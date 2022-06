La detención de Iza por presuntos actos de vandalismo no impidió que miles de ecuatorianos volvieran a cortar el martes 14 varias carreteras en protesta contra el gobierno. Importantes calles del país fueron bloqueadas con neumáticos en llamas, troncos y barricadas de tierra y piedras. Las manifestaciones continúan este miércoles.

En la segunda jornada de una movilización “nacional e indefinida” los indígenas continuaron rechazando el impacto en sus comunidades del alza de precios y de las políticas del Ejecutivo. La Conaie, que agrupa a 14 nacionalidades originarias del Ecuador, ha planteado 10 exigencias entre las que están las rebajas en los precios de combustibles y la renegociación de las deudas de los campesinos con la banca.

Por su parte, el gobierno denunció que el lunes 13 se produjeron “actos vandálicos” como invasiones de productoras agrícolas y el ataque a una instalación de bombeo de petróleo en la selva amazónica. Éste último hecho fue negado por varios ministros del área de seguridad la noche del lunes.

Indígenas cierran una carretera mientras protestan contra las políticas del Gobierno de Guillermo Lasso y la detención de su líder Leonidas Iza, en el canton Mejía, al sur de Quito. (Foto: EFE / José Jácome) / José Jácome

Los temores en torno a las protestas han aumentado debido a que en el 2019, la Conaie encabezó más de una semana de violentas manifestaciones contra el gobierno que dejaron 11 muertos.

Escenario complicado

Aunque el Gobierno de Lasso ha reiterado en varias ocasiones su voluntad de diálogo, había advertido que no iba a permitir una ola de protestas violentas que paralizaran al país. Hasta el momento las conversaciones entre el gobierno y la Conaie han sido infructuosos.

Para el investigador y analista político ecuatoriano Julio Echeverría, el escenario es complicado y la detención de Iza solo avivará la tensión.

“Lo que podemos ver a este punto es que no hay líneas de comunicación entre el gobierno y el movimiento social y es factible pensar que nos estamos encaminando hacia una agudización de los conflictos y hacia una extensión de la movilización. La captura de Iza lo que hizo es incentivar, antes que reducir, la intensidad del movimiento social”, dice a El Comercio.

Si bien todo apunta a que las protestas se radicalizarán mucho más, incluso voces dentro de la Conaie han lamado a que todos los sectores se unan a la paralización nacional, aún es muy pronto para conocer cuánto podría crecer la movilización.

Indígenas montan una barricada para bloquear una vía en el sector de la panamericana sur, en Chasqui, provincia de Cotopaxi (Ecuador). (Foto: EFE / José Jácome) / José Jácome

El politólogo ecuatoriano Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep), apunta que aunque el cierre de vías importantes del país complica la situación, las protestas aún no alcanzan el nivel de las de octubre del 2019, “cuando incluso hubo intención de tomar Quito con la idea de destituir al entonces presidente Lenín Moreno”.

Añade que muchos sectores del país, más allá de la dirigencia indígena, ven con temor las manifestaciones en curso debido a la situación económica crítica que vive el país.

“Yo diría que no hay mucho apoyo todavía a las protestas. Hay 10 puntos de exigencias que son hasta cierto punto difíciles de cumplir, como la reducción del precio de la gasolina. Ya en Ecuador el precio de la gasolina está congelado desde hace meses atrás y, a diferencia de otros países de América Latina que han subido el precio de los combustibles actualizándose con los precios internacionales del petróleo, aquí no se ha dado eso. Hay exigencias difíciles de cumplir que fundamentalmente lo que buscan es debilitar al gobierno y al presidente”, señala.

La fuerza actual de la Conaie

Los expertos coinciden en que la Conaie es el actor más significativo dentro de los reclamos sociales en Ecuador. La organización, que entre 1997 y el 2005 participó en revueltas que derrocaron a tres presidentes, suele englobar o ser referente para actores que se movilizan por la defensa de derechos como el ambientalismo o el movimiento feminista.

“Es la organización más visible, activa y amplia del movimiento social”, dice Echevarría, que, sin embargo, enfatiza que no es un colectivo homogéneo. “Es probable que posiciones maximalistas extremas que tienden a afirmarse en la postura de la Conaie pueda ahuyentar a otros sectores, especialmente en temas como los subsidios o la reducción de los precios de los combustibles. Entonces hay temas que hacen que esa alineación de fuerzas no sea lo suficientemente consolidada”.

La tensión aumentó en Ecuador tras la detención del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), Leonidas Iza. (Foto: AP) / Dolores Ochoa

Por su parte, Mantilla afirma que desde hace algún tiempo existe una cierta división en el sector indígena, incluso entre los mismos dirigentes de las distintas regiones del país y entre la dirigencia y la población indígena.

“No es la misma organización indígena que existía en los años 90, cuando había una mayor cohesión, donde ante con cualquier llamado de movilización plegaban las bases. Ahora los mismos indígenas ven que la Conaie está tomada por un grupo de dirigentes radicales de izquierda, identificados incluso con el correísmo, que buscan generar caos, golpear al gobierno y adquirir protagonismo político. No sé hasta qué punto eso pueda generar una mayor adhesión de indígenas y de sectores no indígenas”, indica.

Historia Tres gobiernos que conocieron la fuerza de la Conaie Al menos un millón de los 17,7 millones de ecuatorianos son indígenas, y su poder es grande: sus protestas lograron derrocar a tres presidentes de Ecuador entre 1997 y 2005. Febrero de 1997: La Conaie plega al paro de los movimientos sociales contra el gobierno de Abdalá Bucaram, formando el Frente Patriótico de Defensa del Pueblo. La acción empieza con el cierre de carreteras y luego marchas sobre la ciudad de Quito, que logran la caída de Bucaram, que tan solo duró 6 meses en el poder. Enero del 2000: Levantamiento indígena en contra del gobierno de Jamil Mahuad. Los indígenas se toman Quito y en alianza con mandos medios del ejército se toman el Congreso Nacional. Mahuad abandona el poder. Abril del 2005: La Conaie participa de las movilizaciones que derrocan al presidente Lucio Gutiérrez.

¿Qué puede pasar con Lasso?

Con las tensiones al alza es evidente que Lasso está ante una crisis importante y que deberá maniobrar su respuesta sin provocar un mayor escenario de crispación. Sin embargo, parece poco probable que se logre un entendimiento pronto.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. (Foto: AFP) / Bolivar Parra / Presidencia de Ecuador / AFP

“El dirigente Iza y los dirigentes de la Conaie han dicho que no hay lugar para el diálogo, que el diálogo se agotó y que lo único que esperan es que el presidente acepte sus 10 pedidos, pero realmente algunos pedidos son muy difíciles de cumplir” dice Mantilla.

El experto considera que la paralización recién comienza y que es muy pronto para medir el nivel de conmoción que va a causar. “En otros casos hemos visto que la movilización empieza débil y demora unos cuantos días en tomar fuerza. Ahora es preocupante el cierre de las vías, pero esperemos que todo vuelva a la normalidad”, señala.

Echevarría añade que si se radicaliza aún más la protesta los temas de gobernabilidad se pueden complicar para el gobierno. “Creo que el gobierno tiene que insistir en entablar algún tipo de diálogo, no debe ceder a las presiones, pero sí presentar una propuesta mucho más clara de reactivación económica que satisfaga las demandas del movimiento social”, dice el analista que cree que el gobierno ha optado por una línea ortodoxa, de ajuste de la economía, que no tiene una clara propuesta de reactivación y de gasto e inversión pública en los sectores que más lo requieren.

Considera que, además, hay otros elementos de desatención en el sistema de educación, de salud, que requerirían un mayor protagonismo y claridad desde el gobierno. “Salud, educación, seguridad y generación de empleo son las áreas en las que se requiere que el gobierno tenga más claridad. Trabajar en eso podría atenuar un posible desenlace que vaya hacia la desestabilización de la democracia”, concluye.