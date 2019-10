Buenos Aires. Fue un efecto dominó que casi termina en una tragedia. El martes pasado cerca de las 11 de la mañana un hombre se desvaneció sobre Andrea, una mujer de 54 años que se preparaba para tomar el subte D en la estación Pueyrredón, en Buenos Aires (Argentina). Ella cayó a las vías cuando se acercaba una formación que alcanzó a frenar a solo dos metros de donde estaba el cuerpo desvanecido. Esto abrió una serie de interrogantes sobre si el hombre realmente de desmayó o si fue una agresión deliberada.

Andrea cayó con su cadera y se golpeó la parte trasera de la cabeza contra las vías, por lo que quedó inconsciente en el acto. Los pasajeros empezaron a agitar las manos, pañuelos y mochilas para que la motorwoman, Roxana Flores, pudiera activar los frenos de emergencia.

"Andrea está bien, muy angustiada, en shock, acongojada, triste, pero por suerte clínicamente está bien, compensada, come, se alimenta sola y está lúcida. Hoy a la mañana pidió ver el video y se puso a llorar. No lo puede creer. Yo lo único que sé, es que cuando llegué al andén este muchacho estaba caído y tenía un corte en la frente. El viajó con nosotros en al ambulancia y le pregunté cómo estaba. Me dijo que él iba a trabajar en una oficina de Puerto Madero y que se estaba volviendo a la casa porque se sentía mal" , dijo Marcelo, su esposo en declaraciones a la prensa.

Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que el hombre no tiene antecedentes penales y que el fiscal Walter López, a cargo de la investigación, verificó que habría habido un intercambio telefónico entre el hombre y su familia, en el que avisaba que se retiraba del trabajo porque se sentía mal. Mientras que fuentes policiales indicaron que luego del accidente la policía lo interrogó por orden del fiscal pero que luego fue liberado. En un principio se había establecido una imputación por lesiones. Este incidente levantó sospechas porque existe una modalidad de robo en el que se ataca a la victima y cuando está en el suelo se le sustraen sus pertenencias.

Ahora Andrea fue trasladada a la Clínica del Sol, donde comienza una larga recuperación. En cuanto al hombre, sufrió un corte en su cara pero no tuvo mayores complicaciones.