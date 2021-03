Sin importar que, en el 2020, los homicidios en Tulum aumentaran en un 67% -”alcanzando el primer lugar” en Quintana Roo, México-, el balneario se ha vuelto uno de los favoritos de las celebridades.

Las balaceras se combinan con las playas, fiestas y el lujo, en una parte de México que se ha vuelto popular en los últimos meses por vivir de espaldas al coronavirus. Basta con revisar el Instagram de la farándula peruana para dar fe de ello.

Pero no es la única playa de Quintana Roo, en el Caribe mexicano, que parecen haber caído en el caos y la impunidad. De hecho, Infobae le dedicó un artículo titulado “Las paradisiacas playas secuestradas por el narcotráfico”.

Cancún, por ejemplo, registró de abril a setiembre del 2019, “41,3 homicidios por cada 100.000 habitantes”.

La cadena “Deutsche Welle” (DW) explica que “Quintana Roo ocupa una situación geográfica estratégica, porque llegan lanchas rápidas que arrojan la droga al mar provenientes de Panamá y Honduras”.

“Antes venía un turismo elitista, reducido, en cambio últimamente viene un turismo más masivo y más propenso al consumo de droga”, agrega el portal.

A ello habría que sumarle la caída de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, que provocó que el resto de cárteles se peleara por un lugar de privilegio en las zonas turísticas.

¿Por qué? La DW explica que el crimen organizado prefiere ese tipo de mercados porque “se trata de centros muy dinámicos, con flujos notables de divisa que ni siquiera obligan a lavar dinero”.

Las ruinas mayas se elevan por encima del mar en Tulum, dando un vistazo de la historia mientras uno toma sol. La antigua ciudad amurallada fue una de las últimas en ser construida por los mayas.

Pero la pandemia del coronavirus le cambió la cara a Tulum y a otras de las zonas turísticas aledañas, que se estaban resintiendo ante tanta violencia. Allí no se exige usar mascarilla, mantener la distancia social y menos se ha dispuesto cuarentenas, así que es el lugar ideal para festejar sin preocupaciones.

Y cuando los videos de ‘influencers’ –que en plena pandemia viajaron para mostrar las ruinas mayas y el mar azul– parecían lavarle la cara a Tulum, la violencia se ha vuelto a desbordar.

El caso del que más se está hablando en las últimas horas es el de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar, mujer de 36 años que murió luego de que la policía la interviniera y le colocaran una rodilla en su cuello.

México: Policías de Tulum, Quintana Roo, someten a la mujer que terminaría perdiendo la vida. (El Universal de México, GDA).

Pero no ha sido el único. El último domingo, una balacera frente al sindicato de taxistas dejó un muerto y tres heridos.

“Entre el pánico y la confusión, los responsables huyeron del lugar de los hechos, mientras que una persona quedó tendida a las puertas del bar, desangrándose”, reportó “El Universal”.

En tanto que, en lo que parece ser un descuido, el viernes pasado, se reportó que un hombre que no sabía nadar, se ahogó al entrar a un cenote, una especie de caverna profunda e inundada.

La violencia causada por el narcotráfico convive en México con los feminicidios. De hecho, la muerte de Victoria Esperanza Salazar no fue la única registrada este fin de semana en las costas mexicanas.

Cerca de Tulum, en Holbox, una mujer de 29 años fue asesinada “brutalmente con armas punzocortantes”.

Ella, identificada como Karla, era madre y trabajaba como taxista, y fue encontrada “semidesnuda, atada de manos” y con “los senos amputados”.

La @FGEQuintanaRoo informa que este domingo fue capturado Roger “C” probable participante en el feminicidio de una víctima de identidad reservada en Holbox, Mpio de Lázaro Cárdenas. Primeras investigaciones establecen que la agresión se originó por un problema personal...(1/2) pic.twitter.com/uLJ7iklnDG — Fiscalía General QR (@FGEQuintanaRoo) March 28, 2021

DE LA VISTA GORDA

Hasta el 2019, la DW anotaba que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tenía un plan de seguridad para la zona. Entonces, el medio escribió que no existía uno “concreto para las zonas turísticas que no se el despliegue de la Guardia Nacional”.

“Ese despliegue”, anotó DW, se hacía muy tarde y de manera “insuficiente”.

Y agregó: “En Tulum, municipio costero de Quintana Roo de unos 30.000 habitantes, apenas se destinaron unos 60 efectivos llegados el último mes, cuando la violencia ha repuntado”.

En respuesta, los vecinos formaron escuadrones de vigilancia “armados con palos”, sin solucionar realmente el problema.

Lo máximo que ha hecho AMLO es firmar, a finales del 2020, un convenio para “el ordenamiento territorial”, en el que se definió las reglas “del uso de suelo para evitar el desorden, la corrupción y que se respeten los planes de desarrollo urbano en los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán”.

En tanto, el mandatario mexicano también anunció que se construiría un aeropuerto en Tulum.

