Irán asegura que EE.UU. o Arabia Saudita provocarían "una guerra total" si atacan

Teherán. Estados Unidos o Arabia Saudita desencadenarían "una guerra total" si deciden atacar Irán, declaró el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, en una entrevista difundida este jueves por la cadena de televisión estadounidense CNN.



"¡Una guerra total!", respondió de manera sucinta y con una expresión grave ante el periodista que le preguntó: "¿Cuál sería la consecuencia de un ataque estadounidense o saudita contra Irán".

► Pompeo asegura que EE.UU. prefiere una "solución pacífica" a la tensión con Irán



► Por qué EE.UU. guarda millones de barriles de petróleo bajo la tierra

"No queremos la guerra, no queremos un enfrentamiento militar. Creemos que un conflicto armado basado en un engaño es algo terrible. Pero no temblamos cuando se trata de defender nuestro territorio", añadió Zarif.



En Twitter, Zarif denunció este jueves "la agitación orquestada", según él, en torno a los recientes ataques contra instalaciones petroleras sauditas con el fin de preparar a la opinión mundial para una guerra contra Irán.



Zarif reacciona a la reciente declaración de "acto de guerra" de Mike Pompeo. (Video: AFP)

"Acto de guerra o agitación para una guerra contra Irán", escribió en respuesta a las palabras pronunciadas el día anterior por el secretario de estado estadounidense, Mike Pompeo.



Este último calificó de "acto de guerra" los ataques contra dos importantes infraestructuras petroleras saudíes el sábado, que volvió a atribuir a Irán.



Riad, por su parte, afirmó que Teherán había "sin duda patrocinado" estos ataques aéreos reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Teherán.



"Es una invención", declaró Zarif a CNN. "Quieren culpar a Irán para lograr algo, y por eso digo que es agitación para una guerra. Porque se basa en mentiras y engaños", añadió.

Fuente: AFP