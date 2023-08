La mexicana María Fernanda Sánchez, de 24 años, desapareció el pasado 22 de julio en Berlín, Alemania. Su cuerpo sin vida fue localizado en la tarde del sábado 5 de agosto, dejando más interrogantes que certezas sobre lo que le sucedió a la joven estudiante.

Un transeúnte vio el cadáver de María Fernanda Sánchez flotando en el canal Teltow, a la altura del puente Altglienicker, que está ubicado a dos kilómetros de la residencia de estudiantes donde fue vista por última vez.

La policía alemana dijo el domingo que una autopsia sería el próximo paso para esclarecer las circunstancias de la muerte.

“De acuerdo con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros”, señaló la policía en un comunicado.

María Fernanda Sánchez Castañeda desapareció el 22 de julio en Berlín.

Según su familia, María Fernanda vivía en Berlín desde hace cinco meses. Estaba estudiando una maestría en Diseño de Nuevos Medios en la Universidad de Europa para las Ciencias Aplicadas. Se había graduado en la carrera de Comunicación en el Tecnológico de Monterrey, en México.

Esto es lo que se sabe del caso.

Su celular estaba en su habitación

Maffy, como la llamaban sus amigos, tenía pensado asistir el 22 de julio a la gran fiesta LGTB+ de Berlín, el Christopher Street Day. Pero decidió no ir para trabajar en un proyecto de la universidad junto a sus compañeros, de acuerdo con el diario español El País.

Poco antes del mediodía del 22 de julio, la joven salió de su habitación en la residencia de estudiantes, situada en el distrito Treptow-Köpenick, a las afueras de Berlín, y no se le volvió a ver.

Sus padres la llamaban los fines de semana, pero el domingo no contestó el teléfono. Entonces, pidieron a los responsables de la residencia que vayan a su habitación. Cuando entraron, hallaron su celular sobre la cama y la puerta que daba al patio interior estaba abierta.

“El domingo, cuando marcamos, no nos contestó, ni a los mensajes, y eso nos prendió alarmas rojas. Quisimos buscarla por otros medios y al no lograrlo pedimos que abrieran su puerta y no estaba”, explicó su padre, Francisco Javier Sánchez, a Tv Azteca.

El lunes 24 de julio, Francisco Javier Sánchez y su esposa Carolina Castañeda volaron hacia Berlín.

Carolina Castañeda y Francisco Javier Sánchez, padres de María Fernanda Sánchez, asisten a un evento de solidaridad frente a la embajada de México en Berlín, Alemania, el 5 de agosto de 2023. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN). / CLEMENS BILAN

El 25 de julio ellos reportaron a las autoridades alemanas que su hija estaba desaparecida. También pidieron ayuda a la Embajada de México en el país europeo.

Francisco Javier Sánchez contó en una entrevista que la joven vivía en una planta baja, cuyo balcón da a la calle.

Además, personas del entorno de la estudiante le dijeron a El País que la habitación estaba revuelta cuando llegaron las autoridades.

Según los carteles de búsqueda repartidos por la ciudad, y que se tradujeron a casi 20 idiomas, la última vez que la vieron sus compañeros Maffy vestía una camiseta amarilla y unos pantalones con lunares. En cuanto a los datos sobre complexión física, medía 1,53 metros de altura y pesaba 48 kilos. Tenía el cabello largo de color café y tenía tatuajes en los brazos.

Una mujer sostiene un volante con una foto de María Fernanda Sánchez durante un evento de solidaridad frente a la embajada de México en Berlín, Alemania, el 5 de agosto de 2023. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN). / CLEMENS BILAN

Además, los amigos de Maffy crearon una cuenta en Instagram (Find Maffy Berlin), que llegó a acumular más de 24.000 seguidores.

El País indicó que dos días antes del hallazgo de su cuerpo, la Interpol había lanzado una ficha de búsqueda.

En total, unas 125 brigadas de voluntarios llenaron Berlín con los carteles de búsqueda, mientras que la policía alemana utilizó perros rastreadores y buzos para inspeccionar los canales, ríos y lagos.

Según las autoridades, el canal donde fue encontrado el cadáver ya había sido rastreado por la policía.

Los participantes de una operación de búsqueda de María Fernanda Sánchez caminan por una pequeña calle en Schoenefeld, Alemania, el 5 de agosto de 2023. (EFE/EPA/CLEMENS BILAN). / CLEMENS BILAN

La canciller de México, Alicia Bárcena,

dijo que la Secretaríaa de Relaciones Exteriores dará “puntual seguimiento a la investigación de lo ocurrido. Nuestro más sentido pésame a la familia”.

"Una situación psicológica excepcional"

De acuerdo con El País, el 14 de julio María Fernanda Sánchez preguntó en un grupo de Facebook llamado Latinas en Alemania por un psicólogo que hablara español, porque, al parecer, estaba pasando por un “momento difícil”.

Desde el inicio de la búsqueda, la policía de Berlín señaló que “hay indicios de que la joven de 24 años se encuentra bajo los efectos de una situación psicológica excepcional”.

Pero su familia aseguró que se encontraba bien y “muy contenta” por sus planes inmediatos. “Para nosotros, como lo vemos, es que tiene más o menos 5 meses viviendo en Berlín y venir a vivir sola no es fácil para una persona. Nos comentaba que extrañaba mucho a la familia, al país, la comida, su vida que tenía allá [en México]”, señaló su padre a El País.