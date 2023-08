El atentado contra el exdiputado y periodista, ocurrido el último miércoles, mantiene a la nación vecina en conmoción cuando falta una semana para las elecciones generales extraordinarias y ha ahondado el debate por el auge del crimen organizado y la violencia, que ha alcanzado la esfera política en años recientes.

En diálogo con El Comercio, Luis Fernández, abogado y amigo de la familia de Villavicencio, aunque no de su esposa, narra la delicada situación en el entorno del político y advierte que la desconfianza hacia las instituciones crece.

— La justicia ya ordenó prisión preventiva contra los seis colombianos procesados como sospechosos del crimen. ¿Cuáles son las últimas novedades del caso?

Lo que sabemos es que hay seis personas extranjeras detenidas, pero estamos esperando que nos indiquen la relación directa de estas personas con los hechos porque han explorado los teléfonos y han encontrado llamadas con tres políticos.

— Pese a que existen varias hipótesis, todavía no hay información certera.

No hay información confirmada porque las amenazas venían de los delincuentes de cuello blanco. Ecuador sabe quiénes son, sabe quiénes tenían relación con estos delincuentes, sabe quién les abrió las puertas para que vengan a dañar el país.

El Ministro del Interior de Ecuador, Juan Zapata, sale luego de dar un informe sobre las detenciones realizadas por el asesinato de Fernando Villavicencio, el 10 de agosto. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP) / RODRIGO BUENDIA

— ¿Se teme que la violencia política continúe en la recta final de la campaña?

No, ninguno de los otros candidatos corre algún riesgo. El único candidato que tenía un 97% de riesgo era Fernando Villavicencio. Los demás no corren ningún peligro. Fernando era el que quería cambiar el país.

— ¿Qué se espera para esta última semana de campaña? ¿Qué cambia sin Villavicencio en la contienda?

Es una pérdida incalculable. Realmente es un dolor inexplicable, increíble. A mí me permitieron abrazar el féretro un rato y llevarlo hasta el velatorio. Él era mi amigo, mi hermano…

— ¿Cómo era su relación con él últimamente?

Estuvimos recorriendo todo Manabí, también El Carmen. Nos involucramos directamente en la campaña con él y con su familia, con su tío, con su familia directa. Tuve el honor de trabajar con él dos años en las oficinas Fernández Piedra & Asociados, de la cual soy su propietario. Yo lo conozco desde hace 25 años. Además, fuimos abogados suyos en la mayoría de juicios que le seguían.

El candidato presidencial Fernando Villavicencio habla durante un mitin de campaña, minutos antes de ser asesinado, el 10 de agosto de 2023, en Quito, Ecuador. (Foto de EFE)

— ¿Qué tan preocupado estaba Villavicencio en los días previos al atentado?

Fernando era un hombre completamente vertical. Abanderado de la lucha frontal. Iba a investigar a todos a través de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), todo eso estaba planificado. Iba a liderar una lucha contra todo tipo de delincuencia, tanto la de los cuellos blancos como la común. Iba a investigar todas las fortunas que han levantado los delincuentes del socialismo del siglo XXI. Las amenazas venían de ahí porque era un investigador muy prolijo y todas sus investigaciones las hacía con el respaldo de toda la documentación, entonces muchos tenían pánico y miedo porque les iba a tocar huir del país.

— ¿Qué opina de las medidas que ha tomado el gobierno de Guillermo Lasso tras el asesinato, como el estado de excepción?

Lamentablemente, nadie cree en el gobierno. Fruto de ello estamos lamentando la muerte de Fernando. Los representantes del gobierno no estuvieron a la altura de garantizar su protección, no han estado a la altura de defender los intereses del pueblo ecuatoriano. No confiamos en las instituciones, no hay justicia alguna.

— ¿Cree que este crimen genere temor en la ciudadanía al momento de ir a las urnas?

No lo creo. La gente está perdiendo el miedo, la gente va a ir a expresar su rechazo inmenso contra todos estos delincuentes.

— ¿Cuál es el ambiente entre los seguidores de Villavicencio?

Creemos en este proyecto y vamos a seguir firmes con nuestros candidatos. Tienen todo nuestro apoyo. Ante la opción de que sea sustituido, la familia ha solicitado que el candidato sea el doctor Galo Valencia [tío del político]. Las bases se han pronunciado por el capitán Edwin Ortega. Seremos respetuosos de lo que digan la dirigencia y el pueblo ecuatoriano.

La gente se cubre después de los disparos al final de un mitin del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en Quito, el 9 de agosto de 2023. (Foto de STRINGER / AFP). / STRINGER

— ¿Qué es lo que exige la familia ahora? ¿Qué acciones van a tomar?

Una vez que terminen los actos por el sepelio, nos vamos a reunir. Yo pienso que será mañana [hoy] o máximo el lunes cuando hagamos la denuncia respectiva. Hay compañeras valerosas que estuvieron muy cerca del atentado. Si no empujábamos a la hermana de Fernando, también la hubieran matado. Las doctoras Patricia Barragán y Raquel Cordero recibieron las balas. Fue terrible.

— ¿El entorno del señor Villavicencio ha reforzado su seguridad?

Sí, las autoridades le están brindando seguridad a la familia en este momento.

— ¿Usted estaba cerca de Fernando Villavicencio en el momento del atentado?

Claro. Nosotros estábamos con el tío, con la hermana, con las niñas que están heridas, estábamos almorzando para luego trasladarnos al evento. Nosotros denunciamos que algo pasaba. Había motos sospechosas, estábamos a dos cuadras de donde era el evento. Llamamos a las autoridades dos veces y no hicieron nada. Realmente hubo negligencia total de las instituciones del Estado.

— Usted ha calificado esto como un crimen de Estado. ¿A qué se refiere con ello?

Hay todas las circunstancias para eso, a Fernando no se le brindó la debida protección bajo ninguna circunstancia. El delincuente estaba a un paso. Realmente todo esto nos deja muchísimas dudas.

— El caso recién está empezando. ¿Cuáles son sus expectativas para los próximos días?

Así es. Esto recién está investigándose. Tenemos confianza en que viene una delegación del FBI. Pensamos que ellos sí nos van a dar una verdadera información porque nosotros desconfiamos plenamente de la institucionalidad en Ecuador.