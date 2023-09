Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias ‘Niño Guerrero’, es el cabecilla de la mega banda criminal Tren de Aragua, la más peligrosa de Venezuela y con ramificaciones en América Latina. El miércoles, cuando el Gobierno de Nicolás Maduro desalojó la prisión en la que estaba recluido, la cárcel de Tocorón, la opinión pública venezolana se preguntó dónde está el pran (como se les conoce a los líderes carcelarios en el país). Hasta el momento no hay respuesta oficial pero sí mucha especulación.

De manera sorpresiva, en la madrugada del miércoles más de 11.000 militares y policías tomaron la cárcel de Tocorón, que era el principal centro de operaciones del Tren de Aragua.

Mediante un comunicado, el Gobierno dijo que Tocorón “pasará a un proceso de reestructuración y será desalojado por completo”.

Vehículos blindados cerca de la prisión de Tocorón después de que las autoridades tomaron el control del penal e el estado Aragua, Venezuela, el 20 de septiembre de 2023. (Foto de YURI CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

“Se han desplegado más de 11.000 efectivos calificados, dispuestos a restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional... Fue desmantelado un centro de conspiración y delito, usado por una red criminal internacional”, agregó.

Pero dentro de la cárcel no solo había reos, en un gran espacio aledaño vivían muchos familiares de los reclusos, incluidos niños, que también fueron desalojados. Un centenar de ellos se mantenían el miércoles a las puertas del lugar a la espera de “noticias”.

Familiares de reclusos esperan noticias después de que las autoridades tomaron el control de la prisión de Tocorón. (Foto de YURI CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

“Estoy esperando que me informen adónde llevan a mi esposo. No tengo noticias (...). Yo vivía allí, pero nos sacaron”, declaró a la agencia AFP Gladys Hernández. “Tengo miedo de que no salgan vivos”, expresó Rubieles Mejías, quien tiene una relación sentimental con otro de los presos.

El general Remigio Ceballos inspecciona armas y municiones confiscadas durante la toma de la prisión en Tocorón. (Foto de YURI CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

Municiones y explosivos confiscados dentro de la prisión de Tocorón. (Foto de YURI CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

El Gobierno informó que los reclusos estaban siendo trasladados a otros de los 85 centros penitenciarios que tiene Venezuela.

¿Pero quién es el ‘Niño Guerrero’, el enemigo número uno en varios países de la región?

El Gobierno de Venezuela desplegó más de 11.000 militares y policías para desalojar la cárcel de Tocorón. (EFE). / Nicolás Maduro vía red social X

El pran de Tocorón

De acuerdo con Insight Crime, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, ‘Niño Guerrero’, nació el 2 de diciembre de 1983 en Maracay, capital del estado de Aragua.

Ya para el año 2000, Guerrero estaba inmerso en la actividad criminalidad, atacando policías y relacionándose en el microtráfico de drogas.

Insight Crime refiere que ‘Niño Guerrero’ fue puesto en la mira de las autoridades luego de que el 3 de septiembre del 2005 atacara a una comisión policial y asesinara a un funcionario de la Policía de Aragua. Eño, el Tren de Aragua ya ganaba notoriedad en ese estado, donde secuestraba y extorsionaba.

Fue capturado en el 2010, cuando comerciaba artículos robados y traficaba drogas en Maracay. Para entonces, sobre él pesaban tres cargos por homicidio, lo que lo llevó a estar recluido en la cárcel de Tocorón hasta el 2012, cuando escapó.

Un año después, cuando ya era uno de los criminales más buscados de Venezuela, fue recapturado en Barquisimeto, estado de Lara. Allí Guerrero cometía hurtos a residencias. Nuevamente lo internaron en Tocorón.

En el 2015, cuando seguía recluido en prisión, ‘Niño Guerrero’ apareció en una fiesta en Maracay, en un barrio controlado por el Tren de Aragua. Se presentó como su líder natural y aseguró que mejoraría las condiciones de vida para los residentes.

Quizá de esa actividad se originó la fama de Tocorón como prisión de la que entraban y salían los reos más peligrosos cuando estos querían hacerlo.

Venezuela anuncia el desalojo total de la cárcel de Tocorón, controlada por el Tren de Aragua. (El Nacional / GDA).

Finalmente, en el 2018 Guerrero fue condenado en Maracay a 17 años de cárcel, tras ser acusado de varios asesinatos, robos a residencias, porte de armas, tráfico de drogas y por su fuga de Tocorón.

Pero la cárcel no lo sacó de circulación. Al contrario, el poder del ‘Niño Guerrero’ y del del Tren de Aragua se consolidó.

Insight Crime detalla que dentro de la cárcel de Tocorón el ‘Niño Guerrero’ vivía en una casa de dos pisos en donde recibía a los visitantes que quisiera. También contaba con piscina, campo de béisbol, área de conciertos y hasta un zoológico.

El tren de Aragua

tendría hasta 5.000 miembros en Sudamérica, según estimaciones.

En Tocorón, Guerrero se consolidó como el pran más importante del país, luego de ser señalado por el asesinato Wilmer Brizuela, alias “Wilmito”, ocurrido en el 2017. Este criminal era considerado como el primer pran de Venezuela.

El Tren de Aragua se expandió dentro de Venezuela y a partir del 2018, coincidiendo con la ola migratoria de venezolanos, sus actividades ciminales empezaron a ser detectadas en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia y Brasil.

El Tren de Aragua se expandió por la región mediante la provisión de servicios de tráfico de migrantes, para luego incursionar en la trata de personas, la extorsión, el microtráfico de drogas, el sicariato, entre otras actividades criminales.

Miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) custodian el traslado de los reclusos de Tocorón. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

¿Dónde está El Niño Guerrero?

El Gobierno de Venezuela no ha informado a dónde fueron trasladados el ‘Niño Guerrero’ y sus lugartenientes.

Según la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), la intervención policial y militar ejecutada en Tocorón “fue conversada” y pactada con el cabecilla del Tren de Aragua.

“OVP pudo conocer que esta supuesta intervención a Tocorón fue conversada con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, máximo líder del penal y del Tren de Aragua, quien se encargó de salir del penal días antes de la intervención. Asimismo, lo hicieron sus más allegados, lugartenientes y luceros, sin informar a la población penal”, indicó el OVP en un comunicado.

Además, agrega que fuentes cercanas a la operación, vecinos del centro penitenciario, reos y familiares de los mismos informaron que muchos de los presos lograron salir a través de túneles y se escondieron en las montañas cercanas a Tocorón.

“A una intervención en la que dejan ir a los pranes no se le puede llamar exitosa y mucho menos cuando fueron los mismos pranes quienes entregaron Tocorón”, sostiene el OVP.

El observatorio pidió al Gobierno mostrar los rostros de los principales líderes del Tren de Aragua, especialmente al ‘Niño Guerrero’, “para así darle tranquilidad a la población y garantizar la transparencia de esta intervención”.

También exigió que se muestren la totalidad de armas, vehículos y motos que fueron incautadas en Tocorón.

“Otras de las interrogantes que manejamos desde el OVP es por qué el penal de una población de unos 5.500 presos pasó a albergar 3.000 reclusos y ahora en esta toma hay unos 1.500 ¿Dónde están esos presos que faltan?”.

Además… La historia del Tren de Aragua El Tren de Aragua nació a partir del sindicato de obreros que trabajaban en la construcción del tramo del Ferrocarril de Venezuela en el 2005, que recorría los estados de Aragua y Carabobo; de ahí su nombre. El sindicato cobraba por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a contratistas a cambio de seguridad. Luego, fue ampliando sus actividades criminales. Cuando la construcción se paralizó en el 2011, el sindicato ya funcionaba como una banda criminal, de acuerdo con InSight Crime. La megabanda alcanzó su apogeo criminal en el 2013, luego de que Niño Guerrero fue recapturado y encarcelado en la prisión de Tocorón, donde estableció alianzas con miembros del sindicato. En Tocorón Guerrero escaló rápidamente en la jerarquía penitenciaria hasta convertirse en el “pran”. En la cárcel Niño Guerrero tenía el control total y empezó a cobrar un monto mensual a los demás presos para la construcción de gimnasios, piscina, parques infantiles, restaurantes, discotecas y otras obras dentro de la prisión. Afuera de Tocorón, el Tren de Aragua encontró pocos obstáculos para establecer su control y expandir su territorio y operaciones. Niño Guerrero reclutó a jefes de bandas criminales del barrio San Vicente, ubicado en Maracay, y allí estableció otro centro de operaciones. Una de esas bandas, conocida como la banda de “El Flipper”, por el alias de su líder, Kenferson Sevilla Arteaga, tomó el control completo del barrio. Gracias a su alianza con este grupo, el Tren de Aragua logró constituir legalmente la Fundación Somos El Barrio JK, una fachada a través de la cual la organización empezaría a adquirir capacidades de control social sobre la comunidad. Luego, durante la gobernación del chavista Tareck El Aissami en Aragua, se desmanteló gran parte del aparato policial del estado y se convirtió a San Vicente en una de las conocidas “zonas de paz”, territorios donde el gobierno prohibió la actuación de las fuerzas de seguridad. Gracias a esto, el Tren de Aragua consolidó una base sólida en el barrio. Hoy el Tren de Aragua y los grupos que están bajo su mando se dedican a la extorsión, secuestros, tráfico de drogas, sicariato, robo de vehículos, tráfico de migrantes y trata de personas en Venezuela y otros países de América.

¿Qué pasará con el Tren de Aragua sin su centro de operaciones en Tocorón?

El Tren de Aragua, con presencia el al menos siete países de América Latina, es una amenaza a la seguridad regional. Además, los infructuosos esfuerzos por neutralizar sus actividades criminales que hacen los gobiernos como el colombiano, peruano y chileno demuestran que es muy difícil de ser desmantelado. ¿Cambiará la situación tras la operación en Tocorón?

BBC Mundo entrevistó a la periodista e investigadora venezolana Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, quien dijo que “Tocorón es la ‘Casa Grande’, es decir, el búnker desde donde opera una organización criminal que ha logrado tener operaciones en siete países de América Latina y en la frontera con Panamá y Colombia”.

Confirmó que desde Tocorón el Niño Guerrero daba instrucciones a sus secuaces que estaban en Chile, Perú, Ecuador y Colombia, según las incautaciones de teléfonos de los miembros de la organización que han hecho los policías en los países mencionados.

“En estas comunicaciones siempre pedían autorización o recibían órdenes desde la prisión de Tocorón”, dijo.

¿Entonces, con Tocorón fuera de juego se puede dar por desmantelado el Tren de Aragua?

Rísquez le respondió a BBC Mundo: “No creo que el desalojo de la prisión de Tocorón signifique la desaparición del Tren de Aragua. Es posible que desaparezca, pero esa no sería la razón específica. En este caso, por lo que vemos, se trata del cierre de su centro de operaciones, pero los líderes de la organización y las células que están fuera de Venezuela pueden seguir operando. No es algo automático, no significa que porque se cierra Tocorón, se elimina el Tren de Aragua”.