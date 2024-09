Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte, cuestionó la “especial prisa” del Ministerio Público en el pedido de información a Palacio de Gobierno sobre los vehículos asignados a la mandataria.

Como se recuerda, la medida se emitió tras la difusión de un audio donde presuntamente el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, habría tenido conocimiento sobre información de la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Al respecto, el defensor de la jefa de Estado dijo a RPP TV que se entregó la información solicitada ese mismo día en horas de la noche, anticipándose a lo que podría estar estructurando la fiscalía sobre el tema.

“He hablado con la presidenta y lo que he hablado con ella queda entre abogado y cliente porque la película aún no ha iniciado. La información que el Ministerio Público ha pedido, por cierto de manera inusitada e inusual, en un día a las 3 de la tarde en Palacio de Gobierno es inusual”, expresó.

“Hay una especial prisa porque esta información sea entregada en el día. Efectivamente, un paso más y de manera anticipada a lo que seguramente estaba ideando, estructurando el Ministerio Público de forma interna, es que presentamos a las 10:04 de la noche absolutamente toda la información, con puntos y comas”, agregó.

En ese sentido, Portugal aclaró que se trata de una solicitud de información en el marco de una investigación preventiva y que formalmente no se ha iniciado una indagación contra Santiváñez ni contra Boluarte Zegarra.

“Formalmente no es una investigación con identidad propia, de tal manera que la película no ha iniciado y no hay ni personajes, ni protagonistas ni un guion que pueda señalarse”, remarcó.

Finalmente, el abogado enfatizó que no hubo un requerimiento específico a la mandataria y que la solicitud se trasladó al área correspondiente de Palacio, a fin de dar una respuesta.

“La presidenta no ha avisado, no ha firmado, lo que se ha hecho es ordenar a partir de información que le comunican a ella sobre los requerimientos, y no evadió, no le pidió un plazo pudiendo hacerlo por la extensa información que el Ministerio Público pidió. Pudiendo hacerlo haciendo uso de ese derecho, no lo hizo, y sin embargo respondió en el día”, sentenció.

¿Qué información pidió la fiscalía?

A través de una disposición, dispuso solicitar al jefe de la Casa Militar de Palacio de Gobierno, así como al secretario general de la Presidencia de la República, para que remitan información sobre la flota de vehículos destinados al uso de la Presidencia, desde enero del 2023 hasta la actualidad.

Asimismo, pidió información documentada sobre los conductores de la flota vehicular destinada al uso de la Presidencia de la República, desde enero del 2024 hasta la actualidad.

Del mismo modo, solicitó la bitácora de uso de los vehículos oficiales asignados a la Presidencia de la República, desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto de este año.

También se pidió a la Secretaría General de la Presidencia de la República la relación de funcionarios y servidores que trabajan en dicha dependencia, así como sus respectivos correos institucionales.

Igualmente, solicitó a la Comandancia General de la Policía Nacional (PNP) un informe documentado sobre el frustrado operativo de captura del prófugo Vladimir Cerrón, desplegado en los condominios ubicados en las playas del sector de Asia, en febrero de este año.

Finalmente pidió que se oficie a la Sunarp con la finalidad de que informe en un plazo de 24 horas el nombre y/o razón social, del titular y/o propietario de los vehículos cuyos números de placas de rodaje se encuentran en el informe de vistos, entre ellos el vehículo marca Lexus, color negro, de placa EGR-844.