Diego Elías clasificó a las semifinales de squash en Lima 2019 y así avanza en su objetivo de llevarse la medalla de oro de este deporte. Aunque al meterse entre los cuatro mejores ya se aseguró una medalla, porque no hay partido por el tercer lugar.

Estuvimos presente en el partido del peruano en la Videna y notamos un detalle que no pasa desapercibido tras cada partido. El nacional se coloca hielo en las piernas.



Pero no es nada de preocupar. Dielo Elías hace esto como un tema regenerativo porque también tiene que disputar los partidos de dobles. No, no está lesionado.



"Todo bien. Es un tema que siempre se hace después de cada partido. Me siento bien y todavía no siento el desgaste", nos contó.

#Lima2019xDT | Diego Elías venció 3-0 a Todd Harrity por los cuartos de final de squash. ¡Vamos, Perú! https://t.co/9K68GQmUcq pic.twitter.com/T2YCvumJzm — El Comercio (@elcomercio_peru) July 26, 2019

Elías avanzó a semifinales tras vencer al estadounidense Todd Harrity por 12-10, 11-5 y 11-5. Su siguiente rival será el mexicano César Salazar. "Lo conozco bien, seguramente será un duelo tan difícil como todos. Lo importante es que me voy acercando al objetivo", declaró el peruano.



Además, agradeció que el público haya madrugado para apoyarlo en el CAR de la Videna. Espera que siga así y no solo con él, con todos los deportes.