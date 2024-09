Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, descartó la participación de la mandataria Dina Boluarte en el caso sobre un presunto uso por parte de Vladimir Cerrón del vehículo destinado a la jefa de Estado, conocido como ‘El cofre’, para supuestamente escapar de un operativo policial que buscaba capturarlo .

Tras su participación en el pleno para sustentar el proyecto de ley del presupuesto, Adrianzén señaló que en los oficios enviados por el Ministerio Público no se sindica a Dina Boluarte de tener alguna participación en dicho caso.

El premier Adrianzén cuestionó a la Fiscalía por su celeridad en "determinados procesos", en referencia a la solicitud de información sobre vehículos presidenciales que habrían ayudado a Vladimir Cerrón a evadir la justicia



“No hay ninguna presunta participación de la presidenta (Dina Boluarte) en esto, para nada, por lo menos en los oficios que nos ha llegado no dicen que ella tenga participación alguna”, afirmó el titular de la PCM.

En otro momento, el jefe del Gabinete Ministerial cuestionó a la Fiscalía de la Nación porque, según dijo, actúa con celeridad en algunos temas, mientras que en otros no lo hace así.

Recordó que el Ministerio Público envió este jueves dos oficios al Despacho Presidencial para que detalle, como parte de la investigación sobre el uso del vehículo exclusivo de la jefa de Estado, la lista de personal del Palacio de Gobierno, correos electrónicos, los autos y las bitácoras.

“La Fiscalía de la Nación, hoy de manera sorprendente, hace llegar, pasadas las 3 de la tarde, dos oficios al Despacho Presidencial mientras yo estaba en el pleno pidiendo que, en la fecha, en las horas que están transcurriendo se brinde información de diverso tipo vinculada con esta noticia que ha vuelto a salir a la palestra del automóvil que se encontró en el sur”, expresó Adrianzén.

“A mí me sorprende que la Fiscalía tenga suma celeridad en determinados procesos, mientras que en otros no muestra la misma celeridad. A mí me sorprende que la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, no participe de una manera tan activa en las unidades de flagrancia”, añadió.

“Pido a la Fiscalía que la misma celeridad con la que nos pide actuar a nosotros por medio de esos oficios, esa misma celeridad la pongan en práctica para colaborar en la lucha contra la criminalidad en el Perú”, finalizó.

El caso

El pasado 24 de marzo, el programa “Punto Final” difundió una foto que muestra el automóvil que usa la presidenta Dina Boluarte estacionado cerca de un condominio ubicado en un balneario del sur.

En el informe periodístico se indicó que dicha imagen fue tomada el 24 de febrero del 2024 y que el vehículo estuvo estacionado cerca del condominio Mikonos, en Asia, donde la Policía ejecutaba en aquella fecha un operativo para capturar a Vladimir Cerrón.