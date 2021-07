Conforme a los criterios de Saber más

Armada con un celular y una mascarilla, la youtuber cubana Dina Stars salió el domingo 11 a las calles de La Habana decidida a sumarse a las históricas protestas contra el gobierno y a compartir con el mundo lo que veía. Logró publicar videos y mensajes del hartazgo ciudadano y no pudo evitar sentir orgullo por ver a su pueblo “gritar y exigir su libertad”. Pero un día después el ambiente es más sombrío.

Luego de que el Internet móvil, que llegó a la isla a finales del 2018, permitiera la transmisión en vivo de decenas de protestas en todo el país, el régimen de Miguel Díaz-Canel cortó el servicio. Su interrupción -que rige desde el domingo en la tarde- no permite saber con exactitud y en tiempo real qué pasa dentro del país o hacer seguimiento a las denuncias de desapariciones y detenciones enmarcadas en la represión de las manifestaciones, las más grandes vistas en las últimas tres décadas en Cuba.

“Nunca habíamos sido testigo de algo como lo que pasó el domingo, poco a poco cada provincia y municipio salió a exigir sus derechos y el detonante es que ya el cubano no tiene nada que perder”, dice a El Comercio la joven de 25 años, quien nos contó su testimonio a través de Twitter y WhatsApp.

Aunque este lunes dijo tener miedo por lo que pueda pasarle, la youtuber asegura que no dejará de hacer oír su voz dentro y fuera de la isla. “Lo más frustrante de los cortes de Internet es que el resto del mundo no pueda ser testigo en vivo de lo que está pasando aquí”, señala.

No puedo evitar llorar y sentirme triste, lo que sucedió no era lo que se esperaba. El presidente incitó la violencia, la represión y ahora sufro por los que ayer detuvieron y tengo miedo por mi, pero no me voy a callar ni parare de alzar la voz por mi país. — Dina Stars 😌 (@Dinastars_) July 12, 2021

Iliana Hernández, periodista de CiberCuba Noticias, también se muestra preocupada por los problemas de comunicación en muchas provincias. “No sabemos realmente lo que está pasando en la calle desde que nos cortaron el Internet. A mí me llaman por teléfono desde Holguín y me cuentan que no solamente no hay Internet, sino que tampoco hay energía eléctrica. Todo el país está sin datos móviles. No hay un conteo real de los detenidos ni de si hay fallecidos a manos del cuerpo represivo de la dictadura”, dice desde La Habana la reportera de 48 años.

Considera, sin embargo, que el hecho de que el régimen quite el Internet “significa que la dictadura cubana sabe perfectamente que no los queremos, que ellos no están ahí porque el pueblo quiera que estén ahí, sino porque ellos usan la fuerza”.

En la ciudad de Sancti Spiritus, el psicólogo Dennis Valdés ha sido testigo del interés del gobierno de silenciar las protestas. “Muchas personas han sido arrestadas, entre ellos amigos y amigas. Les quitan sus teléfonos, los rompen para imposibilitarles reportar todo lo que acontece en sus transmisiones en vivo”, nos dice a través de audios de WhatsApp.

“Quieren ocultar lo que está pasando, me imagino que quitan el Internet para que más personas no se enteren de lo que ocurre y así ellos, a través de los medios masivos, puedan imponer su versión”, dice, por su parte, un ‘cuentapropista’ (persona que vive de su propio negocio) cubano de 29 años residente de La Habana que pidió ser identificado con su usuario de Twitter @Filo_siraptor.

La calle es de los revolucionario pues estos son los verdaderos revolucionario, el pueblo pide #PatriaYVida #SOSCuba pic.twitter.com/oXvLVJMtnS — Filo_cu (@Filo_siraptor) July 12, 2021

Lamentan también la represión empleada contra los manifestantes y que el presidente Díaz-Canel llamara a los comunistas a salir a las calles para responder a las manifestaciones.

“De la forma más vergonzosa, el presidente mandando al pueblo a fajarse con el pueblo y lo más triste es que eran gente movilizada desde el trabajo”, denuncia Dina Stars.

Por su parte. Valdés cuenta que las fuerzas del orden público llegaron con personas que trabajan para el gobierno para gritar consignas en apoyo a la revolución y provocar a quienes estaban protestando pacíficamente. “Las fuerzas del orden habían desplegado cantidad de agentes vestidos de civiles entre los manifestantes. Arrestaban a las personas que gritaban consignas contra el gobierno”, afirmó.

“Ya estamos cansados”

Para Iliana Hernández ha sido precisamente el Internet uno de los impulsos a las inéditas manifestaciones del domingo y a que la ciudadanía exprese con más fuerza que antes su descontento con el régimen y la crisis en el país. “Era algo que ya tenía que suceder. Ya estamos cansados”, señala.

“Las protestas significan que ya la gente no tiene miedo y que quiere ser libre. Significa también que toda la estafa en la que estamos sumergidos desde hace 62 años se está desmoronando. Todo esto es gracias a que el pueblo cubano ya se comunica, tiene Internet y puede ver la realidad de lo que estamos viviendo, también gracias a los familiares que viven en el exterior que les cuentan a los cubanos cómo es la vida real”, agrega.

Manifestantes en La Habana piden "libertad". (Foto: EFE)

Por ello, los cubanos consultados en esta nota destacan el carácter espontáneo de las manifestaciones, que nacieron en el interior del país y poco a poco se fueron extendiendo a más ciudades. También ganaron difusión gracias a que, antes del corte de Internet, muchos habitantes lograron compartir fotos y videos de las marchas usando los hashtags #SOSCuba o #SalvemosCuba.

“Los dirigentes viven como reyes, viven una vida capitalista, mientras que esclavizan al pueblo y en estos momentos estamos sin medicinas, sin alimentos, con un brote de COVID-19 que ha colapsado la sanidad pública en Cuba y ellos siguen dibujando en la televisión cubana un país que no existe. El cubano se cansó y ha dicho basta ya”, agrega Hernández.

Valdés enfatiza que nunca había visto algo igual. “Esta protesta general es algo increíble. No fue organizada, simplemente fue espontánea, la gente salió, la gente soñó, la gente sintió empatía por el otro, por el vecino, y una cosa llevó a la otra. Eso es lo importante, la empatía está haciendo que este país cambie de una vez y por todas. Estoy seguro de que esta protesta va a quedar para la historia”, apunta.

La manifestación del domingo fue la más grande en décadas. (Foto: AFP).

Señala que dice mucho que el pueblo haya decidido desafiar al régimen ahora en tiempos de crisis. La isla está inmersa en una lucha constante contra la pandemia debido a un aumento de contagios y voces que señalan que los muertos son muchos más que los que reporta el gobierno.

“Hay mucho descontento. Crisis económica, escasez de medicamentos e insumos médicos, muertes por negligencia. Las protestas son producto del aguante de la gente que tiene muchos años”, agrega @Filo_siraptor.

Por su parte, Dina Stars destaca que lo más importante es que el pueblo decidió desafiar al régimen. “De tanta hambre nos comimos el miedo. Ya no vamos a callarnos”.

