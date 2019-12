Cada año la ciudad de Quebec, en Canadá, se convierte en la sede del único hotel de hielo en nuestro continente. Se llama Hôtel de Glace, y está a punto de cumplir 20 años. Aunque solo está abierto durante la temporada invernal, ha tenido aproximadamente 100 mil visitantes anuales y se han reservado casi 70 mil estancias en dos décadas.

Si quieres ser uno de sus huéspedes, esto es lo que debes saber sobre quedarte en los iglús. Incluimos fotos, precios y cómo llegar.

Cómo es el hotel de hielo en Quebec

Este 2020, el Hôtel de Glace tendrá 20 habitaciones construidas por completo en hielo: paredes, suelo y las bases de las camas son de este material. Hay suites económicas, que no tienen decoración alguna, y otras temáticas, que son “esculpidas” y decoradas por diversos artistas.

Como cada año, las habitaciones seguirán una temática en común. En esta ocasión se rendirá homenaje a temas de años pasados y a los atractivos turísticos de Quebec, como el centro histórico, la Isla de Orleans o el Carnaval de Invierno.

Además de las habitaciones, el hotel incluye un área pública hecha de hielo, un sendero para patinar, spa al aire libre y una sauna.

Hotel de Hielo de Quebec: cómo será y cuánto costará una noche. Foto, vía EL Universal de México

La temperatura interior de las habitaciones ronda entre 3° y -5° C, independientemente del clima al exterior. Si bien la base de la cama es de hielo, también tiene una capa aislante de madera y un colchón, para que no te congeles. Tú te recuestas en un sleeping bag diseñado para usarse en temperaturas mucho más extremas, de entre -15° y -30° C.

Tu equipaje se guarda en una suite del Hôtel Valcartier, que es vecino. Si quieres bañarte, pasar al baño o ya te cansaste de dormir rodeado de hielo, también tú te puedes mudar a esa habitación.

Con el fin de eliminar cualquier preocupación para los huéspedes, todos tienen acceso a una clase de orientación para pasar la noche en el iglú. Les resuelven sus dudas y les dan instrucciones.

Cuánto cuesta dormir en el Hôtel de Glace

La habitación más sencilla, sin decoración ni esculturas en su interior, cuesta 474.11 dólares canadienses (360.17 dólares estadounidenses) por noche, con impuestos. Todos los paquetes incluyen la suite alternativa y el recibimiento con un coctel servido en vaso de hielo.

La suite temática más económica cuesta 628.81 dólares canadienses (477.69 dólares estadounidenses).

La habitación más cara posee su propia sauna, jacuzzi y chimenea. Tiene un precio de 950.11 dólares canadienses (721.77 dólares estadounidenses) por noche.

No te desanimes si la tarifa de hospedaje te parece muy cara. Hay tour guiados los fines de semana, que te llevan a descubrir los secretos de la construcción y mantenimiento del hotel. También te dan un pequeño taller para trabajar el hielo y puedes tomarte un coctelito. El precio es de 36 dólares canadienses (27.35 dólares estadounidenses) por adulto, y comenzarán a operar el 18 de enero.

Ahora, si te quieres poner espléndido, se hacen paquetes para pedir matrimonio desde mil 495 dólares canadienses (376.04 dólares estadounidenses) y bodas completas con 10 invitados, desde 3 mil 225 dólares canadienses (2 mil 449.94 dólares estadounidenses).

Dónde está el hotel de hielo

El Hôtel de Glace se encuentra a las afueras de Quebec, en un complejo turístico llamado Valcartier. Desde el centro histórico, el trayecto en auto es de 35 minutos.

En esta temporada iniciará sus operaciones el 2 de enero de 2020, y cierra el 21 de marzo. Durante ese periodo, la empresa Old Quebec Tours hace shuttles entre la ciudad y el complejo turístico; cuesta 34.50 dólares canadienses (26.21 dólares estadounidenses) por persona.

También es posible llegar en transporte público, mediante el sistema RTC (Réseau de transport de la Capitale). Un boleto te cuesta 8.75 dólares canadienses (126 pesos) por día y por persona, o 30 dólares canadienses (22.79 dólares estadounidenses) si lo quieres usar durante cinco días; el número de viajes es ilimitado.

Qué más puedes hacer

En el complejo Valcartier hay un parque acuático, llamado Bora Parc. Suena un poquito irónico, pero al ubicarse en interiores permite disfrutarse durante el invierno; tiene alberca de olas y toboganes extremos. El precio por acceder es de 48.28 dólares canadienses (36.68 dólares estadounidenses).

Lo más especial del complejo es un parque invernal, con más de 35 juegos en la nieve: desde toboganes que abordas sobre una llantita hasta una pista de hielo que parece de cuento. La entrada cuesta 40.23 dólares canadienses (30.56 dólares estadounidenses).