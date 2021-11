Luego del hallazgo de los cuerpos del reconocido estilista Mauricio Leal, de 47 años, y su madre, Marleny Hernández Tabares, de 67, en su residencia en el kilómetro 6 vía a La Calera, Cundinamarca (Colombia) sigue el misterio de qué fue lo que ocurrió.

Las autoridades tratan de esclarecer las muertes. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió la investigación y, según se conoció de manera preliminar, el cuerpo del estilista fue encontrado junto al de su madre.

Las investigaciones también señalan que el cuerpo de Leal fue hallado con heridas de arma cortopunzante en el abdomen. Mientras que el de Marleny estaba cubierto con una sábana y sin heridas. Los cuerpos los encontraron en una de las habitaciones de su vivienda.

El equipo del Noctámbulo de CityTv tuvo acceso al reporte judicial del caso, el cual da cuenta de que los cuerpos del estilista y el de su madre fueron encontrados hacia las 4:15 de la tarde de este lunes.

Los cuerpos fueron hallados por el hermano del estilista, Jony Rodolfo Leal, quien estaba en compañía de un hombre que trabaja para la familia como conductor. Ellos arribaron a la vivienda en busca de Mauricio, pues no contestaba el teléfono y había incumplido unas citas programadas con anticipación.

Al ingresar a la vivienda, verificaron las alcobas y se dieron cuenta de que una de estas permanecía cerrada bajo llave, por lo que decidieron entrar por una ventana. Ahí hallaron los dos cuerpos, sin signos vitales, postrados en la cama.

En la escena del crimen fueron hallados un cuchillo, así como una nota con un mensaje que está siendo investigado por las autoridades, que también analizaron las heridas que presentan los cuerpos. Además, se están revisando las cámaras de seguridad del conjunto.

Mauricio, según informaron fuentes, ingresó a su vivienda y le pidió a su conductor que lo esperara afuera. Luego de varias horas, el conductor sospecha que algo pasó y decide entrar al lugar, encontrando los dos cuerpos sin vida.

Un familiar, además, contó a las autoridades que Mauricio le había pedido a la empleada doméstica que no fuera a la casa.

Al registrar la casa, según fuentes, no se alertó de elementos perdidos o sospecha de un robo.

Algunos famosos han enviado mensajes de condolencias a la familia de Mauricio Leal y destacan su trayectoria. La presentadora y modelo Andrea Serna dijo en Instagram: “Una noticia casi imposible de procesar (...) Mi Mauro, cuánta falta nos harán tus manos prodigiosas pero sobre todo, cuánto extrañaremos al ser bondadoso, amable, siempre sonriente y optimista, a ese hombre emprendedor que logró, a punta de trabajo incansable e ideas originales, crear un espacio soñado”.

La abogada y exseñorita Colombia Gabriela Tafur indicó: “Lo único más grande que tu talento era tu gran corazón. Me viste crecer, me acompañaste de la mano en los sucesos más importante de mi vida y estuviste ahí de manera incondicional y desinteresada. Qué falta que me harás. Vuelta alto, mi baby. Qué vacío el que dejas”.

Por su parte la actriz y modelo Carmen Villalobos dijo en la misma red social: “Una noticia difícil de asimilar. Un fuerte abrazo hasta el cielo”.





______________________________

VIDEO RECOMENDADO