Ex exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence batalló en los tribunales contra el Departamento de Justicia para tratar de no testificar contra su exjefe Donald Trump, pero finalmente desempeñó un papel clave en la nueva imputación federal anunciada el martes por el fiscal especial Jack Smith. Y este fin de semana dijo que no se negará a ser testigo en un futuro juicio por los intentos del magnate de revertir los resultados de las elecciones del 2020.

Smith acusó a Trump de los graves delitos de conspiración para defraudar a Estados Unidos, conspiración para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción e intento de obstruir un procedimiento oficial y conspiración contra derechos civiles. El expresidente se declaró inocente de esos cargos.

¿Pero cómo Pence tiene un papel central en el caso? De acuerdo con la agencia AP, parte de la acusación formal de 45 páginas está fundamentada en notas de esa época que el vicepresidente llevaba sobre sus conversaciones con Trump en los días previos al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021. En esos diálogos el presidente intentó presionarlo para que apoyara su plan desesperado e ilegal para que ambos se mantuvieran en el poder.

Donald Trump llega para hablar con sus seguidores desde The Ellipse, cerca de la Casa Blanca, el 6 de enero de 2021, en Washington, DC. (Foto de Brendan Smialowski / AFP). / BRENDAN SMIALOWSKI

Esos intentos estuvieron acompañados por una serie de llamadas telefónicas entre fines de diciembre y en los primeros días de enero.

“Tú sabes que no creo tener la autoridad para modificar el desenlace”, dijo Pence durante una llamada telefónica con Trump, dice la imputación del fiscal especial.

Una de las anotaciones de Pence se refiere a una conversación del 1 de enero del 2021 donde presuntamente Trump le dijo que era “demasiado honesto” por rechazar sus afirmaciones de que él como vicepresidente tenía el poder de anular o devolver los resultados de la elección.

Mientras que durante una reunión privada el 5 de enero, Trump “se sintió frustrado” con Pence y le dijo que tendría que criticarlo en público. Preocupado por la seguridad de Pence, su jefe de despacho, Marc Short, le avisó del incidente al jefe de los guardaespaldas del Servicio Secreto que cuidaban al vicepresidente.

“En conclusión... (yo) gané en todos los estados por una diferencia de cientos de miles de votos”, dijo Trump en otra conversación, según la imputación de Smith.

Mike Pence, como vicepresidente de Estados Unidos, debía certificar en una sesión del Congreso de Estados Unidos la victoria del demócrata Joe Biden. Dicha certificación estaba convocada para el 6 de enero del 2021.

Finalmente, Pence rompió con Trump el día del asalto al Capitolio y certificó los resultados de las elecciones.

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, preside una sesión conjunta del Congreso para contar los votos electorales el 6 de enero de 2021. (Foto de Erin Schaff / AFP). / ERIN SCHAFF

"Está incapacitado para volver a ser presidente"

Como lo recuerda AP, Mike Pence es uno de los competidores de Trump para la nominación de la candidatura presidencial del Partido Republicano para las elecciones del 2024.

En sus discursos de campaña, ha defendido su decisión de desobedecer a Trump. También denunció que el presidente le había “exigido que eligiera entre él y nuestra Constitución. Ahora los votantes enfrentarán la misma decisión”.

El martes por la noche, tras la nueva imputación de Trump, Pence dijo que el magnate está incapacitado para volver a ser presidente.

“La imputación de hoy sirve como un recordatorio importante: cualquiera que se pone por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos”, manifestó en un comunicado.

“Nuestro país es más importante que un hombre. Nuestra Constitución es más importante que la carrera de cualquier hombre”, agregó.

Donald Trump es el gran favorito

para ganar la nominación republicana. Según la última encuesta del New York Times, tiene un 54 % del apoyo, muy por delante del segundo, el gobernador de Florida Ron DeSantis, que tiene un 17 %.

El mes pasado, Pence había dicho que no creía que Trump hubiera infringido la ley con relación a los hechos del 6 de enero, y en repetidas ocasiones ha cuestionado los motivos del Departamento de Justicia para investigarlo.

“El presidente tiene derecho a la presunción de inocencia. Tiene derecho a defenderse ante un tribunal”, manifestó Pence. “Pero en realidad hay cuestiones profundas en torno a esto, relativas a la Primera Enmienda, la libertad de expresión y el resto. Confío en que su abogado y él litigarán todas esas cosas”, continuó.

Los principales casos contra Trump. (AFP).

Pence no se negará a testificar

Este domingo, en una entrevista con la cadena CBS, Mike Pence confirmó que tomó notas sobre sus conversaciones con Trump antes del 6 de enero del 2021.

“De vez en cuando, especialmente en momentos importantes, tenía la costumbre de escribir una nota o dos en mi calendario, solo para dejar constancia y recordarlo. No solía tomar notas en las reuniones durante el período de cuatro años, pero dados los eventos trascendentales que se estaban desarrollando, tomé algunas notas para recordar lo que se había dicho”, explicó Pence.

“Soy estudiante de historia estadounidense. Sabía que los fundadores de este país nunca le habrían dado a una persona el derecho de elegir qué votos del Colegio Electoral aceptar y cuáles rechazar”, dijo Pence en la entrevista con CBS.

“Fui muy consistente con el presidente en eso, y mis recuerdos reflejan eso”, continuó. “Pero al final del día, el presidente siguió sosteniendo esa opinión. Pero yo sabía cuál era mi deber y, como dije, por la gracia de Dios, cumplimos con nuestro deber en ese fatídico día”.

También este domingo, Pence conversó con CNN y dijo que cumplirá la ley si debe testificar en el juicio contra Trump.

“No tengo planes de testificar, pero siempre cumpliremos con la ley. Sin embargo (...), no sé cuál será el camino de esta acusación”, indicó Pence.

El fiscal especial Jack Smith habla con la prensa en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el 9 de junio de 2023. (Foto de Mandel NGAN / AFP). / MANDEL NGAN

De acuerdo con CNN, Pence fue citado por el fiscal especial Jack Smith en febrero de este año para que declarara ante el jurado investigador, pero recién testificó en abril.

El exvicepresidente dilató su presentación al alegar que, debido a que el 6 de enero estaba desempeñándose como presidente del Senado, estaba protegido bajo la cláusula constitucional de “discurso o debate” de ser obligado a testificar. Pero como lo explica la agencia AP, el objetivo de esa cláusula es proteger a congresistas de cuestionamientos sobre actos legislativos oficiales.

Pence también se negó a testificar ante la comisión de la Cámara de Representantes que investigó el ataque del 6 de enero por considerarla politizada.

Ahora, la jueza federal que presidirá el caso contra Trump tiene previsto fijar la fecha del inicio del juicio en la próxima audiencia, que es el 28 de agosto.

En la entrevista con CNN, Pence se reafirmó en que Trump “se equivocó en ese momento y se equivoca ahora” sobre la idea de que como vicepresidente que presidía el recuento de votos del Colegio Electoral por parte del Congreso, él tenía derecho a rechazar el resultado de las elecciones.

“El pueblo estadounidense merece saber que el presidente Trump me pidió que lo pusiera a él por encima de mi juramento a la Constitución, pero mantuve mi juramento y siempre lo haré. Y aspiro a ser presidente en parte porque creo que cualquiera que se ponga por encima de la Constitución nunca debería ser presidente de Estados Unidos. Nuestra Constitución es más importante que cualquier hombre. Nuestro país es más importante que la carrera de cualquier hombre”, dijo Pence.

Donald Trump habla durante un mitin de campaña en Erie, Pensilvania, el 29 de julio de 2023. (Foto de Joed Viera / AFP). / JOED VIERA

Trump lo califica de "delirante"

El sábado, un día antes de su entrevista con CBS y CNN, Pence fue atacado por Donald Trump, quien lo calificó de “delirante”.

“¡GUAU, finalmente sucedió! Liddle’ Mike Pence, un hombre que estaba a punto de ser destituido como gobernador de Indiana hasta que llegué y lo nombré vicepresidente, se pasó al lado oscuro”, dijo Trump en una publicación en su red social Truth Social.

“Nunca le dije a un recién envalentonado Pence (¡no basado en sus números de encuesta del 2%!) que me pusiera por encima de la Constitución, o que Mike era ‘demasiado honesto’”, agregó Trump. “Está delirando, y ahora quiere demostrar que es un tipo duro”.

Se trató del ataque más fuerte de Trump contra Pence desde que ambos dejaron el poder en Estados Unidos.

El miércoles de la semana pasada, en la Feria Estatal de Indiana, Pence había dicho que “lamentablemente el presidente estaba rodeado por un grupo de abogados chiflados que le seguían diciendo lo que sus ansiosos oídos querían escuchar... A la larga el presidente siguió exigiendo que yo lo eligiera a él por encima de la Constitución”.

En cuanto a los seguidores del Partido Republicano, muchos de los más leales a Trump culpan a Pence por la derrota del magnate, y creen en las afirmaciones falsas de que el videpresidente podría haber usado su papel de supervisor del conteo de los votos del Colegio Electoral para impedir que Biden se convierta en presidente. Ello explica en parte que la campaña de Pence no despegue.

Ahora, a solo tres semanas del primer debate presidencial republicano, no está claro si Pence clasificará para poder estar en el escenario antre Trump y otros rivales. La agencia AP indica que aún no reúne el mínimo de donantes requerido por el Comité Nacional Republicano para estar en la selecta lista.