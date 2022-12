En su ya tradicional Mañanera, como ha bautizado a las ruedas de prensa diarias desde su llegada a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se volvió a referir a la crisis política vivida el último miércoles en el Perú que devino en la vacancia de Pedro Castillo de la presidencia de la República.

En esta ocasión, el mandatario mexicano calificó de “caso lamentable” lo ocurrido en nuestro país y aseguró que “los conservadores que no nos ven con buenos ojos más los bots, sacaron un mensaje que dice: sigues tú, AMLO”.

Acto seguido, López Obrador solicitó a su equipo que proyecte en la pantalla de la conferencia la mencionada cita publicada en Twitter. Se trata del hashtag #SiguesTuAMLO, una etiqueta que según la página especializada trendingtopics.mx aparece en 57.042 publicaciones.

Las etiquetas en tendencia en México durante la mañana del viernes 9 de noviembre.

Según el presidente mexicano, esta etiqueta es impulsada por bots y no refleja el verdadero sentir popular. “Ya hemos hablado aquí, son como 2 millones 500 mil usuarios (de Twitter) en el país. Y los que interactúan son como 1 millón o millón y medio. Pero cuando lanzan un mensaje así... vamos a ver cuántos participaron, hay que quitarle el 70%, 80%, el 90% que son bots. Yo nada más le digo a los adversarios que al presidente lo cuida la gente”, aseguró.

“Uy, qué miedo, miren cómo estoy temblando”, dijo posteriormente AMLO, en referencia al hashtag que se proyectaba en la pantalla de la conferencia.

El mandatario mexicano pidió proyectar la etiqueta #SiguesTuAMLO durante su tradicional Mañanera.

Según López Obrador, quienes buscan retirarlo del cargo actúan con incongruencia pues no participaron de los mecanismos democráticos con las que pudieron hacerlo en su momento.

“Qué incongruencia, porque se reformó la Constitución para establecer la revocación del mandato, se les planteó: vamos a participar y que la gente decida si quiere que siga el presidente o que renuncie. Y es un mecanismo democrático, participativo, porque el pueblo pone y el pueblo quita. ¿Qué hicieron? No participaron. Llamaron a no votar”, señaló el mandatario en referencia al referéndum revocatorio realizado en abril de este año.

En dicha consulta, el 91,8% de electores votaron por la permanencia de AMLO en el poder. Sin embargo, los comicios no fueron vinculantes ya que contaron con una participación de apenas el 17,7%, lejos del 40% que exige la legislación electoral mexicana, luego de que la oposición se negara a hacer campaña por considerarlo una estrategia del mandatario por incrementar su popularidad.

“Viene ahora otra oportunidad porque en el 2024 será como un referéndum, una consulta, no solo se va a elegir al próximo presidente, mujer u hombre, a los diputados, a los senadores, sino también se va a decidir por proyectos de nación, distintos, contrapuestos“, señaló López Obrador sobre los comicios generales de dentro de dos años.

“Entonces, la gente va a poder decir, quiero que continúe la Transformación o no quiero que continúe, quiero que regrese lo que había, quiero que regrese el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Quiero que nos sigan saqueando, porque nos gusta el masoquismo. También que no coman ansias, ya viene esa consulta. No participaron en la intermedia, en la consulta de revocación, pero ahí tendrán su oportunidad”, agregó.

AMLO ha sido una figura constante durante los agitados meses políticos que se vivieron en el Perú durante el gobierno de Pedro Castillo. El último de aquellos momentos se dio justamente cuando el derrocado mandatario intentó dar un autogolpe de Estado que se vio frustrado con su vacancia por parte del Congreso de la República.

El jueves, AMLO confirmó que Castillo intentó conseguir asilo político en la embajada mexicana en Lima luego de su derrocamiento. El mandatario mexicano aseguró, además, que ordenó a su embajador abrirle la puerta de la sede ubicada en San Isidro.

Castillo fue detenido por la Policía Nacional antes de llegar a la sede diplomática mexicana y fue dirigido a una comisaria ubicada en el Centro de Lima.