Jesús Claros no se descuida. Evita salir y cuando lo hace porta la mascarilla y el protector facial. “Tengo que seguir con mi vida como si no me hubieran suministrado ninguna vacuna”, dice el primer peruano que participó el domingo 23 en el ensayo clínico del laboratorio Pfizer contra el COVID-19 en la capital argentina.

No dudó cuando se enteró de la convocatoria de voluntarios en este país, donde reside desde hace dos años. La pandemia le ha arrebatado a dos amigos de su promoción del colegio José Granda. “Pensar que cuando arrancó esto, les dije que quería volver a ver a todos en Lima. Me sensibiliza la situación. Espero así aportar algo”, expresa este hombre de 63 años.

Desde el 10 de agosto, los 4.500 seleccionados pasan por el Hospital Militar de Buenos Aires. Ahí reciben la primera dosis de este estudio en fase 3, desarrollado por la farmacéutica estadounidense Pfizer y la alemana BioNTech.

El último domingo fue el turno de Jesús. Le extrajeron sangre, le midieron el peso y lo hisoparon para descartar una posible infección. El proceso incluyó la firma del consentimiento informado. “Soy consciente de eso. También me dan un seguro médico por si surge alguna complicación”, apunta.

Finalmente le inyectaron la prueba en el brazo izquierdo. “Solo sentí un pinchazo”, anota. Tres horas después de su arribo al hospital, Jesús se retiró con un kit que contenía una mascarilla, un termómetro y un celular. “En el equipo viene instalada una aplicación para informar de mi estado. Hay una lista de síntomas programados, debo marcar si tengo alguno”.

Le advirtieron de posibles vómitos, dolores musculares o enrojecimiento, pero nada de eso ocurrió hasta ahora. Apenas tuvo un leve dolor de cabeza dos horas después de la inyección. “Por momentos pienso que me han puesto el placebo”, sostiene.

El estudio de Pfizer, que también se hace en EE.UU. y Brasil, tiene las características de ‘doble ciego’, práctica recurrente en ensayos clínicos: a la mitad de los participantes se les administra la vacuna y a la otra se les coloca el placebo, una sustancia farmacológica inerte. Para garantizar la objetividad, ni médicos ni voluntarios conocen el contenido vertido.

A los 21 días, Jesús debe volver por la segunda dosis. Luego retornará al hospital dos veces más para chequearse: a los seis meses y al año. Si bien la licencia de esta vacuna se espera tramitar a fines del 2020, el monitoreo a Jesús continuará por 26 meses. “Me explicaron que el estudio toma dos años porque quieren determinar cuánto tiempo permanece el antivirus en mi cuerpo: si seis meses, uno o dos años. Así se podrá determinar cada cuánto debe aplicarse la vacuna”, aclara.

Efectos colaterales

En la aplicación del dispositivo que le entregaron figura como el paciente 3615, código que lo acompañará durante el tratamiento. “Ahora soy un número”, sonríe. Su entusiasmo tamiza las adversidades económicas que lo persiguen desde que se decretaron las medidas de cuarentena en Argentina.

Durante dos décadas ejerció el periodismo en el Perú. En los últimos años, con su hermano Ulises, materializó un viejo anhelo: una agencia de viajes que conectara Sudamérica. Hicieron de Buenos Aires su centro de operaciones, instalando una oficina administrativa cerca del histórico Obelisco. El panorama cambió drásticamente el 20 de marzo, día que se decretó el confinamiento.

“Nuestra agencia está cerrada. Pagamos los sueldos de nuestros empleados los primeros meses, pero luego fue imposible. El rubro de viajes será uno de los últimos en volver, así que debemos reinventarnos”, reconoce.

Jesús ve en la vacuna una esperanza e invita a participar en los ensayos clínicos que se iniciarán en el Perú. “Que la gente se inscriba, eso va a permitir salvar vidas. Ya tenemos muchos muertos. La única manera de terminar con esto es participando en estas pruebas”.

