"En Chile tenemos crimen organizado, pero todavía no es sofisticado como en Venezuela, Colombia y otros países"

Claudio González Guarda,

Director del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile





- ¿Cuál es la estrategia de las autoridades para enfrentar el crimen transnacional?





En Chile está ocurriendo una transformación de la criminalidad. Diría que es básicamente un proceso pospandémico, donde hay varios indicadores. Todavía no está muy claro el por qué. Lo primero que saltó a la vista es el tema de los homicidios. Chile pasó de tasas muy moderadas y bajas a nivel mundial a notar un incremento en los últimos tres años. No sabemos si es un fenómeno permanente o transitorio.

Ha aumentado el tipo de homicidio, que ya no solo es el común, ahora se da el homicidio donde hay el uso de armas de fuego, algo que constituye un indicador de la presencia del crimen organizado. No sabemos exactamente qué porcentaje de todos los homicidios nuevos son del crimen organizado. Se atribuye en parte al tema de la migración descontrolada en la zona norte de Chile, a donde han ingresado bandas de origen transnacional, especialmente de Venezuela y Colombia.

¿Ahora, realmente son bandas con una estructura sofisticada? En principio no. Son grupos a los que los criminólogos llamamos bandas de depredación, que van buscando negocios nuevos como la trata de personas, droga, y van saliendo nuevos negocios como el secuestro. En Chile el delito del secuestro era un fenómeno prácticamente inexistente. Otro aspecto relevante es que muchas de las víctimas de estas bandas son los propios connacionales. Muchas veces las víctimas no son chilenas, son venezolanas, colombianas, incluso en Santiago hay bandas de peruanos donde las víctimas son ciudadanos peruanos que viven en Chile desde hace muchos años.

En cuanto a la respuesta del Estado, se están produciendo varias transformaciones. Por ejemplo, se acaba de crear la Fiscalía Supraterritorial, que empieza a funcionar este año. Otro cambio, en diciembre del 2022 se creó la Política Nacional contra el Crimen Organizado. Y en el primer semestre del 2023 se crearon nuevos tipos penales y nuevos sistemas de investigación para el crimen organizado. Hay toda una transformación completa de la institucionalidad que está ocurriendo en Chile para afrontar esta nueva criminalidad. En resumen, le diría que en Chile tenemos crimen organizado, pero todavía no es sofisticado como en Venezuela, Colombia y otros países.

En el caso de Los Gallegos, este es un muy buen antecedente porque hay una respuesta del Estado Chileno a nivel de justicia, no hay otro camino. Es una noticia positiva dentro de lo que está ocurriendo. Combatir la impunidad en forma temprana es esencial.





- ¿En materia penal, cómo está articulada la acción del Estado; el trabajo de la policía, los fiscales y jueces es el óptimo para llegar a condenas?





No hay un sistema óptimo en el mundo. El tema del crimen organizado va a obligar a Latinoamérica a transformar mucho los sistemas de justicia penal. En Chile las policías no son autónomas, sino que dependen muy fuertemente funcionalmente de la Fiscalía, pero hay muchas cosas que mejorar en el tema de coordinación. Una tarea importante es la coordinación de información. Muchas veces en Latinoamérica nuestros modelos de información no están asociados dentro de las instituciones. Entonces, el crimen organizado en la región no se va a poder combatir si no hay coordinación entre los Estados. Hace poco tuvimos el caso del homicidio de un carabinero por parte de personas de Venezuela, y uno de ellos se escapó de Chile. Pasó al Perú, luego a Ecuador, se le detectó este país y finalmente fue detenido en Colombia. Nosotros hemos estudiado el tema de la colaboración y falta muchísimo por hacer en Latinoamérica. El crimen organizado en la región se mueve, no está en un solo país.





- ¿Qué piensa de lo que pasa en Ecuador, donde los militares van a tener funciones policiales en el combate al crimen, puede pasar ello en Chile?





En Chile es un debate. A los militares se le han asignado funciones de vigilancia en la frontera, todavía no hay función en la calle pero el debate está muy candente. Si esa medida se implementa debe tener algún fundamento empírico, porque lo que se ha demostrado en otros lugares son dos problemas con los militares en la calle: uno, el aumento de la violencia porque ellos no son policías. Y segundo, si los militares son corruptos, como ocurre en algunos lugares como México, tampoco es lo más óptimo.