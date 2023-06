A principios de junio Canadá anunció que los ciudadanos de Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay podrán ingresar al país sin visa por hasta seis meses para hacer turismo, visitar amigos y familiares o hacer negocios.

Las naciones antes mencionadas se suman a México y Chile, los otros países latinoamericanos exentos de visas para entrar en Canadá.

Además, Canadá está respondiendo en solo 20 días a los solicitantes de permisos de estudio y trabajo. Es el caso de Oscar Perea, un ingeniero peruano que se alista para llegar al país norteamericano junto a su esposa tras completar los trámites en un tiempo corto.

Sobre estos temas El Comercio conversó con el abogado Fernando Torres, consultor de inmigración y director de Fernando Torres Immigration Consulting Services Inc.

-¿Por qué Canadá eliminó la exigencia de visa a Argentina, Costa Rica, Panamá y Uruguay?

Mucha gente cree -equivocadamente- que se trata de una decisión para incentivar el turismo, pero eso está muy lejos de las reales razones de esta medida. Desde el fin de la pandemia, Canadá ha tratado de reactivar la golpeada economía ofreciendo oportunidades laborales en las empresas del país, pero los procesos son lentos, se estancan, los empresarios se desaniman al intentar contratar trabajadores de otros lados. Entonces, dentro del grupo sistemático de nuevas medidas que persiguen tal fin, Canadá trata de facilitar la contratación de mano de obra extranjera. Bajo esa perspectiva surge este beneficio extraordinario para trece nuevos países que incluyen, además de los nombrados, a Trinidad y Tobago, Filipinas etc. Es evidente que la fuerza laboral filipina es de gran impacto en el país y es evidente también que no se trata de promover la llegada de turistas filipinos.

-¿Por qué cree que el Perú todavía no es elegible para entrar en esa lista de países a los que no se les exige visa?

Al contrario de lo que muchos creen, el Perú tiene prerrogativas especiales en su relación con Canadá. Por ejemplo, tenemos un Tratado de Libre Comercio que facilita la contratación de algunos trabajadores específicos como Ingenieros, técnicos y desde luego chefs. Dicho tratado fue el referente para los tratados de similar naturaleza de Colombia y Chile con Canadá. Asimismo, el Perú es uno de los pocos países que tiene la ventaja del proceso de visas rápidas para estudiantes peruanos. También el Perú y Canadá son suscriptores del Acuerdo Transpacífico, el cual permite la contratación de profesionales y técnicos que cuenten con una oferta de trabajo en Canadá. Ojalá que en el futuro se implemente la excepción de visa de turismo, pero aunque es un tema ciertamente inmigratorio, es fundamentalmente político ya que depende de la habilidad de nuestros representantes para obtener beneficios de ese tipo.

-¿Si un peruano quiere hacer turismo en Canadá qué requisitos debe cumplir para que le den la visa y cuánto tiempo puede quedarse?

Los peruanos necesitan visa para llegar como turistas a Canadá. Técnicamente podrían estar hasta seis meses continuos, siempre que el oficial inmigratorio del aeropuerto no les indique otra cosa. Lo ideal es presentar una carta de invitación de un residente permanente o ciudadano canadiense para justificar el viaje, pero si el peticionante no lo tiene puede presentar un itinerario de viaje con boletos de avión agendados, el nombre de los lugares en los que se va a hospedar y un presupuesto acorde con el tiempo de permanencia. Es decir, no se puede llegar al país con una bolsa de viaje de 300 dólares si planean quedarse un mes, ya que eso podría alertar al oficial de inmigración que el postulante está llegando al país a trabajar o a pedir refugio.

-¿La respuesta en 20 días a los postulantes para permisos de estudios y trabajo fue en un caso particular o es que Canadá ha abreviado sus procedimientos?

Usualmente recibimos respuesta a la solicitud de permisos de estudio y trabajo en un plazo de diez a doce semanas; sin embargo, desde hace casi un mes inmigración ha venido resolviendo estos pedidos en plazos muy breves. Tenemos respuestas en diecinueve días y esto es una gran noticia para nuestros postulantes. Hay que señalar que estamos hablando de procesos ordinarios y creemos que Canadá está haciendo un esfuerzo enorme para responder la alta demanda de solicitudes en plazos breves.

-¿En todo caso de qué depende una respuesta rápida?

Depende del tipo de proceso. Por ejemplo, los peruanos pueden postular a un programa especial de permisos de estudio rápido llamado Student Direct Stream. Mediante este programa los postulantes reciben respuestas en veinte días. El resto de visas podría tomar tres meses. Curiosamente, Inmigración Canadá está resolviendo muchos permisos para estudiantes de manera muy rápida.

-¿Normalmente cuánto se demora Canadá en responder a los permisos de estudios y trabajo?

Si se presenta una postulación sólida y profesional no debería tardar demasiado y el resultado lo estamos notando ahora. Más allá de ello Inmigración Canadá toma hasta tres meses en resolver estos pedidos.