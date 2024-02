De cómo un futbolista marca la agenda institucional, privilegia un derecho y logra “eficiencia policial”.

Sobre los hechos, hay dos importantes y tristemente realistas: la llegada de Paolo Guerrero no convirtió a Trujillo en la ciudad más segura del país y, lo más preocupante, desnudó la ineficiencia de su propio gobernador regional, César Acuña, que no dudó en afirmar que “a Paolo, ídolo de todos los peruanos, Trujillo lo cuidaría”. Suponemos, entonces, que Acuña gestiona con “fe como cancha”. Por supuesto que esta columna no tiene como objetivo cuestionar el temor frente a la amenaza extorsiva, sobre todo cuando de por medio está nuestra familia. Sin embargo, no todos tenemos como contactos al ministro del Interior o al de Defensa para pedirles que se hagan cargo de nuestra denuncia, y ahí sí que nos toca criticar y exigir igual reacción de las autoridades. ¿O es que acaso el interés y la obligación policial responden al poder mediático de los casos?

Cuánto darían las familias de Machiavelli Laura Lume o de Amalia Vega Mamani (nombres que usted probablemente no reconoczca) por que la policía haya reaccionado de inmediato capturando a sus extorsionadores y evitado así la muerte del primero; o dándole todas las garantías de protección a la segunda, cuya única tragedia es ser fiscal antidrogas y haber pedido prisión preventiva para Los Gallegos del Tren de Aragua. ¡Cuánto darían por que sus denuncias hayan tenido la misma cobertura e impacto en la eficiencia policial que en unos días logró Guerrero!

Menciono solo dos de los casos más recientes que retratan el desborde de la inseguridad, porque, si algo me paraliza, es la frase “al aire” todas las madrugadas en “Buenos días Perú”, que me ha hecho perder la cuenta de muertos diarios, víctimas de la delincuencia y, peor, perder la esperanza de que a alguien le importe devolvernos la tranquilidad de seguir forjando un futuro en nuestro país. Dos semanas pidió el comandante general Zanabria para conocer los resultados de su gestión en materia de seguridad ciudadana; han pasado tres y el domingo se volvió a presentar en un noticiero con la estadística en contra y sin respuestas claras e irrisorias sobre temas pendientes claves, como la localización y captura del líder de Perú Libre, asegurando que “Vladimir Cerrón no duerme tranquilo”.

General, mientras este sea el gobierno de las declaraciones de emergencia inservibles, quienes no dormiremos tranquilos somos los peruanos que necesitamos recuperar la confianza en una institución que avanza sin plan ni resultados. Finalmente, a Paolo: que tu estadía en Trujillo te despierte las ganas de conectar nuevamente con la cruda realidad del país, en una región que tiene problemas y que a gritos exige liderazgo empático. Ojalá entiendas la responsabilidad de ser potencialmente el artífice de ese cambio.