El operativo contra las bandas criminales se registró a 50 kilómetros al norte de la capital de Jalisco. Hubo cinco detenidos y un sospechoso muerto. Las autoridades de Guanajuato información de 11 detenidos vinculados a los incendios.

Además de armas de todo calibre, en los disturbios se utilizaron bombas molotov y explosivos.

Los cortes y bloqueos de carreteras con quema de vehículos son una reacción habitual de los grupos delictivos cuando hay arrestos importantes a fin de bloquear y distraer a las autoridades. Pero en este caso la acción de los criminales fue más allá y atacaron comercios que estaban llenos de gente, como farmacias y las conocidas tiendas Oxxo.

Un integrante de la Policía Municipal resguarda la zona donde fue incendiado un bus en la ciudad de Zapopan, estado de Jalisco, México. (EFE/ Francisco Guasco).

Un video grabado por los criminales ha sido ampliamente divulgado en México. En la grabación se ve a varios delincuentes armados que visten ropa de camuflaje, gorras y chalecos tácticos, que ingresan en una tienda mientras se escuchan los gritos de un niño:

“¡Órale, córranle a la verga!”, gritan los criminales.

“¡Pura gente del señor Mencho!”, dicen mientras los anaqueles arden en llamas y suenan los disparos.

Según el gobernador de jalisco, Enrique Alfaro, los criminales “intentaron bloquear las salidas de la ciudad para evitar que los refuerzos pudieran llegar” hasta el lugar del operativo en Ixtlahuacán del Río.

Héctor De Mauleón, analista en temas de seguridad y crimen organizado, escribió en el diario “El Universal” que el operativo fue realizado por la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en el área de influencia de Ricardo Ruiz Velazco, alias El Doble R, uno de los cabecillas del Grupo de Élite del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Los territorios del Cártel Jalisco Nueva Generación y de otras mafias en México. (Congressional Research Service).

El poder del CJNG

El cártel más fuerte en área donde se desató la violencia y en todo México es el Jalisco Nueva Generación, cuyo líder, Nemesio Oseguera Cervántes, alias ‘El Mencho’, es uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y por el cual Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares.

Estados Unidos ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por El Mencho, cabecilla de CJNG.

Insight Crime considera al CJNG como la agrupación del narcotráfico que más rápido se expande, abriéndose paso a sangre y fuego en busca del control hegemónico en todo México.

“A base de violencia, muerte y terror, sus instrumentos bélicos, el cártel que comanda ‘El Mencho’ controla todo el territorio nacional, desde Quintana Roo hasta Baja California, donde selló una alianza con el Cártel de Tijuana, también llamado de Nueva Generación porque, aunque es dirigido por Enedina Arellano Félix —miembro de la llamada vieja guardia— el resto de sus integrantes son jóvenes con poca antigüedad en el crimen organizado”, le dijo a Sin Embargo el periodista especialista en seguridad y estudios del crimen organizado, Ricardo Ravelo.

Dos agentes federales que fueron secuestrados y asesinados por el CJNG.

De acuerdo con el diario El Universal, el CJNG nació en el 2010 de la mano de “Los Cuinis” y del Cártel del Milenio, que estaba encabezado por “El Mencho”.

Los cabecillas de “Los Cuinis” son cuñados de “El Mencho”, quien está casado con Rosalinda González Valencia, hermana de Abigael, Elvis, Arnulfo, Édgar Edén, Marisa Ivette y Noemi, todos indentificados como parte de esa célula, encargada actualmente de la operación financiera del CJNG.

El portal Animal Político sostiene que en menos de una década el CJNG se convirtió en una de las organizaciones del narcotráfico más prolíficas y violentas del mundo. De un reducido grupo de desertores del ahora extinto Cártel del Milenio evolucionó hasta formar una vasta red criminal cuyos nexos se extienden a toda América, Europa, Asia y Oceanía.

“La clave de su rápida incursión ha sido la presencia estratégica de operadores en la frontera suroeste de los Estados Unidos, colindante con Tijuana, y en la frontera noroeste, colindante con Vancouver, Canadá. Aunado a ello, tiene control en zonas de los océanos Atlántico y Pacífico”, dice Animal Político.

Nemesio Oseguera, alias El Mencho. (DEA).

¿Cuál es su estrategia? El CJNG se ha expandido rápidamente gracias a dos estrategias: el uso de la violencia y las alianzas con grupos criminales locales. De esa manera, la mafia de ‘El Mencho’ desplazó a los cárteles históricamente dominantes en México y en la frontera con Estados Unidos como el de Sinaloa y el de los Beltrán Leyva.

La DEA considera que el CJNG distribuye cocaína y metanfetaminas a lo largo de 10 mil kilómetros del océano Pacífico, en una zona que se extiende desde Ecuador hasta la frontera de Estados Unidos y Canadá.

Además, la DEA tiene pruebas de que a partir del 2014 el CJNG expandió sus operaciones hacia Asia y Oceanía.

El Gobierno federal de México considera que el cártel de ‘El Mencho’ es el de mayor presencia en México, pues se ha confirmado que tiene operaciones en 27 entidades federativas, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación. (Captura de video). / Twitter

El Departamento de Justicia de Estados Unidos lo considera como el “cártel mejor armado de México”. Mientras que un informe de la DEA señala que tiene presencia en 26 ciudades de Estados Unidos, como Orlando, en Florida, Honolulú, en Hawái, además de San Juan, Puerto Rico.

La DEA también ha comprobado que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han suministrado cocaína al CJNG y que esta mafia la ha transportado hacia 10 ciudades claves de Estados Unidos, entre ellas San Diego, Los Angeles y Seattle.

“Los puntos donde operan por lo regular cuentan con puertos marítimos o terminales aéreas de alta capacidad, lo cual facilita las actividades de trasiego. El último indicio de su expansión internacional, hasta el Cono Sur, fue la detención de Gerardo González Valencia -hermano de Abigael- y de su esposa Wendy Amaral en abril de este año en Montevideo, Uruguay. Los cargos: apoyo para el tráfico de drogas de la organización Los Cuinis”, señala Animal Político.

Miembros de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Municipal vigilan el área donde criminales incendiaron un autobús en Zapopan, Estado de Jalisco, el 9 de agosto de 2022. (ULISES RUIZ / AFP).

En Oceanía

De acuerdo con Animal Político, la expansión del CJNG hacia Australia y el sudeste de Asia ha sido evidenciado también por el Centro de Estudios Estratégicos y de Defensa de la Universidad Nacional de Australia en un reporte titulado “Los Cárteles Mexicanos de la Droga y las Redes Oscuras”.

El documento, al que tuvo acceso Animal Político, advierte que el Cártel Jalisco Nueva Generación ha incursionado en el mercado australiano de la metanfetamina, a través de sus nexos con las organizaciones criminales de China.

“Estos nexos se relacionan con la importación (por cárteles mexicanos de grupos del crimen organizado chinos) de precursores para la producción de metanfetaminas. El producto terminado es posteriormente traficado desde México, principalmente del estado de Jalisco, de vuelta a China”, sostiene el documento.

Chris Dawson, director de la Comisión de Inteligencia Criminal de Australia (ACIC), sostiene que los cárteles mexicanos han incrementado su participación en el abastecimiento de metanfetaminas y cocaína a pandillas de motociclistas y otros grupos criminales que distribuyen y venden las drogas de forma local.

Incursionar en Australia le da al CJNG astronómicas ganancias. Chris Dawson pone este ejemplo: “El típico precio de mayoreo de un kilo de cocaína en Colombia es de 2.500 dólares australianos (US$ 1.800), mientras que en México valdría 12.500 dólares australianos por kilogramo (US$ 8.900). Si esa misma cocaína entrara a Estados Unidos alcanzaría un valor de 54.000 dólares australianos (US$ 38.000), y si llegara a Australia valdría 250.000 dólares australianos (US$ 180.000)”.

Un muro con huellas de balazos que tiene las iniciales del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entrada de la comunidad de Aguililla, estado de Michoacán, el 23 de abril de 2021. (ENRIQUE CASTRO / AFP).

Las guerras del CJNG

Sin Embargo refiere que la expansión del CJNG se ha caracterizado por su nivel bélico y sanguinario y la utilización de tecnología para conseguir sus objetivos, algo que quedó demostrado en estados como Michoacán, Guanajuato y Jalisco, donde han empleado drones con explosivos.

En Michoacán, estado clave por su posición geográfica y entrada marítima, el CJNG está en guerra con La Nueva Familia Michoacana, que tiene como brazos armados a Los Viagras y Los Blancos de Troya.

En Zacatecas, el CJNG pelea con el Cártel de Sinaloa y con Los Talibanes, un grupo armado originario de Tamaulipas formado por el exoperador de Los Zetas Iván Velázquez Caballero, alias ‘El Talibán’ o ‘Z-50′ y que estaría estaría aliado con el Cártel de Sinaloa.

Agujeros de bala en una ventana en la comunidad El Aguaje, luego de un enfrentamiento entre el Cártel de Los Viagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación, el 23 de abril de 2021. (ENRIQUE CASTRO / AFP).

También está en guerra contra el Cártel de Sinaloa y otros grupos delictivos en Baja California y Chihuahua.

En Guanajuato la pugna es contra el Cártel de Santa Rosa de Lima, y en Morelos con Los Rojos, una escisión del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

En Veracruz se enfrenta contra el Grupo Sombra, relacionado con el Cártel del Golfo.

La estrategia del Gobierno

Analistas en temas de seguridad cuestionan la estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para enfrentar al crimen organizado.

A fines de julio, el mandatario dijo que continuará con su estrategia de seguridad, pues afirmó que está dando resultados y aseguró que su gobierno no seria capaz de maquillar cifras de la violencia en el país. Agregó que aunque no le guste a sus adversarios, seguirá diciendo “Abrazos, no balazos”.

“No les gusta a nuestros adversarios, pero ya ven que soy un poco perseverante, lo voy a seguir diciendo: abrazos, no balazos”. Andrés Manuel López Obrador , presidente de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. ( EFE/ Isaac Esquivel).

Sobre el CJNG, en marzo de este año AMLO pidió a los integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación que le cambien el nombre a su organización porque afecta al estado de Jalisco.

“De dónde surgieron estos grupos, del gobierno que se impuso mediante el fraude, que declaró la guerra que no atendió las causas de la inseguridad, de la violencia, de dónde surgió esta organización de Jalisco, Cártel Jalisco Nueva Generación, pues entonces todos ellos, que por cierto deberían de quitarle el nombre porque afectan a Jalisco”, dijo.

Para el especialista Ricardo Ravelo, la fragmentación de las estructuras criminales y su diseminación no es el único factor por el que la violencia persiste en México, ya que otras causas son que la corrupción política y policiaca no han sido combatidas a profundidad.

“Los grupos criminales hoy en día tienen control político de varios los municipios, tienen el control de las policías: el 85 por ciento de los municipios del país están gobernados por alcaldes financiados por el crimen organizado, porque el problema de la narcopolítica no se combate y el Presidente López Obrador no quiere observar ese flagelo, no se quiere meter con los grupos de poder”, dijo a Sin Embargo.

En ello coincide Edgar Guerra Blanco, profesor investigador del Programa de Política de Drogas: “El problema de las organizaciones delictivas se le salió de las manos del Estado Mexicano desde hace mucho tiempo. […] Y tan rebasado está que un sólo grupo, el CJNG, ha logrado en tan poco tiempo construir esta enorme capacidad de fuego, de poder económico y también político en las regiones; y hay que recordar que el CJNG representa sólo a una organización, pero en su conjunto, la delincuencia organizada rebasó al Estado desde que se declaró la guerra contra el narcotráfico”.