Las frases más polémicas del  presidente y ministros de Brasil

Un video difundido en las redes sociales en el que la Ministra de la Mujer, Familia y DD.HH. de Brasil, Damares Alves, insinúa que la película “Frozen” enseña a las niñas a ser lesbianas se ha convertido en el último motivo de controversia en torno al Gobierno Brasileño.

“¿Saben por qué ella termina sola en un castillo de hielo? ¡Porque es lesbiana!”, dijo la ministra, en alusión a la princesa Elsa de dicho filme, agregando que ahora las chicas jóvenes aguardan por una “encantadora princesa” en vez de “soñar con un príncipe”.

La de Alves es una de las tantas frases dichas por integrantes del Ejecutivo brasileño que han causado revuelo en las últimas semanas y desatado tanto amores como odios extremos.

En esta lista de expresiones polémicas no hay duda de que el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro marcha al frente. Estas son algunas que pronunció antes de llegar a la presidencia:

-“Estoy a favor de la tortura. Y el pueblo está a favor también” (1999, en una entrevista en TV)

-“Sería incapaz de amar a un hijo homosexual. No voy a ser hipócrita. Prefiero que un hijo mío muera en un accidente a que aparezca con un bigotudo por ahí” (2011, entrevista con una revista)

-“Hay que dar 6 horas para que los delincuentes se entreguen; si no, se ametralla el barrio pobre desde el aire”

-“Dios por encima de todo. No quiero esa historia de Estado laico. El estado es cristiano y la minoría que esté en contra, que se mude" (2017, en una conferencia)

-“Es una desgracia ser patrón en este país, con tantos derechos para los trabajadores”

-“No es una cuestión de colocar cupos de mujeres. Si ponen mujeres porque sí, van a tener que contratar negros también”

-“Ella no merece (ser violada), porque ella es muy mala y muy fea. Yo no soy violador, pero si lo fuera jamás la violaría” (a la diputada del PT María del Rosario durante un debate)

-A favor de las armas y contra los gays-

Tanto como candidato, como en la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro ha emitido polémicas frases. (Reuters)

Y estas son otras frases que ha declamado ya como jefe de Estado:

-“La seguridad pública comienza en casa. Hay que garantizar el derecho individual de quien quiera tener y portar un arma de fuego” (al flexibilizar por decreto el porte de armas)

-“No podemos dejar que Brasil sea un paraíso para el turismo gay. Si quieres tener sexo con una mujer, adelante” (durante un desayuno con periodistas sobre la imagen del país al exterior)

-“No me siento cómodo mostrándolo, pero en esto se han convertido muchas comparsas del carnaval brasileño. ¿Qué es una ‘golden shower’?” (un tuit acompañado de un video explícito de una pareja realizando una ‘lluvia dorada’, fetiche sexual en el que una persona orina sobre otra).

-El canciller que desprecia el cambio climático-

Ernesto Araújo, de 51 años, es el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil. (AFP)

Ernesto Araújo, de 51 años, es el ministro de Relaciones Exteriores brasileño. Antiizquierdista convicto y confeso, es un diplomático admirador de Donald Trump y autor de dichos como estos:

-“El cambio climático es un dogma, o un invento, utilizado para justificar el aumento del poder de las instituciones internacionales sobre los estados nacionales”

-“(La teoría del) cambio climático reprime el crecimiento económico en los países capitalistas democráticos y promueve el crecimiento de China”

-“El PT (Partido de los Trabajadores) odia la libertad debido a que el PT, fiel al bello ideal socialista, odia al ser humano”

-“Quiero ayudar a que Brasil y el mundo se liberen de la ideología globalista pilotada por el marxismo cultural”

-“En el centro de la ideología (de Trump) no hay una doctrina económica y política, sino su anhelo por Dios, el dios que actúa en la historia”.

-La ministra de las princesas y la mujer en casa-

Damares Alves es una pastora evangélica de 54 años que desde su llegada al Ejecutivo se ha convertido en la más ardiente defensora de la postura conservadora. (AFP)

Además de ministra, la ya mencionada Damares Alves es una pastora evangélica de 54 años que desde su llegada al Ejecutivo se ha convertido en la más ardiente defensora de la postura conservadora del régimen y ha lanzado frases como estas:

-“¡Atención, atención! Es una nueva era en Brasil: niño viste de azul y niña viste de rosa” (video propagado dos días después de su llegada al ministerio)

-“Nadie va a impedirnos que llamemos a las niñas princesas y a los niños príncipes. Vamos a acabar con el abuso del adoctrinamiento ideológico”

-“Me preocupa la ausencia de la mujer en la casa. La mujer ha nacido para ser madre, así lo estipula la concepción cristiana”.

-El ex ministro que quería reescribir la historia-

El filósofo colombiano naturalizado brasileño Ricardo Vélez Rodríguez apenas pudo llegar a los 100 días como ministro de Educación de Brasil.

El filósofo colombiano naturalizado brasileño Ricardo Vélez Rodríguez apenas pudo llegar a los 100 días como ministro de Educación (fue despedido a principios de abril porque “no estaba dando resultados”, según Bolsonaro), pero dejó huella con diversas declaraciones:

-“Los brasileños que viajan al exterior son unos caníbales porque se comportan como tales, roban cosas por los hoteles y aviones por los que pasan” (entrevista a revista “Veja” en febrero)

-“Pablo Escobar había reservado campos de fútbol para los jóvenes y una pequeña biblioteca. De esa forma, los jóvenes no consumían cocaína porque este producto estaba orientado a la exportación” (intervención durante audiencia en la Cámara de Diputados en la que hizo alusión al tristemente célebre narco colombiano)

-“El golpe militar (de 1964) instauró un régimen democrático de fuerza que era necesario en ese momento”

-“Los libros de colegio van a pasar por una revisión para (que los niños) puedan tener la idea verídica, real de lo que fue su historia”.