista, fue súper amable y hasta hizo un chiste del cual sinceramente me reí. Ya llegarán otras oportunidades donde me dejen hacer las entrevistas como me gustan, distendidas y relajadas”, dijo.

Luego que su publicación se hiciera viral y recibiera el apoyo de cientos de personas en LinkedIn, María Manuela la respondió a un usuario de esta red el porqué no expuso el nombre de la consultora que la rechazó.

“En lo personal no quise exponer el nombre de la consultora porque conocí a 2 de las 10 personas que trabajaban ahí y no quería catalogarlos a todos de la misma manera. Capaz las 8 personas restantes son un amor. Además, si yo llegaba a exponer a la empresa, iban a llegarles denuncias, la situación iba a ser peor, más grave y quizás hubiesen tenido que cerrar la consultora de manera definitiva”, escribió.

Además, contó que la consultora, luego de todo el ruido mediático, cerró sus redes sociales y website, pero que está segura que volverán “con otro nombre que no conozco y quizás con mejores feedbacks”.

