“Si nuestros aliados decidieran desplegar armas nucleares en nuestro territorio como parte del reparto nuclear para reforzar la seguridad del flanco oriental de la OTAN, estamos listos”, declaró Duda al diario polaco Fakt.

También dijo que el tema es objeto de conversaciones con Estados Unidos “desde hace un tiempo”.

El presidente de Polonia, Andrzej Duda, observa durante una conferencia de prensa en la sede de la OTAN en Bruselas, el 14 de marzo de 2024. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP). / KENZO TRIBOUILLARD

Duda remarcó que “Rusia está militarizando cada vez más Kaliningrado”, el exclave ruso que comparte frontera con Polonia y Lituania, y que Putin también “ha estado trasladando armas nucleares a Bielorrusia”.

En este punto, cabe indicar que Bielorrusia, gobernado por Alexandr Lukashenko, es un aliado clave de Rusia y sirvió como plataforma de lanzamiento para la invasión de Ucrania en febrero del 2022.

La frontera entre Polonia y Bielorrusia. (AFP).

El día en el que confirmó que ya tenía armas nucleares en Bielorrusia, Putin dijo que se trataba de una medida de “contención” y que servía como recordatorio para cualquiera que “piense en infligirnos una derrota estratégica”.

Además, en octubre del 2016 Rusia desplegó misiles con capacidades nucleares en Kaliningrado, algo que en su momento encendió las alarmas entre los países del Báltico miembros de la OTAN.

En la entrevista del lunes, Duda dijo que Polonia es consciente de sus obligaciones dentro de la OTAN, una alianza de 32 miembros que incluye a Estados Unidos, el segundo país con la mayor cantidad de ojivas nucleares en el mundo después de Rusia.

Los países que poseen armas nucleares. (AFP).

Tras conocerse las declaraciones de Duda, el primer ministro polaco, Donald Tusk, sostuvo que la seguridad y el potencial militar de Polonia son sus prioridades, pero que necesita discutir urgentemente esta sugerencia con el presidente, de acuerdo con la agencia AP.

“También me gustaría que cualquier iniciativa potencial estuviera, en primer lugar, muy bien preparada por sus responsables y (me gustaría) que todos estuviéramos absolutamente seguros de que la queremos”, dijo Tusk.

“Esta idea es absolutamente masiva, diría yo, y muy seria (y) necesito conocer todas las circunstancias que han llevado al presidente a hacer esta declaración”, comentó.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, asisten a una reunión del Consejo de Estado Supremo del Estado de la Unión de Rusia y Bielorrusia, el 29 de enero de 2024. (Dmitry ASTAKHOV / AFP). / DMITRY ASTAKHOV

La respuesta de Rusia

En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el mismo lunes que cualquier despliegue de armas nucleares de Estados Unidos en Polonia será respondido con las medidas necesarias para la seguridad de Rusia.

“Los militares, por supuesto, analizarán la situación si tales planes se llevan a cabo, y en cualquier caso harán todo lo necesario, (tomarán) todas las medidas de represalia necesarias para garantizar nuestra seguridad”, subrayó Peskov durante su conferencia de prensa diaria.

Tal como han repetido más de una vez las autoridades rusas y el propio Putin, la doctrina oficial de Rusia prevé el uso de armas nucleares en caso de que peligre “la existencia misma del Estado”.

Un caza a reacción belga F-16 participa en el ejercicio nuclear aéreo de la OTAN "Steadfast Noon" (su ejercicio habitual de disuasión nuclear) en la base aérea de Kleine-Brogel en Bélgica el 18 de octubre de 2022. (Foto de Kenzo TRIBOUILLARD / AFP). / KENZO TRIBOUILLARD

¿Qué países de la OTAN tienen armas nucleares?

Solo tres miembros de la OTAN son potencias nucleares: Estados Unidos, el Reino Unido y Francia.

De acuerdo con información del 2023, Estados Unidos tiene un total de 3.708 ojivas nucleares entre almacenadas y desplegadas.

Mientras que Francia tiene 290 y el Reino Unido 225.

Los países de la OTAN. (AFP).

¿Qué países de la OTAN almacenan armas de Estados Unidos en sus territorios?

Según el Center for Arms Control and Non-Proliferation, Estados Unidos tiene instalaciones y armas nucleares en naciones aliadas como Bélgica, Alemania, Italia, Países Bajos y Turquía.

Washington conserva el control y la custodia absolutos de esas armas desplegadas, anota AP.

El Center for Arms Control and Non-Proliferation asegura que en los territorios antes mencionados existen unas 150 bombas de gravedad nuclear B-61 (armas tácticas o no estratégicas) que pueden ser lanzadas desde el aire.

Un acuerdo de intercambio nuclear de la OTAN con estos países otorga base legal para el despliegue del armamento estadounidense como parte del concepto de disuasión nuclear de la alianza.

Ninguno de los países antes mencionados ha reconocido de manera oficial que tiene armas nucleares en su territorio.

El portal español La Razón precisa que estas armas fueron desplegadas en el contexto de la Guerra Fría a mediados de la década de 1950, bajo la administración del presidente de Estados Unidos Dwight D. Eisenhower.

Las armas no están desplegadas en aeronaves sino almacenadas en hangares subterráneos WS3, y para ser utilizadas deben cargarse en cazas definidos por la propia OTAN, indica La Razón.

Siete países miembros de la OTAN disponen de aviones de doble capacidad que pueden transportar bombas convencionales u ojivas nucleares y están disponibles para ser utilizados en caso de que sea necesario un ataque de este tipo, refiere AP.