El brazo armado de Hamás, la Brigadas Ezedín al Qasem, aseguró hoy que dos rehenes israelíes han muerto y otros ocho han resultado gravemente heridos en las últimas 96 horas, como consecuencia de los ataques del Ejército israelí contra la Franja de Gaza.

“Las Brigadas Al Qasem confirman que los continuos bombardeos sionistas de la Franja [de Gaza] durante las últimas 96 horas han provocado la muerte de 2 prisioneros y herido grave a otros 8″, aseguró la organización en un breve comunicado.

Asimismo, el brazo armado del grupo islamista agrega que la situación de los heridos es “cada vez más crítica debido a la incapacidad de proporcionarles el tratamiento adecuado”.

Sin embargo, la organización armada no ofrece las identidades de los rehenes ni sus localizaciones.

Según los últimos datos ofrecidos por Israel, quedan 132 rehenes en la Franja de Gaza, de los que se cree que unos 28 estarían muertos.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazó el pasado día 7 una propuesta de tegua planteada por Hamás e insistió en la “vitoria total” en Gaza.

Posteriormente, anunció una próxima ofensiva terrestre contra la ciudad meridional de Rafah, donde se concentran hacinados 1,4 millones de palestinos, a pesar de las alertas internacionales de una nueva tragedia humanitaria.

En este sentido, Hamás que ayer advirtió que una ofensiva militar terrestre de Israel en Rafah, en el extremo sur de la Franja, causaría una “catástrofe y masacre global”, hoy ha subrayado que un ataque contra esta localidad supondría “torpedear las negociaciones de intercambio” de rehenes por prisioneros.

“Cualquier ataque del ejército de ocupación a la ciudad de Rafah significaría torpedear las negociaciones de intercambio”, dijo Hamás en un breve comunicado en el que advierte que “lo que Netanyahu y su ejército nazi no han logrado en más de cuatro meses, no lo lograrán, no importa cuánto dure la guerra”.