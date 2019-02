Colombia ha recibido unas 600 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela

Cúcuta. Las autoridades en Colombia han recibido hasta el momento unas 600 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela, principalmente donadas por Estados Unidos y Puerto Rico, informaron este jueves fuentes oficiales.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD), Eduardo José González, afirmó en una rueda de prensa que han llegado al centro de acopio de Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela, 23 camiones grandes y nueve más pequeños.

La oposición venezolana, que no reconoce el nuevo mandato de 6 años que juró el presidente Nicolás Maduro el pasado 10 de enero, asegura que el país atraviesa una "emergencia humanitaria compleja" y ha pedido ayuda a la comunidad internacional para atenderla.

Parte de esta ayuda se almacena en Cúcuta y los opositores han señalado que la ingresarán al país este sábado en medio de una gran movilización ciudadana.

La ayuda de Estados Unidos se acopia en Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo de Colombia con Venezuela. (Foto: AFP).

Sin embargo, Maduro ordenó este jueves el cierre de la frontera entre su país y Brasil, al tiempo que dijo estar "evaluando" un decreto similar para la frontera con Colombia, donde también se almacena la ayuda internacional organizada por países que reconocen al jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela.

"Hasta el momento aproximadamente 600 toneladas, especialmente de Estados Unidos y de Puerto Rico, nos han llegado. Hemos recibido 23 tractomulas y nueve camiones de diferentes dimensiones y todo un personal logístico de diferentes entidades del Gobierno han supervisado el recibo de las diferentes ayudas", dijo González en el centro de acopio.

Esa asistencia entrará a Venezuela a partir del próximo sábado por diferentes pasos fronterizos, confirmó la diputada venezolana en el exilio Gaby Arellano.

En ese sentido, el sacerdote Leward Fernández, de la Fundación Cáritas en el estado venezolano del Táchira, fronterizo con Colombia, manifestó que trabajarán en la distribución de la asistencia en su país.

"Velaremos porque esta ayuda llegue a quienes verdaderamente lo necesitan. Agradecemos a Colombia por servir de puente para esta ayuda", aseguró.

Juan Guaidó programó para el 23 de febrero la entrada a Venezuela de la ayuda humanitaria. (Foto: AFP).

Fernández señaló además que "la ayuda humanitaria es un deber moral, tanto solicitarla como recibirla, ya que nos incumbe a todos por las carencias y urgencias del pueblo venezolano, se trata de seres humanos con necesidad".

"Hoy estamos en este espacio donde no existe un contexto político, donde para nosotros no hay una división, no hay política alguna, simplemente hay un pueblo que pide ser escuchado, un pueblo que pide a gritos ser atendido, un pueblo que pide ayuda sin dejar a un lado la dignidad humana", añadió el sacerdote.

La ayuda, según la diputada Arellano, ingresará a Venezuela por los cuatro puentes que conectan al departamento colombiano de Norte de Santander con el estado de Táchira.

Cúcuta, capital de Norte de Santander, está comunicada por el puente internacional Simón Bolívar con la ciudad venezolana de San Antonio, en el estado Táchira.

El puente Francisco de Paula Santander une a Cúcuta con la localidad de Ureña, al igual que el de Tienditas, terminado en 2016 y nunca puesto en servicio, y en cuyo lado colombiano está almacenada la ayuda humanitaria para el país caribeño.

Un cuarto puente en la zona, el de La Unión, es una estructura más pequeña entre las localidades de Puerto Santander (Colombia), vecina a Cúcuta, y la venezolana de Boca del Grita.

