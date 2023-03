“General, veo que en su oficina lo acompañan un crucifijo y muchas vírgenes. Algunos lo han criticado por ser tan religioso, pero eso a usted no le importa”: así empieza una entrevista que hace unos días publicó la revista “Semana” al director de la Policía de Colombia, el general Henry Sanabria, quien está en el ojo de la tormenta por agredir verbalmente a la comunidad LGBTIQ, criticar el uso del preservativo como método anticonceptivo, por su defensa del exorcismo, entre otros temas controversiales.

El revuelo que han causado esas declaraciones y su ferviente devoción por su religión católica dentro de la institución han llevado al ministro de Defensa, Iván Velásquez, a anunciar que se “hará una verificación de la incidencia de las creencias religiosas del general Sanabria en el manejo de la institución” que dirige.

En la entrevista con Semana, el general de 51 años también habló sobre la infidelidad, el aborto, el papel de las mujeres en la sociedad y su creencia en la existencia del Diablo.

Infidelidad en la policía

Sobre los infieles, dijo Sanabria que “ojalá se pudiera (sacarlos de la policía), pero no se puede. Porque una persona que es infiel no es prenda de garantía”.

Agregó que el policía que es infiel “no es de confiar. No es una causal de retiro de la policía, como en los años setenta y ochenta. En ese entonces, era una falta gravísima serle infiel a la señora, ahora ya no lo es. Conozco a varias personas que le son infieles a su mujer. No me meto en su vida privada, pero si traspasa los umbrales de lo privado a lo público, tenemos que actuar. Ahora, por ejemplo, un coronel que esté acechando a unas mujeres”.

El general Henry Sanabria en una imagen del 17 de diciembre de 2022. (SEBASTIAN BARROS / REUTERS).

El aborto

En cuanto al derecho de las mujeres a abortar, algo que garantiza la legislación de Colombia, el general aseguró que es un pecado mortal porque se “atenta contra la vida. La Iglesia promueve la protección de la vida, como lo hace el Código Civil con el que está por nacer”.

Henry Sanabria

también es abogado, tiene una especialización en investigación criminal y ha estudiado fuera del país

Aunque el general reconoció que la mujer que aborta ejerce un derecho amparado por la Corte Constitucional, dijo que “desde el punto de vista teológico, hay otra lectura. Yo digo: ¿por qué la Iglesia no lo dice abiertamente? Y yo lo digo abiertamente en la institución: ¿cuál es el problema de abortar? Todos venimos con el pecado original, salvo la Santísima Madre. Entonces el pecado original lo lleva a uno a ser malo desde el vientre materno. El bautismo rompe ese pecado. Un bebecito que muere dentro del vientre materno, al no ser bautizado, no nace al mundo espiritual”, aseveró.

El colectivo LGBTIQ y el VIH

En otra parte de la entrevista, Henry Sanabria dijo que él “respeta y hace respetar” a las personas del colectivo LGBTIQ. Aseguró también que la policía es la fuerza “que más personas tiene con VIH”, entonces “hay que tener cuidado porque, infortunadamente el VIH lleva a la muerte”.

“Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”, manifestó.

Incluso calculó que hay 12.000 personas con VIH de los 165.000 policías con los que cuenta la institución que dirige.

Además… Antecedentes de abuso de autoridad De 2019 al 2021, Henry Sanabria fue comandante de la policía en Cartagena, el cargo que hasta ahora más críticas le había costado, informó el diario español "El País". En agosto del año pasado, cuando se supo que el presidente Gustavo Petro lo iba designar director de la policía, el Colectivo Caribe Afirmativo alertó al mandatario sobre sus antecedentes de abuso de autoridad mediante un comunicado firmado por varias organizaciones de derechos humanos y feministas. “De Sanabria solo recordamos sus informes y entrevistas donde justifica los crímenes de la policía sobre los jóvenes de los barrios populares. Mandato de persecución y violencia homofóbica, sexista y clasista sobre poblaciones diversas, las mujeres, y vendedoras informales en el centro histórico”, dijeron.

El uso del condón

Cuando Semana le preguntó si estaba de acuerdo con el uso del condón, Sanabria dijo que no “porque es un método abortivo, sobre todo para los casados por la Iglesia. Una de las promesas matrimoniales es: ‘¿Aceptaréis los hijos que Dios te mandará?’ y uno dice: ‘Sí, acepto’”.

La periodista también le preguntó si recomienda a los policías con VIH positivo usar condón y esta fue su respuesta: “En su momento, cuando reunía a la gente de mi equipo, les decía: ‘Hay que tener cuidado, porque los invitan a fiestas, las llamaban ‘la fiesta verde’, una cosa así. Eso se presta para la ingesta de licor, para muchas cosas. Mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones, cuidense mucho’. Pero ya en esto de los programas específicos de protección sexual, se encarga la Dirección de Sanidad”.

El director general de la Policía Nacional de Colombia, Henry Sanabria, habla durante la presentación de un gran arsenal incautado a presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

El exorcismo en la lucha contra el crimen

Henry Sanabria reconoció que él y otros miembros de la policía han hecho exorcismos y otras prácticas religiosas en su lucha contra el crimen y la persecución de capos como el narcotraficante Pablo Escobar y altos mandos de la guerrilla. También aseguró que cree en la existencia del Diablo.

El exorcismo “es un tema bien complejo. Con el solo hecho de mencionarlo ya el maligno se pone bravo. La existencia del Diablo es cierta. Lo he visto, lo he percibido, para muchos es una fábula y otros no creen. Y eso está bien porque, digamos, el Diablo lo dice, él se niega a sí mismo”, indicó.

“Una vez, en Medellín, estábamos en la persecución de unos delincuentes. A uno de ellos lo apuñalaron y lo arrojaron del carro. Preferimos ayudarlo que seguirlos persiguiendo. Le tomamos el pulso y ya estaba muerto. Cuando estábamos esperando la unidad de levantamiento y de inspección del cadáver, el cuerpo empezó a arrastrarse. Eso fue sobrenatural. Un agente, de esos antiguos de Medellín, me dijo: ‘No, mi teniente, espere y verá'. Entonces empezó a buscarle por todo el cuerpo. Efectivamente tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió. Ese tema existe desde hace muchos años y data de miles de años atrás. Aquí en la policía lo hemos hecho, por supuesto, con el acompañamiento del obispado castrense. Gracias a Dios tenemos un obispado castrense, como otros cuerpos de policía, que nos ayuda en ese trabajo de lucha contra el mal”, agregó.

El presidente Gustavo Petro dijo esto sobre Sanabria:

“Que la creencia no termine afectando el desarrollo constitucional de una función pública. Nosotros sabemos de la creencia del general, pero lo que intentamos es que esas creencias no afecten las normas. Creo que él ha sido respetuoso".

Henry Sanabria puso como ejemplo del exorcismo en la lucha contra el crimen las operaciones en las que fueron abatidos el jefe máximo de la guerrilla de las FARC Alfonso Cano (2011) y su jefe militar conocido como ‘Mono Jojoy’ (2010).

Sobre Alfonso Cano, dijo que era un objetivo del Ejército. “No nos reunimos con ellos, pero sí desde Bogotá se hizo todo el trabajo de oración. Es una lucha entre el bien y el mal, como dice Juan Pablo de los Efesios, capítulo del 6 al 10 en adelante: ‘Es una lucha espiritual, no es una lucha contra carne y hueso. Es una lucha espiritual’. Hay mucha gente que no cree en esto”.

El general Henry Sanabria tiene 51 años. (DANIEL MUNOZ / AFP). / DANIEL MUNOZ

En cuanto al ‘Mono Jojoy’, contó que “La policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’. Entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo... El sacerdote bendijo las armas del Estado con las cuales iba a ser objeto de persecución y funcionó. Claro, porque es la acción de Dios”.

Un 23 de septiembre del 2010 es abatido en Colombia el jefe militar y número dos de la guerrilla de las FARC Jorge Briceño, 'Mono Jojoy', en una operación conjunta de las fuerzas de seguridad. (Reuters).

La mujer debe ser sumisa

El pasado 8 de marzo, Día de la Mujer, el general publicó un tuit con el siguiente mensaje: “El encanto de la mujer alegra su esposo y si es sensata lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor, una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto. Nada vale tanto como una persona reservada”.

Semana le dijo que quienes se ofendieron consideraron que el director de la policía estaba diciendo que las mujeres calladitas se ven más bonitas. “Claro, y que sumisas. Una mujer discreta alegra el corazón del hombre”, respondió.

También dijo que una mujer discreta es “es una mujer que, al lado del hombre, calla en los momentos que hay que callar y habla cuando tiene que hablar”.

Finalmente, le interrogaron al general sobre su trabajo en la policía y su fe. ¿Qué les dice a sus críticos que aseguran que usted está manejando la policía con el crucifijo y la Biblia?

“Les digo gracias, que Dios nos ampare, porque gracias a esas críticas y a esos ataques Nuestro Señor me ve con mejores ojos”, respondió.