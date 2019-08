Diego Elías: “Estoy muy feliz por darle esta medalla al Perú” | ENTREVISTA

Diego Elías camina con mucha tranquilidad por el Club Terrazas, en Miraflores, a la espera de su encuentro con El Comercio. El guardia de seguridad lo saluda con sumo respeto y los recepcionistas le dan la bienvenida con amabilidad. Algunas personas, de cualquier edad, lo detienen para felicitarlo por la medalla de oro que logró en squash individual en los Juegos Panamericanos 2019. Esos pequeños gestos hacen que una enorme sonrisa invada su rostro, la misma que observamos todos cuando subió al podio a recibir la presea más reluciente y vistosa del torneo. Semanas después de su consagración personal, revive en un extenso diálogo todo lo que tuvo que sacrificar y priorizar para alcanzar la gloria en su tierra.



1. ¿Has asimilado la obtención de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019?



Sí. Al comienzo fue difícil asimilarlo, pero ahora, después de bastantes días, recién me estoy dando cuenta de mis resultados y de lo que vale la medalla. Fue un gran momento. Estoy muy feliz por darle esta medalla al Perú.



2. ¿Qué valor tiene para ti la medalla de oro?



Es un logro muy importante para mí. Después de tantos años de entrenamiento y sacrificios, creo que ese es el resultado. Siento que todo el tiempo trabajado ha dado frutos.



Diego Elías exhibiendo su medalla de oro junto a su raqueta. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

3. ¿Pudiste conciliar el sueño esa noche?



Sí. Fue un sueño hecho realidad. Era en lo que estuve pensando desde hace mucho tiempo. Jugar esa final y ganar el torneo fue para lo que estuve entrenando. La verdad que estoy feliz por todo esto.



4. ¿Qué pensamientos rondaban por tu cabeza durante el desarrollo de la final de squash?



Fue un partido bastante difícil. Jugar la final, aquí de local contra Miguel Ángel Rodríguez, que es un colombiano que ha estado como cuarto del mundo por mucho tiempo, era muy duro física y mentalmente.



5. Entonces fue una especie de revancha considerando que él te relegó al segundo puesto en la final de Toronto 2015…



Sí. Habíamos jugado bastante en anteriores ocasiones. Una fue cuando jugamos en Toronto hace cuatro años. Entonces sí, esta fue como una revancha, pero aparte jugar con toda tu gente, familia y amigos, te da una motivación extra.



El punto de oro de Diego Elías en la final de squash. (Video: @diegoelias96)

6. ¿Cómo maneja un deportista profesional el tema de la presión?



Al comienzo no trate de pensar mucho en eso. Desde mi primer partido las preguntas eran tipo “¿cómo te sientes para tu final contra Miguel Ángel?” Y apenas íbamos en la segunda ronda. Me faltaban varios partidos por jugar y me preguntaban sobre eso. Entonces era difícil concentrarme en los partidos que seguían, pero hice bien en no pensar y eso me ayudó a guardar bastante energía para la final.



7. ¿Cómo ha sido tu preparación para los Juegos Panamericanos 2019?



Yo me dedico profesionalmente al squash. Entonces tengo entre quince y veinte torneos al año. La temporada terminó a principios de junio. Este año jugué entre siete y ocho torneos; así que venía con ritmo de campeonato. Faltando un mes estuve en Lima preparándome especialmente para estos partidos.



8. Y existiendo bastantes torneos, ¿no ha sido desgastante para ti afrontar estos Juegos?



Sí, la verdad que es bien desgastante. La temporada de squash es de setiembre hasta junio; es bastante larga porque son muchos torneos y a veces seguidos. Uno puede jugar tres o cuatro torneos en la misma cantidad de semanas. Lo bueno es que te mantiene en ritmo y aparte estuve un mes y medio sin torneos antes de los Juegos Panamericanos. Entonces eso me ayudó a recuperarme y que llegue en mi mejor momento.



Diego Elías golpeando la pelota con su raqueta. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

9. ¿Estabas plenamente seguro de que te ibas a llevar la medalla de oro?



Era mi meta desde hace bastante tiempo, pero no era seguro. Había muchos jugadores muy buenos en el campeonato. Estaba Miguel Ángel Rodríguez y los mexicanos César y Arturo Salazar, que se ubican entre los puestos veinte y treinta del mundo. El torneo era complicado, pero sabía que si me entrenaba bien y llegaba en mi mejor momento, creo que era muy posible ganar.



10. Como en todo deporte, la preparación mental es importante. ¿Qué papel toma en el squash?



La parte mental es muy importante en el squash. Es un deporte muy rápido, explosivo y si te desconcentras dos o tres minutos puedes perder cinco o seis puntos. Tienes que estar todo el tiempo concentrado y metido en cada punto.



11. ¿Cómo nació tu amor por el squash?



Comencé a jugar squash a los tres o cuatro años por mi papá, que fue campeón nacional durante muchos años. Desde bien chiquito me traía a las canchas, lo veía jugar campeonatos y desde esa edad ya estaba metido en el mundo del squash. Poco a poco comenzó a gustarme más y empecé a meterme a torneos de menores. Ya a los quince años decidí en jugar profesionalmente.



12. ¿Qué dijeron tus amigos y familiares cuando comunicaste tu decisión de practicar profesionalmente el squash?



Es una decisión muy importante para cualquier deportista. En cuarto de media opté por estudiar a distancia y dedicarme completamente al squash. Tuve la suerte de que mis padres siempre me apoyaron. Igual es algo muy arriesgado, sobre todo por dejar el colegio.



La fuente de inspiración de Diego Elías es su padre. (Video: Jorge Albán y Kenyi Peña)

13. ¿Cuáles son las bondades del squash?



Es un deporte poco conocido. Es muy divertido, te hace sudar mucho. Por ejemplo en veinte minutos puedes hacer un buen entrenamiento, un muy buen ejercicio. Esto más que nada para la gente que empieza, porque no entiende muy bien el deporte. El problema ahora, en que se está trabajando poco a poco, es que en el Perú no hay canchas públicas y sí en clubes privados. Ojalá que después de estos Juegos Panamericanos y con los resultados obtenidos en el squash, se puedan construir escenarios.



14. Por lo que veo, te decepciona que no hayan canchas para todo el público…



Por eso espero que después de los Juegos Panamericanos, en donde se habló bastante del squash, se construyan canchas públicas para que cualquier persona tenga acceso.



15. Eres el único peruano que participa en el PSA World Tour, máximo circuito de squash. ¿Cómo lo lograste?



Fue una decisión que tomé hace varios años. Tuve el apoyo de mi papá para jugar profesionalmente. También fue una decisión difícil, pero la mejor que pude tomar. No había ni un peruano jugando el tour. Yo era nuevo junto con el país. Lo disfruto mucho. Este es mi quinto año jugando. La verdad que la pasó bastante bien.



Diego Elías, ganador de la medalla de oro en squash. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

16. ¿Por qué los máximos exponentes del squash provienen de Egipto?



En Egipto el squash es un deporte muy grande. Después del fútbol viene el squash. Hay muchísimos jugadores. En las categorías inferiores hay 300 o 400 niños practicando. Con tanto niños jugando entonces salen varios talentos.



17. ¿Qué has podido aprender de estos deportistas?



En el squash cada deportista tiene diferentes cualidades, pero en general se puede aprender de ellos la forma en cómo entrenan. En Egipto no hay solo muchos jugadores sino también muchos entrenadores. Siempre es bueno aprender de ellos un poco.



18. En setiembre del 2017, Gregory Gaultier, uno de los mejores squashistas del mundo, te invitó a su casa a entrenar por dos semanas. ¿Cómo fue esa experiencia?



Nos hicimos buenos amigos desde hace cuatro años y poco a poco nos conocimos más. Él tiene 37 años, ya está de salida pero me ha enseñado muchas cosas que aprendió a lo largo de los años. Me invitó varias veces para que lo visite en su club. Ya en el 2017 decidí ir por dos semanas y la verdad que fue un honor estar con él. Después de eso, en los siguientes torneos, obtuve buenos resultados. Creo que él me ayudó mucho en eso.



Diego Elías participando en los Juegos Panamericanos 2019. (Foto: GEC)

19. ¿Qué secretos compartió contigo?



Ver su profesionalismo hizo que aprendiera bastante. Para llegar al siguiente nivel tienes que cuidarte en diferentes cosas. No solo tienes que entrenar bien, sino también prepararte físicamente y tener una buena alimentación.



20. Por todos los logros conseguidos a tu corta edad no es difícil pensar que varios entrenadores hayan querido trabajar contigo, pero tú sigues al lado de tu padre. ¿A qué se debe?



Bastantes personas han querido ser mis entrenadores, pero desde el comienzo he confiado en mi papá y sigo confiando en él y en todo lo que sabe. Tiene todavía mucho por enseñarme.



21. ¿Cómo solventas tus gastos?



Desde hace muchos años he contado con un muy buen apoyo del IPD y de la federación de squash. Ellos me han apoyado en los últimos años. Nunca me ha faltado nada en este tiempo que me estuve preparando para los Juegos Panamericanos. Estoy agradecido con ellos y mis auspiciadores privados como Red Bull, Adidas y Claro.



Diego Elías enseñando su medalla de oro. (Foto: Sebastian Castañeda / Lima 2019)

22. ¿Qué piensas hacer con el departamento de la Villa Panamericana?



No he pensado en eso. Terminé este torneo pero ahora estoy preparándome para otros.



23. ¿Cómo es Diego Elías fuera del squash?



El squash es la parte más importante de mi vida. Es lo que hago todos los días y es como mi trabajo; bueno lo es (risas). La mayoría de las cosas que hago son alrededor del squash. Tengo que estar preparándome para mis siguientes torneos, pero cuando tengo tiempo libre trato de estar con mi familia y ver a mis amigos.



24. ¿Qué te ha dado y quitado el squash?



Para llegar a ser profesional tuve que hacer muchos sacrificios. Dejé los últimos dos años del colegio, estudié a distancia, no fui ni al viaje ni a la fiesta de promoción. Igual todos esos sacrificios valieron la pena por los resultados que obtuve. El squash me ha dado mucho. He tenido que viajar a muchos lugares desde chiquito; es algo lindo estar por varios lados conociendo muchas personas.



"Jugar esa final y ganar el torneo fue para lo que estuve entrenando. La verdad que estoy feliz por todo esto", dijo Diego Elías. (Foto: Hugo Pérez / El Comercio)

25. ¿Qué clase de logro podría igualar o superar lo conseguido en Lima 2019?



Mi meta este año era ganar el oro en Lima 2019 y clasificar al torneo para quedar entre los ochos mejores del mundo y clasifiqué. Ahora que terminó la temporada me gustaría terminar entre los cinco mejores del mundo.



26. ¿Te frustra que el squash no sea un deporte olímpico?



El sueño de todo squashista es ir a unos Juegos Olímpicos por primera vez. Ojalá se den cuenta de lo bueno que es el squash. Espero entre algún día.



27. ¿Por qué el squash no entra al plan olímpico?



Durante cada cuatro años hay votaciones y diferentes deportes se postulan. El squash llega a estar entre los tres o dos últimos, pero por algún motivo, no sé, nunca puede entrar. Ojalá, en el futuro, le den un cupo en los Juegos Olímpicos.



28. ¿Qué consejo le darías a aquellos niños que ahora quieren practicar el squash?



Que lo prueben porque es un deporte muy lindo y que te da muchas oportunidades. Si llegas a un buen nivel puedes postular a universidades en Estados Unidos, ya que el squash es uno de los deportes que más becas te da allá.