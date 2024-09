El 79%, de acuerdo con la última encuesta de Datum para El Comercio, está en desacuerdo con que continúe al frente del Mininter. Solamente el 10% respalda la decisión de mantenerlo en el cargo.

Santiváñez, en las grabaciones que le son imputadas, habla sobre un presunto pedido de Boluarte para cerrar la Diviac, de una protección por parte de Palacio de Gobierno al prófugo secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y de otros temas sensibles para el Ejecutivo. Aquí las claves para entender este caso.

1. El primer audio: “Controlen a ese hue...” (20/06/2024)

A poco más de un mes desde que Juan José Santiváñez haya jurado como ministro del Interior, un primer audio del conjunto que le son atribuidos salió a la luz. En la grabación, el abogado le solicita al capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como ‘Culebra’, que le diga “al doctor que controle a ese huevón de la Encerrona”.

“Querido amigo, ¿cómo estás? Oye, dile al doctor que controle a ese huevón de La Encerrona. La gente cree que me están empezando a golpear y esa no es la idea. Tú sabes que nosotros somos amigos y hemos hablado. Yo voy a apoyar en la medida de lo posible y estoy siendo respetuoso. Pero no generemos esta disparidad”, manifestó.

“Tienes mi ayuda y apoyo en lo que necesites, pero controlen a ese huevón, porque insulta y agrede, y no voy a aguantar cojudeces. Por favor”, agregó en la grabación difundida por el referido programa. Las palabras atribuidas a Santiváñez son en referencia al periodista Marco Sifuentes, que había criticado en su videopodcast la designación del abogado como titular del Mininter. El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazaron la actitud del ministro y la calificaron como “un atentado contra la libertad de prensa en el país”.

En ese momento, el titular del Mininter rechazó que sea su voz la que se escucha en el referido audio e indicó que esa no es su forma de expresarse.

“No solo desconozco cualquier mención hacia mí, sino que además la rechazo tajantemente, ya que no es mi forma de hablar ni la manera en la que suelo expresarme. Puedo discrepar con [una persona], pero no a ese nivel. Además, no me preocupa responder a la prensa, ni mucho menos atenderla. ¿Cuál sería mi control? Realmente es absolutamente descabellado”, refirió.

2. El factor Nicanor Boluarte (28/07/2024)

El 30 de marzo último, un día después del allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte y a Palacio de Gobierno, por el llamado Caso Rolex, Santiváñez, quien aún no era ministro del Interior, le envió un audio a Izquierdo Yarlequé para preguntarle si el Ministerio Público tenía en la mira a Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria.

Izquierdo Yarlequé era parte del equipo especial de la Policía que apoyaba al Eficcop. Este equipo, liderado por la fiscal superior Marita Barreto, investiga al hermanísimo por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, entre otros por la instrumentalización de los prefectos para formar el partido Ciudadanos por el Perú, en el marco del Caso Los Waykis en la Sombra.

“Lo que pasa es que necesito definir, justamente, como se dice mis puntos finales. Entonces, lo que quiero saber, más que todo, es que si hay algún tema ahorita contra el hermano. Es importante para mí, principalmente por la info. Ya tú me entiendes”, dijo Santiváñez en la grabación que le es atribuida, revelada por Punto Final el último 28 de julio.

José Carlos Mejía, abogado de ‘Culebra’ refirió que Santiváñez pretendía acceder a esa información para trasladarla a la presidenta Boluarte y “hacer méritos” para lograr su objetivo: ser ministro del Interior.

El referido dominical también difundió un chat del hoy titular del Mininter con Izquierdo Yarlequé, a través del cual le pidió con insistencia la resolución que autorizó el allanamiento a la casa de la presidenta Boluarte. No obstante, el capitán PNP le dijo que no podía, porque el documento tenía sello de agua.

Luego, Santiváñez le habría realizado un comentario de corte político, en el sentido, de que Fuerza Popular y APP le habían exigido a Boluarte Zegarra una cuota en el Gabinete Ministerial.

“A la tía, Fuerza Popular le ha pedido cuatro ministerios y el Acuña, dos. Si la tía no les atraca mañana, la vacan”, escribió el abogado.

Por medio de un comunicado, el Ministerio del Interior subrayó que el letrado no ocupaba ningún cargo en el sector público cuando se habría dado la comunicación con Izquierdo Yarlequé.

“Además, jamás ha pedido información sobre el ciudadano Nicanor Boluarte [...] Por lo tanto, el ministro del Interior no reconoce ningún audio ni ninguna información al respecto dejando claro que ante cualquier imputación al respecto que pretenda alguna insinuación tomará las acciones legales correspondientes”, remarcó.

3. El cierre de la Diviac: “Para subir todo vale” (25/08/2024)

En un nuevo audio atribuido a Santiváñez, este le refirió a ‘Culebra’ que la presidenta Boluarte le solicitó que cierre la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac), que estuvo a cargo del coronel PNP Harvey Colchado y que apoyó el ingreso de la Fiscalía de la Nación a la vivienda de la mandataria en marzo último.

“A mí Dina [Boluarte] me pidió cerrar la Diviac, dos veces. Hasta ayer me dijo eso”, se le escucha decir al ministro del Interior, según la grabación difundida por “Cuarto Poder” y que fue grabada el 21 de mayo.

Santiváñez, además, señaló que había recibido la llamada de atención de la mandataria, porque durante una entrevista no criticó abiertamente a Colchado.

Narró que él dijo que “para mí, todos [los policías] son buenos”. “Por eso, la tía me llamó. ‘¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Usted debió decir que no, que [Colchado] es un policía politizado’”, complementó.

El abogado también reconoció que Boluarte condicionó su nombramiento a la disolución de la Diviac y que ella le reprochaba de manera constante por no haber cumplido con ese encargo.

“Que Dios me castigue si miento, te lo juro. Tú sabes que para subir todo vale. Me preguntó: ‘¿Usted puede desactivar la Diviac?’ Yo dije: ‘sí’. Entré y ahora está preguntándome: ‘tú no me dijiste que… (ininteligible)’”, subrayó.

Santiváñez negó que la presidenta Boluarte le haya planteado como requisito para ocupar el cargo que desactive a la Diviac.

“Quiero referir que jamás tuve ninguna conversación con la señora presidenta con respecto al destino de la Diviac, ni ninguna unidad orgánica. Mas bien, aprovecho para reiterar que esos audios no contienen mi voz. Son audios adulterados, que han sido manipulados”, manifestó en una entrevista con El Comercio.

El ministro del Interior admitió que se reunió con Izquierdo en un chifa de San Borja para celebrar su nombramiento.

4. “El cofre” y la fuga de Cerrón (01/09/2024)

A inicios de setiembre, los dominicales Cuarto Poder, Panorama y Punto Final emitieron un nuevo audio atribuido a Santiváñez que comprometía al Ejecutivo en una presunta protección a Vladimir Cerrón. En la grabación, se escucha al ministro del Interior decirle a Izquierdo Yarlequé que el “cofre”, el vehículo asignado a la presidenta, habría sido utilizado para transportar al secretario general de Perú Libre cuando ya estaba en la clandestinidad.

“El ‘cofre’ de la presidenta estaba en la playa [...] Porque iba a sacar a Cerrón de la playa”, refirió.

En la grabación, la voz atribuida a Santiváñez también hizo referencia a que el exgobernador regional de Junín tenía la protección de “ocho militares cubanos”. Y dio cuenta de un intercambio de correos de congresistas de Perú Libre y dos funcionarios de Palacio de Gobierno.

Punto Final informó en marzo que un auto asignado al Despacho Presidencial se vio cerca de un balneario al sur de Lima, donde se buscaba a Cerrón Rojas.

“Lo niego rotundamente [...] Esos audios no son míos”, indicó el ministro del Interior.

También adelantó que iba a tomar acciones legales “contra los medios de comunicación que han relacionado mi imagen con los audios”. “Fácil es decir ‘sospechamos que no pertenece’ pero inmediatamente ponen mi imagen”. “Lo niego rotundamente”, añadió.

En ese momento, el Consejo de la Prensa Peruana y la Asociación Nacional de Periodistas (ANP) rechazaron la amenaza de Santiváñez.

“Es probablemente el ministro más visible en esta confrontación con la prensa y ahora entramos a una dimensión mayor: instrumentalizar lo penal para intentar hostigar, silenciar a los periodistas [...] arrinconar a la prensa. Una denuncia así no tiene ni pies ni cabeza”, dijo la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, a El Comercio.

5. Los informes forenses (15/09/2024)

Los audios y texto, intercambiados entre Santiváñez e Izquierdo por WhatsApp, son reales, de acuerdo con dos informes forenses del Ministerio Público difundidos por “Panorama”.

Según el programa, información de los celulares de Izquierdo fue extraída con un software llamado Cellebrite, una herramienta forense para extraer contenidos de móviles usada incluso por el FBI.

Los informes forenses fueron entregados a la Comisión de Fiscalización del Congreso el miércoles pasado, detalló el dominical.

Ambos peritajes establecieron que del número del celular del ministro Santiváñez sí salieron los audios y mensajes enviados al agente de la Diviac.

Así, por ejemplo, se ha extraído un diálogo entre Santiváñez y el agente de la Diviac, ocurrido el 25 de enero de este año, en el que le informa que ya le pidieron su currículo desde la “Casa Grande”, en aparente referencia a Palacio de Gobierno. Incluso le pide que interceda ante “René”, cuyo apelativo es atribuido al coronel PNP Harvey Colchado, a quien considera que puede “cuidar siempre”. El contexto de la conversación es que Santiváñez pretendía ingresar al Ministerio del Interior.

En varias de las conversaciones, Santiváñez le pedía a Izquierdo que lo ayude y hable con los “amigos” y “la gente” para que “no lo molesten” cuando ingrese al Mininter.

En los diálogos, Santiváñez le cuenta sobre su nombramiento como jefe del Gabinete del Mininter, su nombramiento como viceministro y, finalmente, su designación como titular del sector.

A través de su cuenta de X, Carlos Caro, abogado del ministro del Interior, indicó que los informes difundidos por “Panorama” “no son pericias sobre la autenticidad de la información”.

“Corresponderían únicamente al procedimiento de extracción de información y realización de copia espejo de lo que aparecería en una o más fuentes (celulares)”, escribió.

También precisó que dicha extracción no se realizó en el marco de las investigaciones contra su patrocinado, “sino en un proceso ante una fiscalía provincial, donde se investiga a otras personas”.

Bonus track: Las investigaciones sobre Santiváñez

Santiváñez afronta dos investigaciones en la Fiscalía de la Nación. Una es por presunta negociación incompatible y la otra es por supuesto abuso de autoridad.

Esta última tiene relación al audio que habría enviado a Izquierdo Yarleque para que el “doctor”, en referencia a Colchado, “controle” al periodista Marco Sifuentes.

Según la tesis del Ministerio Público, tras la difusión de esta grabación, Santiváñez “abusando de sus atribuciones de supervisor y evaluador de la Policía Nacional”, ordenó el inicio de “un procedimiento disciplinario por falta grave” contra el capitán PNP. “Esto a manera de una venganza”, agregó la institución que conduce el fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena.

El Ministerio del Interior ha aprobado desembolsar S/270 mil al estudio Caro y Asociados, que defenderá a Santiváñez en estos dos procesos. El 50% corresponde a los honorarios fijos, y el otro 50% a un bono de éxito.

Además, el equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder (Eficcop) recogió- como parte de la investigación al comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, por presuntos actos de obstrucción al caso Nicanor Boluarte- evidencia entregada por ‘Culebra’ y la declaración de un testigo protegido que apuntan al titular del Mininter en estos hechos.

De esos elementos, el Eficcop concluye que Santiváñez habría desplegado actos para encubrir a Nicanor Boluarte y “asegurar el silencio” de uno de sus coinvestigados; y que Dina Boluarte lo habría elevado a ministro del Interior como “retribución” por esos actos y por “orquestar la desactivación” de la Diviac.

Dado que el equipo, que lidera la fiscal Barreto, no puede investigar al ministro del Interior por ser un alto funcionario con antejuicio (inmunidad), remitió esos hechos al fiscal de la Nación.

La congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular) informó, a través de su cuenta de X, que logró recolectar las firmas necesarias para presentar la moción de interpelación en contra del ministro del Interior. La admisión de esta deberá ser analizada y votada en el pleno.

El pliego interpelatorio tiene 29 preguntas divididas en tres ejes: seguridad ciudadana y medidas efectivas contra el crimen organizado; los audios difundidos en los medios de comunicación y las credenciales que tiene para ser ministro.

Además… Los choques con la prensa Santiváñez ha protagonizado una serie de enfrentamiento con la prensa, más allá del audio atribuido sobre Sifuentes y su amenaza a los medios que lo asociaron a la grabación sobre el ‘cofre’.

En julio pasado, el ministro del Interior anunció una querella contra el reportero Ricardo Velazco y contra el director del semanario Hildebrandt en sus Trece, César Hildebrandt, por un reportaje de ese medio que lo vinculó con un presunto esquema de lavado de dinero. Luego, envió cartas notariales a ambos periodistas.

“Este miserable, y me refiero al periodista, publica este tipo de infamia, yo lo que voy a hacer es actuar dentro del campo que la ley me otorga, porque no voy a permitir que nadie, que absolutamente nadie, se tome la atribución de dañar mi honra”, dijo por entonces el ministro en declaraciones a Willax.

Ese mismo mes, criticó que los medios de comunicación entrevisten a exministros que “no tienen historia en el sector”. “Entrevistan a los fugaces, a los que tienen problemas porque están involucrados en todo este tema. A ellos sí los entrevistan, pero no les dan pie a los que realmente tienen historia en el Ministerio del Interior”, declaró a RPP.

La semana pasada, durante una conferencia de prensa en Jaén, Santiváñez se incomodó ante la pregunta de una periodista de Radio Marañón sobre el aumento en la percepción de inseguridad ciudadana y sobre los audios que se le atribuyen.

“Si me va a preguntar, infórmese usted lo que va a preguntar, para que sepa cuál va a ser mi respuesta y me pueda entender. Se lo acabo de explicar con manzanitas, para que usted pueda entenderlo: una cosa es la cifra de victimización y otra cosa es el cuadro estadístico, que sí ha reducido”, dijo. (Por Víctor Reyes P.)