AFP

El presidente no participó directamente en la manifestación, que también reunió a varios miles de personas en Brasilia, pero pronunció un discurso por videoconferencia en el que reiteró que no aceptaría unas elecciones que no fueran "limpias y democráticas". Agregó que hará "lo que sea necesario" para imponer la impresión de los recibos en papel para la votación electrónica. Por la tarde, también se dirigió a miles de manifestantes reunidos en Sao Paulo, la ciudad más grande del país. (EVARISTO SA / AFP)