No cabe duda de que para tener un buen nivel de vida y uno que otro “gustito” es necesario trabajar, incluso en ocasiones en días festivos con tal de conseguir un extra económico tan necesario en estos tiempos pandémicos.

No obstante, no todo puede ser trabajo, ya que también se debe dedicar un tiempo al descanso para “recargar las pilas” y seguir rindiendo en el empleo.

Justamente esto es lo que pensó el dueño de una empresa en Paraguay, razón por la cual decidió ahorrar todo un año, para darles a sus trabajadores un merecido descanso y llevarlos de vacaciones, historia que rápidamente se volvió viral.

Sebastián Sánchez tiene 34 años y es dueño de la firma SF Maquinarias, dedicada a la renta, venta y reparación de maquinaria de construcción en Paraguay. Desde que se inició en el mundo empresarial, se prometió a sí mismo ser un jefe diferente.

Teniendo esto en claro, Sánchez comenzó a ahorrar durante 12 meses para llevar a sus 15 empleados de vacaciones, en las que pudieron disfrutar no sólo de las maravillas de la playa, sino también de uno de los hoteles cinco estrellas ubicado en Encarnación, Paraguay, y sin que tuvieran que gastar ni un solo centavo.

Dada la sorpresiva acción de Sánchez, la historia de sus trabajadores rápidamente se volvió viral en redes sociales, sobre todo, después de que la compañía compartiera un breve mensaje en su página de Facebook, en el que se señalaba que el consorcio se vio forzado a cerrar un par de días para “recargar energía” tras varios meses de trabajo continuo.

Si bien las vacaciones para sus empleados se llevaron a cabo en diciembre pasado, la historia viral recientemente le dio la vuelta al mundo luego de que la esposa de Sánchez detallara a medios paraguayos, el gesto de agradecimiento de su marido para con sus trabajadores por “ponerse la camiseta” de la compañía en agradecimiento y reconocimiento hacia cada uno de los trabajadores.

Fabiola Colnagos señaló a medios locales que, con el objetivo de obtener algunos ingresos extras, los empleados preferían seguir yendo a trabajar y no tomar vacaciones, razón por la que su esposo decidió darles la sorpresa en diciembre y llevarse a sus empleados de vacaciones a la playa, entre personal de logística, choferes y vendedores.

“Siempre que se les dan vacaciones a los trabajadores ellos prefieren seguir yendo a la empresa para ganar un adicional y no descansan, no viajaban y no pasan ese tiempo con su familia”, expresó.

De igual forma, Colnagos indico que con esta acción, su esposo busca crear una experiencia distinta a la de otras empresas.

“Se hospedaron en un alojamiento cinco estrellas, se refrescaron en la playa, compartieron una cena, hubo sorteos. Ellos estuvieron fresquitos porque eran personas que se iban por primera vez a un hotel o de vacaciones”, dijo Fabiola Colnago, hecho que terminó de hacer que la historia se volviera viral.

Jefe planea otras vacaciones con las familias de sus trabajadores

Luego de que estas vacaciones salieran como se habían planeado, el matrimonio ha señalado que tienen pensado realizar otro viaje en el que los trabajadores puedan, en esta ocasión, vacacionar con sus familias; sin embargo, esta nueva aventura no será en Paraguay, ya que el ingeniero Sebastián Sánchez y su esposa esperan llevarlos a Brasil.

Según indicó la esposa de Sánchez “este primer paseo fue como una prueba para ver si todo salía bien (…) ahora estamos planeando un viaje hacia Brasil”.

Internautas reaccionan a posteo

Debido a la acción poco común del dueño de la empresa, usuarios de Facebook mostraron su apoyo y reconocimiento ante este gesto, a través de varios comentarios positivos.

“Muchas felicidades @SF Maquinaria, Que buen gesto dios va bendecir mas esta empresa por su buen corazón del patrón, Realmente que lindo gesto, ojalá todas las empresas implementen este tipo de incentivos, Esa es una forma de agradecer y valorar a las personas que trabajan. Sea el trabajo que se realice, se valora, Donde puedo presentar mi currículum, Ojalaotras empresas copien lo mismo o mejor, así se nota el rendimiento del personal porque tienen un sentido de pertenencia”, son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Jefes virales

En diciembre también se hizo viral otro video, en el que una empresaria le regaló a sus empleados dos boletos de avión en primera clase a cualquier parte del mundo, junto con un depósito de 10 mil dólares para disfrutar de su viaje.

Debido a ello, algunos aprovecharon para hacer su luna de miel en Hawaii, mientras que otros visitaron algún lugar con nieve. El video causó sensación gracias a la reacción de los empleados al enterarse del gesto de su jefa, que en aquel momento logró sobrepasar rápidamente las 800 mil visitas.

