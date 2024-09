La admisión de estos testimonios se dio durante la etapa de control de pruebas, parte del control de acusación por este caso. Bajo la dirección del juez supremo Juan Carlos Checkley, es en esta parte del proceso en que se definen las pruebas que se usarán en el futuro juicio, entre prueba testimonial (testigos y peritos) y prueba documental (documentos y otros).

El Comercio informó la semana pasada que, dentro del mismo control, el juez ya había rechazado todos los recursos de los acusados para archivar la acusación, por lo que el caso irá a juicio oral. Lo único que falta es admitir las pruebas que se evaluarán en dicho juicio, por lo que en la audiencia del último martes se comenzó esa definición.

Los testigos fueron ofrecidos por la fiscal Galinka Meza, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción. En cada uno de los casos, la fiscal detalló respecto a qué temas declarará cada testigo, por qué es útil su testimonio y sobre qué acusados declarará. Junto al expresidente se acusa a sus exministros Aníbal Torres (PCM), Betssy Chávez (PCM), Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo); y a los oficiales PNP Manuel Lozada, Jesús Venero y Éder Infanzón.

Por ejemplo, los exministros Alejandro Salas, Emilio Bobbio y Heidy Juárez declararán sobre la convocatoria que se hizo a los miembros del gabinete para que vayan a Palacio de Gobierno antes del golpe, sobre lo que se dijo allí y sobre quiénes estuvieron presentes. Para ello también serán citados los periodistas de TV Perú que fueron llevados al Despacho Presidencial para la transmisión del mensaje golpista de Pedro Castillo

Los periodistas también darán cuenta sobre las coordinaciones previas para esa transmisión, para lo cual también se citará a directivos del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) y al entonces secretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno.

Otros testigos están vinculados a la Policía Nacional del Perú para dar cuenta sobre las órdenes dadas ese día por el presidente. También se citará al que era el alto mando de las Fuerzas Armadas al momento de los hechos y a funcionarios del Ministerio de Defensa.

Los testigos y sus roles al momento del golpe

1 Emilio Bobbio Ministro de Defensa Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez. Declarará sobre: presencia de acusados en el Despacho Presidencial antes y durante el golpe. 2 Heidy Juárez Ministra de la Mujer y congresista Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta Declarará sobre: Convocatoria a ministros a Palacio de Gobierno antes del mensaje y presencia de los acusados en el Despacho Presidencial durante el mensaje. -La defensa de Roberto Sánchez también logró que lo admitan como su testigo de defensa. 3 Alejandro Salas Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez -Declarará sobre: convocatoria de ministros al despacho antes del golpe, motivación de Pedro Castillo para darle el mensaje y presencia de acusados en el Despacho Presidencial durante el mensaje,. -La defensa de Roberto Sánchez también logró que lo admitan como su testigo de defensa. 4 General (r) PNP Jorge Angulo Jefe del Comando de Asesoramiento General de la PNP -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Anibal Torres, Betssy Chávez, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y Éder Infanzón -Declarará sobre: orden del presidente para dejar que simpatizantes ingresen a la Plaza de Armas y orden para que se cierre el Congreso 5 Manuel Gómez de la Torre Jefe del Comando Conjunto de las FF.AA. -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo y Betssy Chávez. -Declarará sobre: orden para que se cambie al comandante general del Ejército y detención de Pedro Castillo tras el golpe. 6 Alfonso Artadi Saletti Comandante general de la FAP -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres, Willy Huerta y Roberto Sánchez -Declarará sobre: hechos previos a la emisión del mensaje del golpe de Estado 7 Alberto Alcalá Luna Comandante general de la Marina de Guerra del Perú -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo y Betssy Chávez -Declarará sobre: hechos previos a la emisión del mensaje del golpe de Estado 8 Walter Córdova Alemán Comandante general del Ejército -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo -Declarará sobre: hechos previos a la emisión del mensaje del golpe de estado. 9 Raúl Alfaro Comandante general de la PNP -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta -Declarará sobre: orden para cerrar al Congreso y detener a la fiscal de la Nación 10 Luis Matkovich Lazarte Edecán FAP del Despacho Presidencial -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez. -Declarará sobre: hechos previos a la emisión del mensaje golpista, así como quiénes estuvieron en el Despacho Presidencial durante y después de este. -También fue admitido como testigo de la defensa de Roberto Sánchez





1 Joseep Grandez López, Suboficial PNP que condujo el vehículo con el que Pedro Castillo salió de Palacio de Gobierno luego del golpe -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo -Declarará sobre: orden de Pedro Castillo para que lo lleven a la embajada de México, junto a Aníbal Torres, luego del mensaje golpista 2 Antonio Pantoja Camarógrafo de TV Perú llevado para transmitir el mensaje -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres -Declarará sobre: Coordinaciones y órdenes para la emisión del mensaje golpista. 3 Cintya Malpartida Reportera de TV Perú llevada para la transmisión del mensaje -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta -Declarará sobre: Coordinaciones y órdenes para la emisión del mensaje golpista, presencia de acusados en el Despacho Presidencial e intencióin de plasmar el golpe en un decreto supremo. -También fue admitida como testigo de la defensa de Roberto Sánchez 4 Roberto Wong Gerente de prensa del IRTPE -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Aníbal Torres y Willy Huerta -Declarará sobre: coordinaciones y órdenes para la emisión del mensaje golpista 5 Eduardo Guerrero Secretario de Comunicaciones de Palacio de Gobierno -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo y Betssy Chávez -Declarará sobre: coordinaciones y órdenes para la emisión del mensaje golpista 6 José Malca Calderón Jefe del Departamento de Seguridad de las Instalaciones del Congreso -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón -Declarará sobre: presuntos actos de policías para impedir -momentáneamente- el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista. 7 Vivian Olivos Congresista -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón -Declarará sobre: presuntos actos de policías para impedir -momentáneamente- el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista. 8 Adriana Tudela Congresista -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón -Declarará sobre: presuntos actos de policías para impedir -momentáneamente- el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista. 9 Diego Bazán Congresista -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón -Declarará sobre: presuntos actos de policías para impedir -momentáneamente- el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista. 10 Cinthya Chicoma Seguridad de congresistas -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón -Declarará sobre: presuntos actos de policías para impedir -momentáneamente- el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista.





1 Edwin Gutiérrez Jefe de seguridad del Congreso -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón -Declarará sobre: presuntos actos de policías para impedir -momentáneamente- el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista. 2 Edward Roldán Suboficial PNP en los exteriores del Congreso el día del golpe -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo, Betssy Chávez, Willy Huerta, Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón -Declarará sobre: presuntos actos de policías para impedir -momentáneamente- el ingreso de congresistas al Palacio Legislativo luego del mensaje golpista. 3 Lina Sánchez Kamada Secretaria del Ministerio de Defensa -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo y Betssy Chávez -Declarará sobre: presunto pedido de Pedro Castillo para cambiar al comandante general del Ejército antes del golpe 4 Andrés Salas Viceministro de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa -Testigo de la fiscalía contra: Pedro Castillo y Betssy Chávez -Declarará sobre: presunto pedido de Pedro Castillo para cambiar al comandante general del Ejército antes del golpe

Finalmente, hay un grupo de testigos que declararán sobre el supuesto impedimento temporal para ingresar al Palacio Legislativo que sufrieron algunos congresistas. Según la acusación fiscal, esto se debió a que algunos policías obedecieron el plan golpista. Por ello declararán los legisladores Vivian Olivos (Fuerza Popular), Diego Bazán (Renovación Popular) y Adriana Tudela (Avanza País).

Las defensas pudieron oponerse a la admisión de todos o algunos de los testigos. Sin embargo, debió hacerse por escrito antes del inicio de las audiencias de control de acusación, que fue en mayo pasado. Por ello, el juez no aceptó las oposiciones que quisieron hacerse solo de forma oral durante la audiencia del martes.

Por ejemplo, el abogado de Pedro Castillo Luis Medrano intentó oponerse a la admisión como testigo del general (r) Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al momento del golpe, a pesar de que no lo había había hecho previamente por escrito. No obstante, el abogado no pudo citar una norma que sostente su postura y terminó aceptando lo establecido por el magistrado.

De hecho, ninguna de las defensas se opuso a la admisión de los testigos ofrecidos el último martes, por lo que el juez solo verificó que sean pertinentes para el futuro juicio y las admitió. Ello permitió avanzar con los 24 que se presentaron en esa sesión.

El control de la acusación contra Pedro Castillo es dirigido por el juez Juan Carlos Checkley.

Testigos claves

En diálogo con El Comercio, el abogado penalista Andy Carrión recordó que todos los testigos están obligados a declarar cuando se les cita en un juicio. Luego, consideró que los más importantes para el juzgamiento por el golpe de Estado son los exministros y los periodistas, porque darán sus testimonios sobre los momentos previos y posteriores al mensaje presidencial.

En cuanto a los ministros, indicó que lo que aporten Gustavo Bobbio y Alejandro Salas será particularmente relevante para el juicio. “[Salas] ha dado detalles de cómo se alejó porque no estaba de acuerdo y lo que se menciona [sobre que Pedro Castillo le dijo que el mensaje fue porque no tenían los votos para la vacancia]. Y Bobbio también, por ser quien tenía cartera de Defensa y porque presenció los hechos”.

Añadió que los periodistas “pueden dar fe de los momentos previos, de cómo se originó este mensaje”. “También los momentos posteriores, porque es una de ellos quien conversó con Betssy Chávez y ella le comentó las medidas para implementar el mensaje a la Nación. Ello da pie a que sí fue organizado, que no fue solo una lectura o solo un discurso política como se sostiene”.

También remarcó la importancia de los testimonios que darán tanto los altos mandos de la Policías y las Fuerzas Armadas, así como el exedecán de Pedro Castillo y el chófer del vehículo presidencial. “El suboficial que lo condujo rumbo a la embajada daría cuenta de las acciones posteriores, conjuntamente con el presidente y su familia”.

/ Luis Iparraguirre

Lo que viene

Para la próxima audiencia, que será este viernes 20 de septiembre, la fiscalía ofrecerá un segundo grupo de testigos. Entre estos está Vicente Álvarez Moreno, jefe del Estado Mayor de la PNP al momento del golpe. En total, la fiscalía dijo tener 40 testigos, de los cuales ya se admitieron 24 y se desistieron de tres. Por lo tanto, los trece restantes podrían terminar de ser admitidos ese día.

La procuraduría y las defensas de los ocho acusados podrán presentar a sus propios testigos para el futuro juicio oral. El abogado del acusado Manuel Lozada, por ejemplo, adelantó que tiene a nueve testigos. Luego de esto, se pasará a la admisión de pruebas documentales.

Todas las pruebas admitidas y todo lo relacionado al caso deberá ser resumido por el juez en el futuro auto de enjuiciamiento, documento con el que se ordenará formalmente que el expresidente Pedro Castillo y sus exministros vayan a juicio oral. El juzgamiento estará a cargo de una sala de la Corte Suprema, con otros jueces, quienes deberían programar su instalación. Fuentes judiciales estiman que esto ocurriría recién a inicios del 2025.