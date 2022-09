La Fiscalía de Colombia abrió una investigación contra una mujer que llamó “simio” a la vicepresidenta Francia Márquez, primera afrocolombiana en llegar a ese cargo, y se refirió además en términos peyorativos a la población negra, durante la protesta contra el Gobierno del lunes en Bogotá.

La investigación estará a cargo de “la delegada de seguridad territorial y la dirección de derechos humanos”, indicó el ente acusador.

Un video de la mujer, identificada por medios locales como Esperanza Castro, se hizo viral en las redes sociales por sus ofensas a la vicepresidenta al ser entrevistada ayer en las escalinatas del Capitolio durante la manifestación de miles de ciudadanos contra las reformas políticas y económicas del presidente Gustavo Petro.

“Y el simio ese, que porque puso un millón de votos se considera la berraca (mejor) del paseo, pobre simio, los simios gobernando”, dijo en referencia a Márquez y su participación en las pasadas elecciones presidenciales como compañera de fórmula de Petro.

Al ser preguntada a quién se refería con sus improperios, la mujer respondió: “A Francia Márquez, es un simio. ¿Qué educación puede tener un negro?”

“Los negros roban, atracan y matan, ¿qué educación tienen?”, insistió la mujer, que dijo haber ido a la protesta contra las reformas que busca hacer el Gobierno de Petro y contra aquellos que “quieren volver a América Latina comunista”.

Las declaraciones de odio de la mujer fueron condenadas hoy por distintos sectores, comenzando por el mismo Petro, quien publicó el video y lo comparó con el ascenso del nazismo en Alemania.

“Este odio racista es irracional, es decir se aleja de todo conocimiento racional humano. Pero con él hacen política. Con él condenaron en 1933 a toda la humanidad a un desastre”, manifestó el presidente.

Incluso el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, uno de los promotores de las protestas opositoras de ayer, criticó la postura de la mujer y dijo que “no se puede estar de acuerdo con manifestaciones racistas contra nadie”.

“Las multitudinarias marchas no pueden quedar opacadas por un personaje que la emprende de manera vulgar y violenta contra Francia Márquez. Así no es y no será. Completo rechazo a ese tipo de expresiones”, manifestó Gómez Martínez, del conservador movimiento Salvación Nacional.

La vicepresidenta, que no se ha manifestado sobre este incidente, ha sido víctima del “racismo estructural” que existe en la sociedad colombiana e incluso durante la pasada campaña presidencial fue objeto de insultos por el color de su piel.