Una reunión clave, pero dos versiones de lo que allí se habló. El capitán PNP Junior Izquierdo, conocido como ‘Culebra’, y el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, acudieron este viernes a la Comisión de Fiscalización del Congreso, a propósito de los audios propalados en los que se habla de una ayuda desde Palacio de Gobierno al prófugo exgobernador de Junín Vladimir Cerrón.

La sesión en la sala Carlos Torres y Torres Lara del Parlamento comenzó pasada las 10:00 a.m. y duró más de cinco horas y media. No solo confrontó las versiones de Santiváñez e Izquierdo, sino que generó varios cruces de palabras entre los propios integrantes de la comisión, que busca obtener facultades para investigar este caso.

El capitán PNP Izquierdo llegó a la comisión en compañía de su abogado, José Carlos Mejía. Y aseguró que puede “corroborar, decir contundentemente” que los audios difundidos por diversos medios de comunicación “son originales”, producto de la reunión que tuvo con Santiváñez en un chifa —ubicado en San Borja— la noche del pasado 21 de mayo, con quien reconoció que tuvo “cierto grado de amistad” desde el 2019. El dispositivo de grabación permanece lacrado y pasará una pericia. “Yo no vengo colaborando con la justicia con mis dichos solamente, estos están corroborados con medios probatorios como audios, chats y grabaciones”, aseveró ‘Culebra’.

Según indicó, a lo largo de todo ese tiempo Santiváñez siempre le indicaba su respaldo a la labor de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y que se hacía “un trabajo firme contra la corrupción”. Incluso, le mencionaba “la pretensión que tenía para llegar al poder” en el Ministerio del Interior (Mininter), sector que actualmente dirige, y de apoyar su labor.

Sin embargo, el mismo día que asumió el cargo —el pasado 16 de mayo— comenzó a “despotricar” contra la Diviac y el equipo policial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que Izquierdo integró y actualmente ya no opera. Y que fue luego de esa “conducta tan cambiante”, dijo, que “adopté mis medidas y procedí a grabarlo”. “Yo qué me iba a imaginar que en esa reunión me iba a decir tanta información de connotación nacional”, replicó.

Así, ‘Culebra’ ratificó que Santiváñez le habló del ‘cofre’, en referencia al vehículo presidencial, en el que “se estaba movilizando” el prófugo exgobernador Vladimir Cerrón para evitar ser capturado por la PNP. “De su propia iniciativa él me da esa información. Me dijo: ‘te acuerdas que se había visto el ‘cofre’ en la playa, (...) Cerrón se estaba movilizando en ese ‘cofre’, pero cuando ya lo encuentran ahí ya lo habían dejado en Pisco. Esa es la información que me da”, manifestó.

Y reveló un nuevo detalle: “Él me dice, ahí nomás, de que el señor Vladimir Cerrón estaba [siendo] custodiado, chalequeado, por ocho militares cubanos”.

Capitán PNP indicó que tras las revelaciones se le abrieron procesos disciplinarios que buscan afectar su carrera. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

También narró que el actual titular del Mininter le contó de una fuga de información relacionada al fundador de Perú Libre, tras una reunión con cuatro altos funcionarios de Palacio de Gobierno. Le dijo, según su versión, que cuando fue viceministro, entre mediados de abril y mayo, conformó un equipo de inteligencia y que llegaron a obtener información de un celular de uno de los que custodiaban a Cerrón. Sin embargo, que cometió el “error” de brindar la información.

“Él me dice: ‘yo cometo el error de brindar esa información en esa reunión y a las dos horas, ese celular se desactivó’. (...) Ahí nomás me dice: ‘pero ya hemos identificado a los dos altos funcionarios que estarían vinculados para que eviten la captura del señor Cerrón’. Le digo, ¿funcionarios de la presidenta? Sí me dice. ¿Quiénes son?, le digo. ‘Grandazos’, me dice” , sostuvo el oficial PNP.

También mencionó que Santiváñez le señaló que “para subir, todo vale” y le confió que “la presidenta [Boluarte] le había preguntado si podría cerrar la Diviac y él dijo que sí”. Y que, incluso, dos días antes del encuentro la jefa del Estado le insistió en ello y que era el ministro de Justicia, Eduardo Arana, quien ‘asesoraba’ a Boluarte en que “sí podía desactivar” la división.

En tanto, apuntó que el actual ministro le pidió la orden judicial de allanamiento a la casa de la mandataria, ocurrido en marzo, y que quería información sobre las pesquisas de su hermano Nicanor Boluarte.

Mencionó que, luego de brindar toda la información respecto a estos hechos, “a través de distintos canales de la PNP han querido perjudicar mi carrera”; incluso mencionó que Santiváñez realizó una propuesta con ese fin a un alto mando de la PNP y que el mismo ha sido ofrecido como “testigo protegido”.

Niega que sea su voz

Por su parte, el ministro Juan José Santiváñez inició su alocución con un balance de las acciones realizadas ante el incremento de la inseguridad y también calificó no solo como “una falacia sino como un imposible jurídico” que un ministro del Interior pueda desactivar una unidad policial.

Luego, de manera inusitada, dio a conocer en medio de la sesión que en la víspera había acudido a Pisco no solo por una actividad, sino porque hubo una información de que Cerrón se encontraba en esa ciudad. Esta revelación sorpresiva generó el reclamo de algunos legisladores.

Recién, ante las consultas de los parlamentarios, Santivañez se pronunció sobre los audios e insistió que no es su voz. “No son mis audios, no es mi voz y yo me he sometido voluntariamente a toda la jurisdicción fiscal”, remarcó Santiváñez ante la comisión del Congreso. Negó así una vez más que sea el interlocutor a quien se escucha en el material propalado e, incluso, presentó un peritaje de parte.

"No tengo ningún rabo de paja", remarcó Santiváñez durante su participación en la Comisión de Fiscalización. Negó en distintas oportunidades que los audios contengan su voz. (Foto: Joel Alonzo / GEC)

Argumentó que en sus 25 años de trayectoria no tiene ninguna denuncia y que, por el contrario, Izquierdo sí tiene denuncias por secuestro, extorsión y que, además, la Corte Suprema determinó que las pruebas aportadas por el oficial en un caso “eran falsas”.

“Yo no tengo ningún rabo de paja, jamás lo he tenido. (…) No tengo ningún temor a ningún tipo de investigación ni mucho menos a la demostración de que todo lo que se ha atribuido es absolutamente falso, ese audio no contiene mi voz. No es mi voz, no soy yo. Probablemente, los antecedentes del señor, incluso reconocidos por la Corte Suprema que le ha anulado pruebas en diversos procesos, sí dan antecedentes de su modus operandi”, manifestó Santiváñez.

Por otro lado, el actual ministro del Interior sí reconoció que se reunió con Izquierdo, a solicitud de él tras su nombramiento como ministro, al igual que en otras oportunidades. Pero negó haber abordado los temas en cuestión.

“Sí, lo he reafirmado, yo me he reunido con él. No es el único día de reunión, hemos tenido incluso con otros amigos y con otras personas durante el largo de los años. ¿Hablaron de estos temas? No. Nosotros no hablamos de estos temas porque las reuniones son amicales. Y como hombre de derecho, yo lo que hago es participo de mis reuniones personales, diferenciando mi trabajo”, puntualizó.

Ambos, tanto Santiváñez como el capitán PNP Junior Izquierdo, volverá a ser citados para los próximos días.