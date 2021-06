La curva de contagios por Covid-19 en Venezuela se está acelerando y, en algunos estados, los centros de salud “comienzan a presentar colapso”, advirtió este martes Monitor Salud, organización que agrupa a numerosos empleados del sector para exigir mejores condiciones laborales.

“Queremos advertir que los casos de covid-19 van en aumento, la curva parece acelerarse y algunos estados del país comienzan a presentar colapso en sus centros de salud”, escribió la organización en su cuenta de Twitter.

Según su reporte, en los 32 centros hospitalarios designados como “centinelas” para la atención de la pandemia, hay 1.967 camas disponibles para hospitalización, de las que 1.215 están ocupadas y 143 de esos pacientes están en unidades de cuidados intensivos.

En total, hay 252 camas en esas unidades, lo que implica que el 57 % están ocupadas, según los datos de Monitor Salud.

Entre los hospitales que se encuentran en una peor situación está el Hospital General Egor Nucete, en San Carlos, capital del céntrico estado Cojedes, que tiene capacidad para 60 pacientes y, actualmente, están hospitalizadas 69 personas, según la organización.

Una situación similar se vive en el Hospital Universitario de los Andes, en Mérida, donde, siempre según los datos difundidos por Monitor Salud, hay capacidad para 45 pacientes y, actualmente, están ingresadas 56 personas.

El pasado domingo, la ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) alertó de que la pandemia de covid-19 en Venezuela está “fuera de control”.

“Cada vez (es) más evidente que no hay control de la información. No hay control de la morbilidad. No hay control de las muertes. No hay control de lo que sucede en (los) hospitales y tampoco hay control de las vacunaciones. Esto es una alerta, (la) pandemia en Venezuela fuera de control”, subrayaron en su cuenta de Twitter.

Dos días antes, el sindicalista Mauro Zambrano, representante de trabajadores de hospitales y clínicas de Caracas y coordinador de Monitor Salud denunció que hay una “ola de contagios de covid-19 en el estado Zulia” que aumenta “y nadie hace nada por contener esta tragedia”.

