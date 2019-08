Kevin Martínez: "Estoy estructurando un plan para que el frontón se masifique en todo el país"

Solo ha pasado una semana desde que Kevin Martínez ganó la medalla de oro en la disciplina de frontón en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sin embargo, lejos de darse un merecido descanso o relajarse, nuestro compatriota, como él mismo dice, le sigue entregando su vida entera a este deporte. Entrena desde muy temprano y luego se convierte en profesor para enseñar a los más chicos en sus academias. Por la tarde tiene entrevistas y acaba el día reuniéndose con su equipo para estructurar su plan para alcanzar el gran objetivo que se ha trazado, ese que tiene que ser su mejor golpe: masificar el deporte de la paleta en todo el país.

¿Cuál era la realidad del frontón antes de los Juegos Panamericanos Lima 2019?

Era un deporte igual de popular. En un torneo nacional se inscriben mil personas, tienes cancha en todos los clubes privados y todas las municipalidades tienen al menos una cancha. Es un deporte que se juega mucho. Sin embargo, es verdad que antes de los Juegos tenía poco peso mediático y no atraía la atención de las empresas privadas. En ese sentido hubo un cambio notable para bien.

¿Se marcó un punto de quiebre en esta disciplina con las medallas ganadas?

Claro que sí, porque es la vitrina que esperamos tener y es un nuevo comienzo para nuestro deporte. Ya las personas la conocen más y hay países que se interesan en tener ligas profesionales de frontón. Poco a poco la paleta va a llegar a más lugares y nos vamos internacionalizando.

¿Qué sensación te produce que te consideren el abanderado del frontón en nuestro país?

Es una gran responsabilidad que asumí con mucho gusto. Ser el ejemplo de muchas personas que me escriben por Instagram y me dicen que ver mis historias entrenando los ayudan a superarse para mí es un honor. Me preguntan qué deben de comer y me piden consejos para jugar mejor. Y no solo lo hace gente que juega frontón, me piden ayuda personas de otros deportes ya que el tema mental es importante.

Kevin Martínez es multicampeón nacional y bicampeón panamericano. (Foto: Jesús Saucedo)

¿Cuál es tu plan para que crezca el frontón en nuestro país?

Estoy estructurando un plan para que el frontón se masifique en todo el país. La idea es hacer tours, giras y visitas a clínicas. Queremos llegar a lugares en donde no tienen posibilidades de recibir clases maestras y motivar a chicos que tienen talento pero por algunos motivos se desaniman.

¿En qué parte del país se practica más el frontón y en dónde falta promoverlo más?

Por experiencia en todos los torneos diría que en casi todas las provincias de la costa se juega mucho y en buen nivel. Sin embargo, en el interior también hay mucha actividad: en Cusco, Arequipa y Tacna se juega bastante.

¿Cómo un chico podría empezar a practicar el frontón en Perú?

Hay canchas públicas en todas las municipalidades y estoy conversando con ellas para ejecutar un plan de desarrollo. Pero si hay alguien que quiere empezar a jugar frontón le pido que me escriba por medio de mis redes de sociales, ya que estoy relanzando nuevamente mis academias.

¿Qué es lo más atractivo que tiene el frontón?

Es un deporte muy integral y completo. Es agresivo, dinámico, pero también se necesita mucha estrategia e inteligencia. Tienes la posibilidad de usar muchos golpes. Pero una de las cosas más importantes es que eliminas el estrés y sales relajado.

Kevin también se dedica a ser profesor de frontón en sus propias academias. (Foto: Jesús Saucedo)

¿Te preocupa que el frontón quedé fuera de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023?

Estoy a la espera que se confirme que se va a mantener. Chile sacó una medalla en pelota vasca y ojalá eso influya para decidan incluirla en los próximos Juegos.

¿No crees que la final de los Juegos fue menos difícil de lo esperado?

Eso lo conversé con mis amigos. Quizá pudo ser así, pero la presión de jugar ante tanta gente influyó que sea doblemente difícil. Estoy bien entrenado y eso hace que esté un pasito más adelante que el resto. Eso sí, los mejores frontonistas del continente están en nuestro país.

¿Qué haces cuando no estás jugando frontón o entrenando?

La verdad que todo el día hago algo referido a eso (risas). Si no es practicando estoy enseñando en mis academias, pero siempre pensando en frontón. Leo muchos libros sobre liderazgo y desarrollo. También agendo reuniones sobre mis proyectos. Mi día a día se lo entregó al frontón. El fin de semana me aburro porque tengo mucho rato libre (risas).

¿Ya pensaste que harás cuando te retires?

Claro que sí, sé que no seré eterno. Tengo mis academias donde capacito entrenadores y organizo torneos. Desde el año uno como campeón dije que quería jugar 10 años consecutivos, entonces estamos a dos años de que se acabe mi carrera. Veré si sigo como manager, apoyo o cualquier posición que me permita hacer crecer este deporte.

¿Cuál es tu motivación después de ganar tantos torneos nacionales y los Panamericanos?

Yo quiero hacer historia. Me automotivo siempre. Si el año pasado campeoné, este año quiero campeonar y no perder ningún partido. Si gané un torneo, el próximo torneo deseo ganarlo sin perder ningún set.